سلسلة المواقع النصاب 2

monaimdz

monaimdz

:: عضو منتسِب ::
إنضم
14 ماي 2019
المشاركات
12
النقاط
3
العمر
28
محل الإقامة
تلمسان
الجنس
ذكر
بعد موقع BTCjob اكتشفت موقع أخر للنصب والاحتيال يدعي الاستثمار والمؤسف أن الكثير من اخواننا اليوتوبرز ينشرونه ويعتبرونه صفقة مربحة و همهم الوحيد المشاهدات , فالكادب يفضح ولو بعد حين , موقع moneyonlineinvestment.com لا يزال ينصب الى اليوم بداعي أنه يبيعك أسهم وهمية ويعطيك قيمة الأرباح ثابتة .
استثمرت في الموقع 200 دولار سحبت من الموقع مرة واحدة ولم |اسحب سوى 17 دولار .
يضحكون علينا من طرف بني جلدتنا وفي الواجهة ترى أنهم يدفعون هراء ف هراء .
وتسحب بوجود النقاط التي تتوفر بوجود ادخال جديد للأموال أو الاحالات .

فحسبنا الله ونعم الوكيل في النصابين .
 

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