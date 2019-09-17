عروض وتخفيضات ضحمة على موقع جيربيست ليوم 18 سبتمبر 2019

kernani
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السلام عليكم متابعينا الأوفياء محبي الشراء من الأنترنت كما عودناكم نحن فريق جيربيست بالعربية gearbest arabia ان نشارككم كل اسبوع بعض القسائم لتخفيض أسعار المنتجات على موقعنا موقع gearbest.com وهذا لتسهيل عمليات الشراء ولتوفير مالك والإبتعاد عن الإحتكار .
في هذا الأسبوع اخترنا لكم كوبونات لأفضل المنتجات لهذا الشهر المطلوبة بكثرة ,
نسخة 4/64GB, اللون الأزرق ..
السعر بعد الكوبون: 159.99$ (145.98euro) !!
تخفيض لهاتف Xiaomi Redmi Note 7 !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2lSMIds
الكوبون: GBNOTE732G
رام 8GB + مساحة تخزين 256GB SSD, نظام Windows 10 OS ..
السعر بعد الكوبون: 319.99$ (290.88euro) !!
تخفيض للحاسوب المحمول Teclast F5R !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2mnt4GN
الكوبون: GBNBF5R01
السعر بعد الكوبون: 17.89$ (16.27euro) !!
تخفيض لآلة الحلاقة Xiaomi So White ES3 Razor !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2kmi2AK
الكوبون: IL0829XIAO
رام/ات 6/64GB, معالج Sanpdragon 855 ..
السعر بعد الكوبون: 351.99$ (319.51euro) !! قبل : 353.99$
تخفيض لهاتف Xiaomi Mi 9T Pro !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2m15bnV
الكوبون: GBM9TPRO3
اللون الأزرق, نسخة 4/128GB ..
السعر بعد الكوبون: 187.99$ (170.9euro) !! قبل : 189.99$
تخفيض لهاتف Xiaomi Mi A3 !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2kCsm81
الكوبون: GBA312802
نسخة 6/128GB
السعر بعد الكوبون: 295.99$ (269.07euro) !!
تخفيض لهاتف Xiaomi Mi 9T !
رابط الشراء (جيرباست) :http://bit.ly/2mntgWx
الكوبون: MI9T128BLACK
السعر بعد الكوبون: 17.09$ (15.54euro) !! قبل : 17.99$
تخفيض لسماعات Xiaomi Redmi AirDots !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2mntgWx
الكوبون: GBREDMI189
رام/ات 6/128GB, بطارية 4000mAh ..
السعر: 149.99$ (136.65euro) !!
تخفيض لهاتف CUBOT X20 Pro !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2kOvXzN
اتمنى أن تستفيدو من هذه التخفيضات
لاتنسونا بصحالح الأجر والدعاء
من اعداد : قرناني عبدالحليم
فريق : Gearbest Arabia
في هذا الأسبوع اخترنا لكم كوبونات لأفضل المنتجات لهذا الشهر المطلوبة بكثرة ,
نسخة 4/64GB, اللون الأزرق ..
السعر بعد الكوبون: 159.99$ (145.98euro) !!
تخفيض لهاتف Xiaomi Redmi Note 7 !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2lSMIds
الكوبون: GBNOTE732G
رام 8GB + مساحة تخزين 256GB SSD, نظام Windows 10 OS ..
السعر بعد الكوبون: 319.99$ (290.88euro) !!
تخفيض للحاسوب المحمول Teclast F5R !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2mnt4GN
الكوبون: GBNBF5R01
السعر بعد الكوبون: 17.89$ (16.27euro) !!
تخفيض لآلة الحلاقة Xiaomi So White ES3 Razor !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2kmi2AK
الكوبون: IL0829XIAO
رام/ات 6/64GB, معالج Sanpdragon 855 ..
السعر بعد الكوبون: 351.99$ (319.51euro) !! قبل : 353.99$
تخفيض لهاتف Xiaomi Mi 9T Pro !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2m15bnV
الكوبون: GBM9TPRO3
اللون الأزرق, نسخة 4/128GB ..
السعر بعد الكوبون: 187.99$ (170.9euro) !! قبل : 189.99$
تخفيض لهاتف Xiaomi Mi A3 !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2kCsm81
الكوبون: GBA312802
نسخة 6/128GB
السعر بعد الكوبون: 295.99$ (269.07euro) !!
تخفيض لهاتف Xiaomi Mi 9T !
رابط الشراء (جيرباست) :http://bit.ly/2mntgWx
الكوبون: MI9T128BLACK
السعر بعد الكوبون: 17.09$ (15.54euro) !! قبل : 17.99$
تخفيض لسماعات Xiaomi Redmi AirDots !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2mntgWx
الكوبون: GBREDMI189
رام/ات 6/128GB, بطارية 4000mAh ..
السعر: 149.99$ (136.65euro) !!
تخفيض لهاتف CUBOT X20 Pro !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2kOvXzN
اتمنى أن تستفيدو من هذه التخفيضات
لاتنسونا بصحالح الأجر والدعاء
من اعداد : قرناني عبدالحليم
فريق : Gearbest Arabia