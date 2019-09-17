عروض وتخفيضات ضحمة على موقع جيربيست ليوم 18 سبتمبر 2019

kernani

kernani

:: عضو منتسِب ::
إنضم
6 جوان 2019
المشاركات
17
النقاط
3
العمر
20
محل الإقامة
setif
الجنس
ذكر
السلام عليكم متابعينا الأوفياء محبي الشراء من الأنترنت كما عودناكم نحن فريق جيربيست بالعربية gearbest arabia ان نشارككم كل اسبوع بعض القسائم لتخفيض أسعار المنتجات على موقعنا موقع gearbest.com وهذا لتسهيل عمليات الشراء ولتوفير مالك والإبتعاد عن الإحتكار .
في هذا الأسبوع اخترنا لكم كوبونات لأفضل المنتجات لهذا الشهر المطلوبة بكثرة ,

📌 نسخة 4/64GB, اللون الأزرق .. 😍
💰 السعر بعد الكوبون: 159.99$ (145.98euro) 🤑 !!
🎉 تخفيض لهاتف Xiaomi Redmi Note 7 😎😋 !
🔸 رابط الشراء (جيرباست) 🛒: http://bit.ly/2lSMIds
✂ الكوبون: GBNOTE732G


📌 رام 8GB + مساحة تخزين 256GB SSD, نظام Windows 10 OS .. 💪😍
💰 السعر بعد الكوبون: 319.99$ (290.88euro) 🤑 !!
🎉 تخفيض للحاسوب المحمول Teclast F5R 😍💙 !
🔸 رابط الشراء (جيرباست) 🛒: http://bit.ly/2mnt4GN
✂ الكوبون: GBNBF5R01


💰 السعر بعد الكوبون: 17.89$ (16.27euro) 🤑 !!
🎉 تخفيض لآلة الحلاقة Xiaomi So White ES3 Razor 😍😉 !
🔸 رابط الشراء (جيرباست) 🛒: http://bit.ly/2kmi2AK
✂ الكوبون: IL0829XIAO


📌 رام/ات 6/64GB, معالج Sanpdragon 855 .. ✌
💰 السعر بعد الكوبون: 351.99$ (319.51euro) 🤑 !! قبل 🔥: 353.99$
🎉 تخفيض لهاتف Xiaomi Mi 9T Pro 😎😍 !
🔸 رابط الشراء (جيرباست) 🛒: http://bit.ly/2m15bnV
✂ الكوبون: GBM9TPRO3


📌 اللون الأزرق, نسخة 4/128GB .. 💙
💰 السعر بعد الكوبون: 187.99$ (170.9euro) 🤑 !! قبل 🔥: 189.99$
🎉 تخفيض لهاتف Xiaomi Mi A3 😁😎 !
🔸 رابط الشراء (جيرباست) 🛒: http://bit.ly/2kCsm81
✂ الكوبون: GBA312802

📌 نسخة 6/128GB 💪
💰 السعر بعد الكوبون: 295.99$ (269.07euro) 🤑 !!
🎉 تخفيض لهاتف Xiaomi Mi 9T 😁😊 !
🔸 رابط الشراء (جيرباست) 🛒:http://bit.ly/2mntgWx
✂ الكوبون: MI9T128BLACK


💰 السعر بعد الكوبون: 17.09$ (15.54euro) 🤑 !! قبل 🔥: 17.99$
🎉 تخفيض لسماعات Xiaomi Redmi AirDots 💛😁 !
🔸 رابط الشراء (جيرباست) 🛒: http://bit.ly/2mntgWx
✂ الكوبون: GBREDMI189

📌 رام/ات 6/128GB, بطارية 4000mAh .. 😍
💰 السعر: 149.99$ (136.65euro) 🤑 !!
🎉 تخفيض لهاتف CUBOT X20 Pro 💗💝 !
🔸 رابط الشراء (جيرباست) 🛒: http://bit.ly/2kOvXzN



اتمنى أن تستفيدو من هذه التخفيضات
لاتنسونا بصحالح الأجر والدعاء
من اعداد : قرناني عبدالحليم
فريق : Gearbest Arabia
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top