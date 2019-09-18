تحميل برنامج واتس اب للكمبيوتر WhatsApp For Computer 2019

Ahmec1997h
:: عضو منتسِب ::
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- 18 سبتمبر 2019
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- الجنس
- ذكر
هل تريد تحميل و تشغيل برنامج الواتس اب على الكمبيوتر ،للتحميل هنا
للتحميل هنا
الان يمكنك تشغيل برنامج الواتس اب على الكمبيوتر من خلال لموقع الرسمى للواتس اب و تشغيله على الكمبيوتر بدون الحاجة الى برامج محاكاة تشعيل تطبيقات الاندرويد على الكمبيوتر مثل BlueStacks ، برنامج الواتس اب من البرامج التى تساعدك على التواصل مع اصدقائك و أفراد عائلتك من خلال إرسال و إستقبال الرسائل النصية و الصوتية بشكل غير محدود و مجانى ، و كذلك إجراء المكالمات الصوتية و ارسال الصور و الملصقات و الرموز التعبيرية ، و يمكنك إيضا انشاء مجموعات عمل و التواصل مع العديد من الافراد و الاصدقاء فى وقت واحد و التى تتميز بإرسال الرسائل لكل إعضاء المجموعة فى وقت واحد .
لكى يعمل البرنامج على جهاز الكمبيوتر يتطلب ربط الهاتف بالبرنامج المثبت من خلال إجراء مسح لكود QR كما تم شرحة مسبقا فى موضوع طريقة تشغيل برنامج واتس اب على الكمبيوتر و استمرار تسجيل الدخول على البرنامج من الموبايل و سيفتح البرنامج نافذة تحتوى على جميع الرسائل و جهات الاتصال الخاصة بك كما تظهر فى تطبيق الهاتف ، برنامج الواتس اب للكمبيوتر يتيح لك أجراء المحادثات النصية و المكالمات الصوتية بجوده عالية و التحكم الكامل فى التطبيق من خلال لوحة المفاتيح و الماوس و ارسال رسائل نصية SMS بدون أى تكاليف ، كما يمكنك أرسال و أستقبال الصور و الفيديوهات و المستندات من خلال برنامج الواتس اب للكمبيوتر .
الاصدارات المتاحة الان من برنامج واتساب هى من الموقع الرسمى للبرنامج و يدعم البرنامج العديد من اللغات و منها اللغة العربية ، و يعمل على جميع اصدارات الويندوز و هو يشبة خاصبة واتس اب ويب ، المتميزة و التى لاتحتاج الى تثبيت برامج على جهاز الكمبيوتر .
يدعم برنامج واتساب اللغة العربية و اللغة الانجليزية و هو متاح بالعديد من اللغات الاخرى ، كما يعمل البرنامج على اصدارات الويندوز Windows 10 -Windows Vista- Windows7- Windows8 ، كما يعمل البرنامج على اى هاتف يدعم نظام الاندرويد او الايفون .
واتساب يتميز بسرعة ارسال الصور و الفيديوهات و الصوتيات من هاتف الى اخر و بالتالى يمكنك من الاطلاع على الرسائل فى الحال فور ارسالها و بالاضافة الى ذلك عند الرد على الرسائل يتم ارسالها و عند مشاهدة الرسائل و قرائها تظهر علامة صح باللون الازرق تدل على مشاهدة الطرف الاخر للرساله .
برنامج واتساب هو برنامج مجانى و يتم تحديثة بإستمرار حتى يتمكن المستخدم من الحصول على المميزات الجديدة و التى من شإنها سهولة استخدام البرنامج و التواصل الاجتماعى سواء مع اصدقائك او افراد اسرتك و يمكنك البحث عن اصدقائك و ارسال الصور و مقاطع الفيديو و الصوت و المستندات فى اى وقت بمجرد تسجيل رقم الهاتف على الموبايل .
معلومات عن أصدار برنامج WhatsApp For Computer
أصدار البرنامج : WhatsApp 0.3.2386
سنة الاصدار : 2019
المطور : WhatsApp
الموقع الرسمى للبرنامج
حجم البرنامج : 124.6 ميجا بايت
ترخيص البرنامج : مجانى
التصنيف : برامج كمبيوتر, برامج كمبيوتر 2019
للتحميل هنا
الان يمكنك تشغيل برنامج الواتس اب على الكمبيوتر من خلال لموقع الرسمى للواتس اب و تشغيله على الكمبيوتر بدون الحاجة الى برامج محاكاة تشعيل تطبيقات الاندرويد على الكمبيوتر مثل BlueStacks ، برنامج الواتس اب من البرامج التى تساعدك على التواصل مع اصدقائك و أفراد عائلتك من خلال إرسال و إستقبال الرسائل النصية و الصوتية بشكل غير محدود و مجانى ، و كذلك إجراء المكالمات الصوتية و ارسال الصور و الملصقات و الرموز التعبيرية ، و يمكنك إيضا انشاء مجموعات عمل و التواصل مع العديد من الافراد و الاصدقاء فى وقت واحد و التى تتميز بإرسال الرسائل لكل إعضاء المجموعة فى وقت واحد .
لكى يعمل البرنامج على جهاز الكمبيوتر يتطلب ربط الهاتف بالبرنامج المثبت من خلال إجراء مسح لكود QR كما تم شرحة مسبقا فى موضوع طريقة تشغيل برنامج واتس اب على الكمبيوتر و استمرار تسجيل الدخول على البرنامج من الموبايل و سيفتح البرنامج نافذة تحتوى على جميع الرسائل و جهات الاتصال الخاصة بك كما تظهر فى تطبيق الهاتف ، برنامج الواتس اب للكمبيوتر يتيح لك أجراء المحادثات النصية و المكالمات الصوتية بجوده عالية و التحكم الكامل فى التطبيق من خلال لوحة المفاتيح و الماوس و ارسال رسائل نصية SMS بدون أى تكاليف ، كما يمكنك أرسال و أستقبال الصور و الفيديوهات و المستندات من خلال برنامج الواتس اب للكمبيوتر .
الاصدارات المتاحة الان من برنامج واتساب هى من الموقع الرسمى للبرنامج و يدعم البرنامج العديد من اللغات و منها اللغة العربية ، و يعمل على جميع اصدارات الويندوز و هو يشبة خاصبة واتس اب ويب ، المتميزة و التى لاتحتاج الى تثبيت برامج على جهاز الكمبيوتر .
يدعم برنامج واتساب اللغة العربية و اللغة الانجليزية و هو متاح بالعديد من اللغات الاخرى ، كما يعمل البرنامج على اصدارات الويندوز Windows 10 -Windows Vista- Windows7- Windows8 ، كما يعمل البرنامج على اى هاتف يدعم نظام الاندرويد او الايفون .
واتساب يتميز بسرعة ارسال الصور و الفيديوهات و الصوتيات من هاتف الى اخر و بالتالى يمكنك من الاطلاع على الرسائل فى الحال فور ارسالها و بالاضافة الى ذلك عند الرد على الرسائل يتم ارسالها و عند مشاهدة الرسائل و قرائها تظهر علامة صح باللون الازرق تدل على مشاهدة الطرف الاخر للرساله .
برنامج واتساب هو برنامج مجانى و يتم تحديثة بإستمرار حتى يتمكن المستخدم من الحصول على المميزات الجديدة و التى من شإنها سهولة استخدام البرنامج و التواصل الاجتماعى سواء مع اصدقائك او افراد اسرتك و يمكنك البحث عن اصدقائك و ارسال الصور و مقاطع الفيديو و الصوت و المستندات فى اى وقت بمجرد تسجيل رقم الهاتف على الموبايل .
معلومات عن أصدار برنامج WhatsApp For Computer
أصدار البرنامج : WhatsApp 0.3.2386
سنة الاصدار : 2019
المطور : WhatsApp
الموقع الرسمى للبرنامج
حجم البرنامج : 124.6 ميجا بايت
ترخيص البرنامج : مجانى
التصنيف : برامج كمبيوتر, برامج كمبيوتر 2019