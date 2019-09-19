تنزيل تحميل برنامج جيمب 2019 للكمبيوتر كامل مجاناً.

Ahmec1997h

Ahmec1997h

:: عضو منتسِب ::
إنضم
18 سبتمبر 2019
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العمر
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محل الإقامة
Algerie
الجنس
ذكر
برنامج جيمب لتعديل الصور هو واحد من أشهر البرامج المستخدمة في تحرير الصور بمختلف الصيغ والأحجام حيث ينافس وبشدة برنامج فوتوشوب الشهير ويعتبر ذو قيمة كبيرة لدي فئة معينة من المستخدمين حيث يوجد الكثير من محترفي تحرير الصور وتعديلها ممن يقومون بإضافة التأثيرات ومعالجة الصور والرسومات بشكل رائع ومميز ويحتاج هؤلاء المحترفون إلي بعض البرامج التي تساعدهم في القيام بهذه الأشياء لذلك فقد توفرت بعض البرامج المهمة والرائعة والتي تقدم مزايا وإمكانيات تساعد المستخدمين علي القيام بأي شئ يريدونه علي الصور من تعديل أو معالجة لها لتصبح أكثر جاذبية وتظهر مدي إبداعهم وإحترافيتهم وأحد أهم هذه البرامج هو "برنامج Gimp" الذي يعد بديلاً قوياً هن معظم برامج تحرير الصور المشهورة عالمياً حيث ينافس برنامج Gimp برنامج الفوتوشوب بشكل قوي وذلك لما يقدمه برنامج جيمب لتعديل الصور مجاناً من مميزات وإمكانيات رائعة فهو يعد برنامج قديم تم برمجته منذ عام 1995 وتم إضافة العديد من التحديثات عليه لكي يناسب التطورات ويحظي بإعجاب المستخدمين وبالفعل فقد إنتشر هذا البرنامج بشكل كبير بين المستخدمين وبدأ يلفت إنتباه الجميع وخاصة محترفي تحرير وتعديل الصور، وفيما يلي إستعراض لأهم إمكانيات للتحميل هنا وشرح لالية عمله ومميزاته وطريقة تحميل برنامج gimp.
 
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