موقع يقدم أكواد بطاقة جوجل بلاي مجانا2019

Ahmec1997h
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اهلا وسهلا من جديد بشرح أسطوري وحصريا لم تراه من قبل على اليوتيوب وهو طرق الحصول عى بطاقة جوجل بلاي بسهول وبدون ثعب وجمع النقاط والعديد من المشاكل لا لا هاذ الطريقة أفضل بنسبه لي أنا شخصين وهيا عباره فقط عن اخد كود وتجربته على play stor وهكذا كل مره طريقة العمل على الموقع بسيطة جدا ويمكن لي أشرح لك طريقة العمل عليها مع العلم انه انا شرحت لكم مقطع على قناتي الثانية .
الموقع هنا
ولكن سأشرح لكم حتى هنا اذ لم تفهم جيدا فقط ستقوم بدخول إلى الموقع بعدها تقوم بنزول إلى الأسفل وستجد أرقام خاص ببطاقات جوجل بلاي ستقوم بنسخها وتجربتها وهكذا مع الأرقام الأخرى حتى تحصل على واحده شغاله نسبة ستحصل على بطاقة جوجل بلاي شغال وهيا 30% وتوجد نسبه كبيره لم تحصل عليها وهيا ستبقى 60% نسبه كبيره صح ولكن هاذ هو الواقع نحاول ونحاول لديك تسأل انت الأن تفكر به وهو ماذ يربح صاحب الموقع .
صاحب الموقع بكل بساطه هو يربح من الإعلانات التي تظهر على موقعه او عن طريق الدخول للموقع ومشاهدة الموقع هو سيربح وتلك الأرباح يقوم بإضافتها كل يوم نسبة 30$ لكم و المتبقي يأخده هو الاستفاذه وتطوير موقعه أكثر ولكن فكره رائعه جداا وأعجبني الطريقة العمل المهم لزن يكون حسابك امريكي حتى تشتغل معك البطاقات الانه البطاقة التي متواجده في الموقع اظن أنها من امريكا او من تركيا او مدينة أخرى المهم عندما ستحصل على بطاقة شغاله ستعرف من اي دوله وتستطيع تغير الحساب على حسب الدوله بطريقة سهل جدا لا تحتاج تعقيدات
الموقع هنا
ولكن سأشرح لكم حتى هنا اذ لم تفهم جيدا فقط ستقوم بدخول إلى الموقع بعدها تقوم بنزول إلى الأسفل وستجد أرقام خاص ببطاقات جوجل بلاي ستقوم بنسخها وتجربتها وهكذا مع الأرقام الأخرى حتى تحصل على واحده شغاله نسبة ستحصل على بطاقة جوجل بلاي شغال وهيا 30% وتوجد نسبه كبيره لم تحصل عليها وهيا ستبقى 60% نسبه كبيره صح ولكن هاذ هو الواقع نحاول ونحاول لديك تسأل انت الأن تفكر به وهو ماذ يربح صاحب الموقع .
صاحب الموقع بكل بساطه هو يربح من الإعلانات التي تظهر على موقعه او عن طريق الدخول للموقع ومشاهدة الموقع هو سيربح وتلك الأرباح يقوم بإضافتها كل يوم نسبة 30$ لكم و المتبقي يأخده هو الاستفاذه وتطوير موقعه أكثر ولكن فكره رائعه جداا وأعجبني الطريقة العمل المهم لزن يكون حسابك امريكي حتى تشتغل معك البطاقات الانه البطاقة التي متواجده في الموقع اظن أنها من امريكا او من تركيا او مدينة أخرى المهم عندما ستحصل على بطاقة شغاله ستعرف من اي دوله وتستطيع تغير الحساب على حسب الدوله بطريقة سهل جدا لا تحتاج تعقيدات