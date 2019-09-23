سجده لله
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 23 سبتمبر 2019
- المشاركات
- 27
- النقاط
- 2
- العمر
- 36
- محل الإقامة
- القاهرة
- الجنس
- أنثى
هل مللت من البحث عن تصميمات الاثاث الحديثة سنوفر عليكم التعب والبحث الكثير في مواقع الانترنت وجوجل[/CENTER][/CENTER][/CENTER][/CENTER]
جئنا اليكم بكل ما هو جديد في عالم الموبليا والاثاث المودرن التركى الحديث الذي يتماشى ويتناسب مع جميع الازواق
من غرف النوم و غرف السفرة والاطفال والركنه والمكتبه وكل مايخص عفش المنزل للعرائس والعرسان
اليكم بعض الصور عن موديلات الاثاث 2021 - 2022
زورونا على الفيس بوك : www.facebook.com/elngar
كما يمكنكم زيارة موقعنا : مجموعة النجار ديزاين للاثاث المودرن
صور اثاث كلاسيك غرف سفرة 2021|2022
مركز الخليج
صور اثاث كلاسيك غرف سفرة 2021|2022
مركز الخليج
صور اثاث كلاسيك غرف سفرة 2021|2022
مركز الخليج
صور اثاث كلاسيك غرف سفرة 2021|2022
مركز الخليج[/URL
جئنا اليكم بكل ما هو جديد في عالم الموبليا والاثاث المودرن التركى الحديث الذي يتماشى ويتناسب مع جميع الازواق
من غرف النوم و غرف السفرة والاطفال والركنه والمكتبه وكل مايخص عفش المنزل للعرائس والعرسان
اليكم بعض الصور عن موديلات الاثاث 2021 - 2022
زورونا على الفيس بوك : www.facebook.com/elngar
كما يمكنكم زيارة موقعنا : مجموعة النجار ديزاين للاثاث المودرن
صور اثاث كلاسيك غرف سفرة 2021|2022
مركز الخليج
صور اثاث كلاسيك غرف سفرة 2021|2022
مركز الخليج
صور اثاث كلاسيك غرف سفرة 2021|2022
مركز الخليج
صور اثاث كلاسيك غرف سفرة 2021|2022
مركز الخليج[/URL
أشكال سفره
تختلف اشكال ركنات من حيث الذوق فمنها مغطى بالكامل سواء من القماش او الجلد كما
يوجد منها الغير مغطى فاحرص دائما على اختيار الانسب لك كي يتماشي مع ديكور منزلك
ألوان سفره
من الضرورى جدا التركيز على اللون المناسب ركنات سواء ان كان مودرن او نيو كلاسيك
وهذا يعتمد علي ديكور منزلك وتناسقه مع الوان الحوائط واشكال الستائر والسجاد المختار
أنواع سفره
تختلف انواع ركنات من حيث الشكل والنوع والخامات المستخدمة كلا منها على حدا فالبعض
يفضل المودرن والبعض الاخر يفضل الكلاسيك وظهر حديثا موديل يجمع بين المودرن والكلاسيك
يسمى النيو كلاسيك والذي جمع بين الاصالة و العصر الحديث
الخشب المستخدم
تختلف أنواع الاخشاب المستخدمة في صناعة ركنات المودرن او النيو الكلاسيك فالبعض
يستخدم الخشب الزان الاحمر والبعض يستخدم الخشب الابيض والبعض يستخدم خشب الارو
ولكن الاغلب من المستخدمين يفضلون نوعية الخشب الزان الاحمرلقوة تحمله اكثر وقت ممكن
القماش المستخدم
تختلف انواع الاقمشة المستخدمة في ركنات سواء كانت قماش طبيعي او جلد فجمال المظهر
يكتمل باختيارك لون ونوعية القماش الجيدة حتى تخرج بمنتج عالى الجودة غاية في الجمال يتناسب
مع الديكور الخاص بك كما يجب ان تحرص على اختيار اقمشة داكنة اللون حتى لا تتسخ بسهولة
تختلف اشكال ركنات من حيث الذوق فمنها مغطى بالكامل سواء من القماش او الجلد كما
يوجد منها الغير مغطى فاحرص دائما على اختيار الانسب لك كي يتماشي مع ديكور منزلك
ألوان سفره
من الضرورى جدا التركيز على اللون المناسب ركنات سواء ان كان مودرن او نيو كلاسيك
وهذا يعتمد علي ديكور منزلك وتناسقه مع الوان الحوائط واشكال الستائر والسجاد المختار
أنواع سفره
تختلف انواع ركنات من حيث الشكل والنوع والخامات المستخدمة كلا منها على حدا فالبعض
يفضل المودرن والبعض الاخر يفضل الكلاسيك وظهر حديثا موديل يجمع بين المودرن والكلاسيك
يسمى النيو كلاسيك والذي جمع بين الاصالة و العصر الحديث
الخشب المستخدم
تختلف أنواع الاخشاب المستخدمة في صناعة ركنات المودرن او النيو الكلاسيك فالبعض
يستخدم الخشب الزان الاحمر والبعض يستخدم الخشب الابيض والبعض يستخدم خشب الارو
ولكن الاغلب من المستخدمين يفضلون نوعية الخشب الزان الاحمرلقوة تحمله اكثر وقت ممكن
القماش المستخدم
تختلف انواع الاقمشة المستخدمة في ركنات سواء كانت قماش طبيعي او جلد فجمال المظهر
يكتمل باختيارك لون ونوعية القماش الجيدة حتى تخرج بمنتج عالى الجودة غاية في الجمال يتناسب
مع الديكور الخاص بك كما يجب ان تحرص على اختيار اقمشة داكنة اللون حتى لا تتسخ بسهولة