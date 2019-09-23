شعيرات زعفران طبيعي للطبخ و إستعمالات طبية

shop1
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 23 سبتمبر 2019
- المشاركات
- 3
- النقاط
- 2
- العمر
- 38
- محل الإقامة
- djelfa
- الجنس
- ذكر
سلام عليكم
نوفر لكم زعفران إيراني و إسباني ويستعمل في طبخ ومطاعم فخمة وايضا في إستعمالات طبية
سعر غرام واحد 3500 دينار جزائري
للحجز أترك تعليق
توصيل لجميع ولايات وطن بسعر رمزي
رقم هاتف
0795771119
نوفر لكم زعفران إيراني و إسباني ويستعمل في طبخ ومطاعم فخمة وايضا في إستعمالات طبية
سعر غرام واحد 3500 دينار جزائري
للحجز أترك تعليق
توصيل لجميع ولايات وطن بسعر رمزي
رقم هاتف
0795771119