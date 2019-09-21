الجيش يبني مصانع متوسطة داخلية

الجيش الجزائري يبني مصانع متوسطة داخلية لتموين حاجاته الداخلية

قرر الجيش الجزائري بعد الأضطرابات التموين من المؤسسات العموميةو الخاصة أن ينشئ مصانع متوسطة داخلية لتموين نسبة معينة من احتياجاته

الجيش يعتمد كليا على امكانياته الخاصة لتحقيق ذلك

انشاء مصانع غير ربحية و مدروسة و كفؤ في كل الشعب و الصناعات المختلفة