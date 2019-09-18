-تحميل ويندوز 10 مجانا windows

Ahmec1997h
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 18 سبتمبر 2019
- المشاركات
- 1
- النقاط
- 0
- العمر
- 22
- محل الإقامة
- Algerie
- الجنس
- ذكر
مميزات windows 10 الجديدة اخر اصدار
- 1-تحميل ويندوز 10 مجانا بدون دفع اى اموال او تكاليف.
- 2-نسخة ويندوز 10 تكون فى موقعنا مضغوطة لا تأخد مساحة على جهازك الكمبيوتر.
- 3-تصميم windows 10 يختلف عن اى نسخ الويندوز السابقة فأصبح مميز و عملاق.
- 4-يسخدم windows 10 الان اكثر من 250 مليون مستخدم حول العالم.
- 5-download windows 10 اخر اصدار لها 2019.
- 6-وضعت شركة مايكروسوفت فى ويندوز 10 متصفح رائع Edge فهو ينافس المتصفحات العالمية.
- 7-ويندوز 10 كامل بدون اى نقصان فى البرامج او التطبيقات او التعريفات.
- تحميل ويندوز 10 windows مضغوظة برابط مباشر مجانا