تحميل برنامج واتس اب للكمبيوتر WhatsApp For Computer 2019

تحميل برنامج واتس اب للكمبيوتر WhatsApp For Computer 2019

  • واتساب يتميز بسرعة ارسال الصور و الفيديوهات و الصوتيات من هاتف الى اخر و بالتالى يمكنك من الاطلاع عل

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  • واتساب يتميز بسرعة ارسال الصور و الفيديوهات و الصوتيات من هاتف الى اخر و بالتالى يمكنك من الاطلاع عل

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Ahmec1997h

Ahmec1997h

:: عضو منتسِب ::
إنضم
18 سبتمبر 2019
المشاركات
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النقاط
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العمر
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محل الإقامة
Algerie
الجنس
ذكر
هل تريد تحميل و تشغيل برنامج الواتس اب على الكمبيوتر ،
للتحميل هنا
الان يمكنك تشغيل برنامج الواتس اب على الكمبيوتر من خلال لموقع الرسمى للواتس اب و تشغيله على الكمبيوتر بدون الحاجة الى برامج محاكاة تشعيل تطبيقات الاندرويد على الكمبيوتر مثل BlueStacks ، برنامج الواتس اب من البرامج التى تساعدك على التواصل مع اصدقائك و أفراد عائلتك من خلال إرسال و إستقبال الرسائل النصية و الصوتية بشكل غير محدود و مجانى ، و كذلك إجراء المكالمات الصوتية و ارسال الصور و الملصقات و الرموز التعبيرية ، و يمكنك إيضا انشاء مجموعات عمل و التواصل مع العديد من الافراد و الاصدقاء فى وقت واحد و التى تتميز بإرسال الرسائل لكل إعضاء المجموعة فى وقت واحد .

WhatsApp For Computer

لكى يعمل البرنامج على جهاز الكمبيوتر يتطلب ربط الهاتف بالبرنامج المثبت من خلال إجراء مسح لكود QR كما تم شرحة مسبقا فى موضوع طريقة تشغيل برنامج واتس اب على الكمبيوتر و استمرار تسجيل الدخول على البرنامج من الموبايل و سيفتح البرنامج نافذة تحتوى على جميع الرسائل و جهات الاتصال الخاصة بك كما تظهر فى تطبيق الهاتف ، برنامج الواتس اب للكمبيوتر يتيح لك أجراء المحادثات النصية و المكالمات الصوتية بجوده عالية و التحكم الكامل فى التطبيق من خلال لوحة المفاتيح و الماوس و ارسال رسائل نصية SMS بدون أى تكاليف ، كما يمكنك أرسال و أستقبال الصور و الفيديوهات و المستندات من خلال برنامج الواتس اب للكمبيوتر .

الاصدارات المتاحة الان من برنامج واتساب هى من الموقع الرسمى للبرنامج و يدعم البرنامج العديد من اللغات و منها اللغة العربية ، و يعمل على جميع اصدارات الويندوز و هو يشبة خاصبة واتس اب ويب ، المتميزة و التى لاتحتاج الى تثبيت برامج على جهاز الكمبيوتر .

يدعم برنامج واتساب اللغة العربية و اللغة الانجليزية و هو متاح بالعديد من اللغات الاخرى ، كما يعمل البرنامج على اصدارات الويندوز Windows 10 -Windows Vista- Windows7- Windows8 ، كما يعمل البرنامج على اى هاتف يدعم نظام الاندرويد او الايفون .

واتساب يتميز بسرعة ارسال الصور و الفيديوهات و الصوتيات من هاتف الى اخر و بالتالى يمكنك من الاطلاع على الرسائل فى الحال فور ارسالها و بالاضافة الى ذلك عند الرد على الرسائل يتم ارسالها و عند مشاهدة الرسائل و قرائها تظهر علامة صح باللون الازرق تدل على مشاهدة الطرف الاخر للرساله .

برنامج واتساب هو برنامج مجانى و يتم تحديثة بإستمرار حتى يتمكن المستخدم من الحصول على المميزات الجديدة و التى من شإنها سهولة استخدام البرنامج و التواصل الاجتماعى سواء مع اصدقائك او افراد اسرتك و يمكنك البحث عن اصدقائك و ارسال الصور و مقاطع الفيديو و الصوت و المستندات فى اى وقت بمجرد تسجيل رقم الهاتف على الموبايل .



معلومات عن أصدار برنامج WhatsApp For Computer
أصدار البرنامج : WhatsApp 0.3.2386
سنة الاصدار : 2019
المطور : WhatsApp
الموقع الرسمى للبرنامج
حجم البرنامج : 124.6 ميجا بايت
ترخيص البرنامج : مجانى
التصنيف : برامج كمبيوتر, برامج كمبيوتر 2019
للتحميل هنا
 
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