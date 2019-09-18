-تحميل ويندوز 10 مجانا windows

-تحميل ويندوز 10 مجانا windows

  • -تحميل ويندوز 10 مجانا windows

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  • -تحميل ويندوز 10 مجانا windows

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Ahmec1997h

Ahmec1997h

:: عضو منتسِب ::
إنضم
18 سبتمبر 2019
المشاركات
1
النقاط
0
العمر
22
محل الإقامة
Algerie
الجنس
ذكر
مميزات windows 10 الجديدة اخر اصدار
  • 1-تحميل ويندوز 10 مجانا بدون دفع اى اموال او تكاليف.
  • 2-نسخة ويندوز 10 تكون فى موقعنا مضغوطة لا تأخد مساحة على جهازك الكمبيوتر.
  • 3-تصميم windows 10 يختلف عن اى نسخ الويندوز السابقة فأصبح مميز و عملاق.
  • 4-يسخدم windows 10 الان اكثر من 250 مليون مستخدم حول العالم.
  • 5-download windows 10 اخر اصدار لها 2019.
  • 6-وضعت شركة مايكروسوفت فى ويندوز 10 متصفح رائع Edge فهو ينافس المتصفحات العالمية.
  • 7-ويندوز 10 كامل بدون اى نقصان فى البرامج او التطبيقات او التعريفات.
  • تحميل ويندوز 10 windows مضغوظة برابط مباشر مجانا
للتحميل اضغط هنا
 
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