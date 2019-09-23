

جئنا اليكم بكل ما هو جديد في عالم الموبليا والاثاث المودرن التركى الحديث الذي يتماشى ويتناسب مع جميع الازواق

من غرف النوم و غرف السفرة والاطفال والركنه والمكتبه وكل مايخص عفش المنزل للعرائس والعرسان

اليكم بعض الصور عن موديلات الاثاث 2021 - 2022



زورونا على الفيس بوك :



كما يمكنكم زيارة موقعنا :



كتالوج احدث اثاث مودرن مكتبات 2021|2022



مركز الخليج



كتالوج احدث اثاث مودرن مكتبات 2021|2022



مركز الخليج



كتالوج احدث اثاث مودرن مكتبات 2021|2022



مركز الخليج



كتالوج احدث اثاث مودرن مكتبات 2021|2022



مركز الخليج ​ هل مللت من البحث عن تصميمات الاثاث الحديثة سنوفر عليكم التعب والبحث الكثير في مواقع الانترنت وجوجلجئنا اليكم بكل ما هو جديد في عالم الموبليا والاثاث المودرن التركى الحديث الذي يتماشى ويتناسب مع جميع الازواقمن غرف النوم و غرف السفرة والاطفال والركنه والمكتبه وكل مايخص عفش المنزل للعرائس والعرساناليكم بعض الصور عن موديلات الاثاث 2021 - 2022زورونا على الفيس بوك : www.facebook.com/elngar كما يمكنكم زيارة موقعنا : مجموعة النجار ديزاين للاثاث المودرن كتالوج احدث اثاث مودرن مكتبات 2021|2022كتالوج احدث اثاث مودرن مكتبات 2021|2022كتالوج احدث اثاث مودرن مكتبات 2021|2022كتالوج احدث اثاث مودرن مكتبات 2021|2022

أشكال مكتبه



تختلف اشكال مكتبه من حيث الذوق فمنها مغطى بالكامل سواء من القماش او الجلد كما

يوجد منها الغير مغطى فاحرص دائما على اختيار الانسب لك كي يتماشي مع ديكور منزلك



ألوان مكتبه



من الضرورى جدا التركيز على اللون المناسب مكتبه سواء ان كان مودرن او نيو كلاسيك

وهذا يعتمد علي ديكور منزلك وتناسقه مع الوان الحوائط واشكال الستائر والسجاد المختار



أنواع مكتبه



تختلف انواع مكتبه من حيث الشكل والنوع والخامات المستخدمة كلا منها على حدا فالبعض

يفضل المودرن والبعض الاخر يفضل الكلاسيك وظهر حديثا موديل يجمع بين المودرن والكلاسيك

يسمى النيو كلاسيك والذي جمع بين الاصالة و العصر الحديث



الخشب المستخدم



تختلف أنواع الاخشاب المستخدمة في صناعة مكتبه المودرن او النيو الكلاسيك فالبعض

يستخدم الخشب الزان الاحمر والبعض يستخدم الخشب الابيض والبعض يستخدم خشب الارو

ولكن الاغلب من المستخدمين يفضلون نوعية الخشب الزان الاحمرلقوة تحمله اكثر وقت ممكن





​

[/CENTER][/CENTER]