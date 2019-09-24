هل تعرف ما هي طرق الدفع الالكتروني ؟

ahmadkhalid
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أصبحت طرق الدفع الالكتروني في الآونة الأخيرة هى الوسيلة الأسهل والأكثر ملائمة للأجيال الجديدة، كما اعتمد عليها رواد الاعمال واصحاب المتاجر الالكترونية لتكون السبيل الأمثل في استلام مدفوعاتهم من العملاء.
مميزات وسائل الدفع الالكتروني
تمتاز وسائل الدفع الإلكتروني بأنها تسهل عمليات البيع والشراء والتعاملات المادية دون الحاجة إلى حمل الأموال النقدية، وكما أنها تحقق أرباحًا عالية للبنوك والمؤسسات المالية المستخدمة لها من خلال الفوائد والعمولات المصرفية التي تأخذها على كل عملية شرائية تتم من خلالها.
اهم طرق الدفع الالكتروني
بطاقات الدفع الرقمي
وهي بطاقات ذكية تستطيع من خلالها إجراء معاملاتك المالية، سواء سحب أو إيداع. وتصدر هذه البطاقات عن البنوك المحلية في الأساس، وتنقسم إلى 3 أنواع:
هي مزيج بين البنوك العادية وبوابات الدفع الالكتروني، ولا تقتصر خدماتها على الدفع فقط، بل تشمل كل التعاملات المالية البنكية ولكن من خلال الانترنت.
الدفع عبر الهاتف
تعمل هذه الشركات بأحدث طريقة في مجال الدفع عن طريق الإنترنت، وتعتمد هذه الشركات على برامج معينة خاصة بها يتم إنشائها وتطويرها في مواقعهم المخصصة، التي تتميز بالسهولة في التحويل، فيمكنك تحويل مبلغ معين من دولة إلى دولة دون الحاجة إلى الذهاب للبنك للتحويل، فقط تعمد على هاتفك أو تستخدم التطبيق من على جهازك، وهناك شركات كبيرة في هذا المجال.
بوابات الدفع الالكتروني
بوابات الدفع الالكتروني هي عبارة عن برنامج متطور يتيح تدفق الدفعات المالية الإلكترونية لتيسيير خدمات التجارة الإلكترونية التي تتم من خلال المواقع الإلكترونية المختلفة والمتاجر الإلكترونية والتطبيقات المختلفة، بحيث تضمن الأمان والحماية أثناء نقل الأموال الإلكترونية من العميل لحساب التاجر خلال الانترنت.
ويتم تصميم بوابة الدفع الالكتروني لكي تمتثل لكافة عمليات التفويض للتأكد من تمتع الطرفين ” التاجر والعميل” بالأمان والحماية للمعلومات المتداولة من خلالها، لإتمام عملية البيع بأمان وضمان لحقوق كلا الطرفين، ومن أهم أمثلتها الباي بال Pay Pal وهي أشهر بوابات الدفع التي يتم استخدامها بكثرة، لسهولة التعامل من خلالها، كما يثق بها العملاء، وكذلك تتميز بوجودها في غالبية دول العالم.
العملات الرقمية
كما أن البنوك الالكترونية نقلة نوعية في طرق الدفع المتاحة، تعتبر أيضًا العملات الرقمية ثورة في حد ذاتها. إن العملات الرقمية هي عبارة عن عملات لديها قوة شرائية او رصيد مادي في العالم الحقيقي، ولكن لا توجد سوى في العالم الرقمي.
نظرة شاملة
من خلال إلقائنا نظرة شاملة على كل طرق الدفع المتاحة، يمكننا أن نعرف أن كل تنوع تلك الطرق بما يتناسب مع العملاء والمستخدمين. ولذلك نرى أنفسنا بين بوابات متعددة، بنوك الكترونية، وعملات رقمية. فكل هذا يشير إلى مزيد من تحريك عجلة الاقتصاد ودفعه للأمام.
مميزات وسائل الدفع الالكتروني
تمتاز وسائل الدفع الإلكتروني بأنها تسهل عمليات البيع والشراء والتعاملات المادية دون الحاجة إلى حمل الأموال النقدية، وكما أنها تحقق أرباحًا عالية للبنوك والمؤسسات المالية المستخدمة لها من خلال الفوائد والعمولات المصرفية التي تأخذها على كل عملية شرائية تتم من خلالها.
اهم طرق الدفع الالكتروني
بطاقات الدفع الرقمي
وهي بطاقات ذكية تستطيع من خلالها إجراء معاملاتك المالية، سواء سحب أو إيداع. وتصدر هذه البطاقات عن البنوك المحلية في الأساس، وتنقسم إلى 3 أنواع:
- البطاقات الائتمانية Credit: وهي بطاقاة دفع يتم إصدارها بشكل محدود وفق السياسات الموضوعة من قبل البنك المركزي. كما يحتاج هذا النوع من البطاقات إلى سند أو ضمان ائتماني من أجل إصدارها، حتى يمكن للبنك أن يضمن حقوقه في استعادة ديونه.
- البطاقات المدينة Debit: وهي بطاقات يتم إصدارها في حالة فتح حساب بنكي، فهي لديها اسم آخر وهي بطاقة خصم مباشر. حيث تعمل بناء على الخصم المباشر من الرصيد الموجود.
- البطاقات مسبقة الدفع Prepaid: هي أكثر هذه البطاقات التي تشبه المحفظة. فهي لا تعتمد على حساب بنكي، وإنما على ما تودعه فيها هي ذاتها. ويتم ذلك الإيداع من خلال ماكينات الصرف الآلي ATM. كما توجد عدة بطاقات مثل بايونيير Pioneer تصدر عن شركات خاصة.
هي مزيج بين البنوك العادية وبوابات الدفع الالكتروني، ولا تقتصر خدماتها على الدفع فقط، بل تشمل كل التعاملات المالية البنكية ولكن من خلال الانترنت.
الدفع عبر الهاتف
تعمل هذه الشركات بأحدث طريقة في مجال الدفع عن طريق الإنترنت، وتعتمد هذه الشركات على برامج معينة خاصة بها يتم إنشائها وتطويرها في مواقعهم المخصصة، التي تتميز بالسهولة في التحويل، فيمكنك تحويل مبلغ معين من دولة إلى دولة دون الحاجة إلى الذهاب للبنك للتحويل، فقط تعمد على هاتفك أو تستخدم التطبيق من على جهازك، وهناك شركات كبيرة في هذا المجال.
بوابات الدفع الالكتروني
بوابات الدفع الالكتروني هي عبارة عن برنامج متطور يتيح تدفق الدفعات المالية الإلكترونية لتيسيير خدمات التجارة الإلكترونية التي تتم من خلال المواقع الإلكترونية المختلفة والمتاجر الإلكترونية والتطبيقات المختلفة، بحيث تضمن الأمان والحماية أثناء نقل الأموال الإلكترونية من العميل لحساب التاجر خلال الانترنت.
ويتم تصميم بوابة الدفع الالكتروني لكي تمتثل لكافة عمليات التفويض للتأكد من تمتع الطرفين ” التاجر والعميل” بالأمان والحماية للمعلومات المتداولة من خلالها، لإتمام عملية البيع بأمان وضمان لحقوق كلا الطرفين، ومن أهم أمثلتها الباي بال Pay Pal وهي أشهر بوابات الدفع التي يتم استخدامها بكثرة، لسهولة التعامل من خلالها، كما يثق بها العملاء، وكذلك تتميز بوجودها في غالبية دول العالم.
العملات الرقمية
كما أن البنوك الالكترونية نقلة نوعية في طرق الدفع المتاحة، تعتبر أيضًا العملات الرقمية ثورة في حد ذاتها. إن العملات الرقمية هي عبارة عن عملات لديها قوة شرائية او رصيد مادي في العالم الحقيقي، ولكن لا توجد سوى في العالم الرقمي.
نظرة شاملة
من خلال إلقائنا نظرة شاملة على كل طرق الدفع المتاحة، يمكننا أن نعرف أن كل تنوع تلك الطرق بما يتناسب مع العملاء والمستخدمين. ولذلك نرى أنفسنا بين بوابات متعددة، بنوك الكترونية، وعملات رقمية. فكل هذا يشير إلى مزيد من تحريك عجلة الاقتصاد ودفعه للأمام.