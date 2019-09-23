صور اثاث كلاسيك مكتبات 2021|2022

أشكال مكتبه



تختلف اشكال مكتبه من حيث الذوق فمنها مغطى بالكامل سواء من القماش او الجلد كما

يوجد منها الغير مغطى فاحرص دائما على اختيار الانسب لك كي يتماشي مع ديكور منزلك



ألوان مكتبه



من الضرورى جدا التركيز على اللون المناسب مكتبه سواء ان كان مودرن او نيو كلاسيك

وهذا يعتمد علي ديكور منزلك وتناسقه مع الوان الحوائط واشكال الستائر والسجاد المختار



أنواع مكتبه



تختلف انواع مكتبه من حيث الشكل والنوع والخامات المستخدمة كلا منها على حدا فالبعض

يفضل المودرن والبعض الاخر يفضل الكلاسيك وظهر حديثا موديل يجمع بين المودرن والكلاسيك

يسمى النيو كلاسيك والذي جمع بين الاصالة و العصر الحديث



الخشب المستخدم



تختلف أنواع الاخشاب المستخدمة في صناعة مكتبه المودرن او النيو الكلاسيك فالبعض

يستخدم الخشب الزان الاحمر والبعض يستخدم الخشب الابيض والبعض يستخدم خشب الارو

ولكن الاغلب من المستخدمين يفضلون نوعية الخشب الزان الاحمرلقوة تحمله اكثر وقت ممكن





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