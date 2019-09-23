

جئنا اليكم بكل ما هو جديد في عالم الموبليا والاثاث المودرن التركى الحديث الذي يتماشى ويتناسب مع جميع الازواق

من غرف النوم و غرف السفرة والاطفال والركنه والمكتبه وكل مايخص عفش المنزل للعرائس والعرسان

اليكم بعض الصور عن موديلات الاثاث 2021 - 2022



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صور اثاث نيو كلاسيك غرف صالون 2021|2022



مركز الخليج



صور اثاث نيو كلاسيك غرف صالون 2021|2022



مركز الخليج



صور اثاث نيو كلاسيك غرف صالون 2021|2022



مركز الخليج



صور اثاث نيو كلاسيك غرف صالون 2021|2022



هل مللت من البحث عن تصميمات الاثاث الحديثة سنوفر عليكم التعب والبحث الكثير في مواقع الانترنت وجوجلجئنا اليكم بكل ما هو جديد في عالم الموبليا والاثاث المودرن التركى الحديث الذي يتماشى ويتناسب مع جميع الازواقمن غرف النوم و غرف السفرة والاطفال والركنه والمكتبه وكل مايخص عفش المنزل للعرائس والعرساناليكم بعض الصور عن موديلات الاثاث 2021 - 2022زورونا على الفيس بوك : www.facebook.com/elngar كما يمكنكم زيارة موقعنا : مجموعة النجار ديزاين للاثاث المودرن صور اثاث نيو كلاسيك غرف صالون 2021|2022صور اثاث نيو كلاسيك غرف صالون 2021|2022صور اثاث نيو كلاسيك غرف صالون 2021|2022صور اثاث نيو كلاسيك غرف صالون 2021|2022 مركز الخليج [/CENTER][/CENTER][/CENTER]​

أشكال غرف صالون



تختلف اشكال غرف صالون من حيث الذوق فمنها مغطى بالكامل سواء من القماش او الجلد كما

يوجد منها الغير مغطى فاحرص دائما على اختيار الانسب لك كي يتماشي مع ديكور منزلك



ألوان غرف صالون



من الضرورى جدا التركيز على اللون المناسب غرف صالون سواء ان كان مودرن او نيو كلاسيك

وهذا يعتمد علي ديكور منزلك وتناسقه مع الوان الحوائط واشكال الستائر والسجاد المختار



أنواع غرف صالون



تختلف انواع غرف صالون من حيث الشكل والنوع والخامات المستخدمة كلا منها على حدا فالبعض

يفضل المودرن والبعض الاخر يفضل الكلاسيك وظهر حديثا موديل يجمع بين المودرن والكلاسيك

يسمى النيو كلاسيك والذي جمع بين الاصالة و العصر الحديث



الخشب المستخدم



تختلف أنواع الاخشاب المستخدمة في صناعة غرف صالون المودرن او النيو الكلاسيك فالبعض

يستخدم الخشب الزان الاحمر والبعض يستخدم الخشب الابيض والبعض يستخدم خشب الارو

ولكن الاغلب من المستخدمين يفضلون نوعية الخشب الزان الاحمرلقوة تحمله اكثر وقت ممكن



القماش المستخدم



تختلف انواع الاقمشة المستخدمة في غرف صالون سواء كانت قماش طبيعي او جلد فجمال المظهر

يكتمل باختيارك لون ونوعية القماش الجيدة حتى تخرج بمنتج عالى الجودة غاية في الجمال يتناسب

مع الديكور الخاص بك كما يجب ان تحرص على اختيار اقمشة داكنة اللون حتى لا تتسخ بسهولة





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