

جئنا اليكم بكل ما هو جديد في عالم الموبليا والاثاث المودرن التركى الحديث الذي يتماشى ويتناسب مع جميع الازواق

من غرف النوم و غرف السفرة والاطفال والركنه والمكتبه وكل مايخص عفش المنزل للعرائس والعرسان

اليكم بعض الصور عن موديلات الاثاث 2021\2022



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صور اثاث نيو كلاسيك غرف نوم ماستر 2021|2022



مركز الخليج



صور اثاث نيو كلاسيك غرف نوم ماستر 2021|2022



مركز الخليج



صور اثاث نيو كلاسيك غرف نوم ماستر 2021|2022



مركز الخليج



صور اثاث نيو كلاسيك غرف نوم ماستر 2021|2022



مركز الخليج ​ هل مللت من البحث عن تصميمات الاثاث الحديثة سنوفر عليكم التعب والبحث الكثير في مواقع الانترنت وجوجلجئنا اليكم بكل ما هو جديد في عالم الموبليا والاثاث المودرن التركى الحديث الذي يتماشى ويتناسب مع جميع الازواقمن غرف النوم و غرف السفرة والاطفال والركنه والمكتبه وكل مايخص عفش المنزل للعرائس والعرساناليكم بعض الصور عن موديلات الاثاث 2021\2022زورونا على الفيس بوك : www.facebook.com/elngar كما يمكنكم زيارة موقعنا : مجموعة النجار ديزاين للاثاث المودرن صور اثاث نيو كلاسيك غرف نوم ماستر 2021|2022صور اثاث نيو كلاسيك غرف نوم ماستر 2021|2022صور اثاث نيو كلاسيك غرف نوم ماستر 2021|2022صور اثاث نيو كلاسيك غرف نوم ماستر 2021|2022

أشكال غرف نوم



تختلف اشكال غرف نوم من حيث الذوق فمنها مغطى بالكامل سواء من القماش او الجلد كما

يوجد منها الغير مغطى فاحرص دائما على اختيار الانسب لك كي يتماشي مع ديكور منزلك



ألوان غرف نوم



من الضرورى جدا التركيز على اللون المناسب غرف نوم سواء ان كان مودرن او نيو كلاسيك

وهذا يعتمد علي ديكور منزلك وتناسقه مع الوان الحوائط واشكال الستائر والسجاد المختار



أنواع غرف نوم



تختلف انواع غرف نوم من حيث الشكل والنوع والخامات المستخدمة كلا منها على حدا فالبعض

يفضل المودرن والبعض الاخر يفضل الكلاسيك وظهر حديثا موديل يجمع بين المودرن والكلاسيك

يسمى النيو كلاسيك والذي جمع بين الاصالة و العصر الحديث



الخشب المستخدم



تختلف أنواع الاخشاب المستخدمة في صناعة غرف نوم المودرن او النيو الكلاسيك فالبعض

يستخدم الخشب الزان الاحمر والبعض يستخدم الخشب الابيض والبعض يستخدم خشب الارو

ولكن الاغلب من المستخدمين يفضلون نوعية الخشب الزان الاحمرلقوة تحمله اكثر وقت ممكن



القماش المستخدم



تختلف انواع الاقمشة المستخدمة في غرف نوم سواء كانت قماش طبيعي او جلد فجمال المظهر

يكتمل باختيارك لون ونوعية القماش الجيدة حتى تخرج بمنتج عالى الجودة غاية في الجمال يتناسب

مع الديكور الخاص بك كما يجب ان تحرص على اختيار اقمشة داكنة اللون حتى لا تتسخ بسهولة​

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