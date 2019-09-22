سلسلة المواقع النصاب 2

بعد موقع BTCjob اكتشفت موقع أخر للنصب والاحتيال يدعي الاستثمار والمؤسف أن الكثير من اخواننا اليوتوبرز ينشرونه ويعتبرونه صفقة مربحة و همهم الوحيد المشاهدات , فالكادب يفضح ولو بعد حين , موقع moneyonlineinvestment.com لا يزال ينصب الى اليوم بداعي أنه يبيعك أسهم وهمية ويعطيك قيمة الأرباح ثابتة .

استثمرت في الموقع 200 دولار سحبت من الموقع مرة واحدة ولم |اسحب سوى 17 دولار .

يضحكون علينا من طرف بني جلدتنا وفي الواجهة ترى أنهم يدفعون هراء ف هراء .

وتسحب بوجود النقاط التي تتوفر بوجود ادخال جديد للأموال أو الاحالات .



فحسبنا الله ونعم الوكيل في النصابين .