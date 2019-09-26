تخفيضات كبيرة لمنتجات على Gearbest ليوم 25 سبتمبر 2019

kernani

kernani

:: عضو منتسِب ::
إنضم
6 جوان 2019
المشاركات
18
النقاط
3
العمر
20
محل الإقامة
setif
الجنس
ذكر
السلام عليكم متابعينا الأوفياء محبي الشراء من الأنترنت كما عودناكم نحن فريق جيربيست بالعربية gearbest arabia ان نشارككم كل اسبوع بعض القسائم لتخفيض أسعار المنتجات على موقعنا موقع gearbest.com وهذا لتسهيل عمليات الشراء ولتوفير مالك والإبتعاد عن الإحتكار .

📌 رام/ات 2/16GB 😊
💰 السعر بعد الكوبون: 26.99$ 🤑 !!
🎉 تخفيض لجهاز X96 mini TV Box 😋😍 !
🔸 رابط الشراء (جيرباست) 🛒: http://bit.ly/2mP49vZ
✂ الكوبون: GBCNX96MINI02


📌 النسخة تحتوي على اللغة الإنجليزية 😍
💰 السعر بعد الكوبون: 24.30$ (22.26euro) 🤑 !!
🎉 تخفيض لسماعات Xiaomi Mi Band 4 😋😁 !
🔸 رابط الشراء (جيرباست) 🛒: http://bit.ly/2lYZhnE
✂ الكوبون: GBXMSH01
📬 الشحن مجاني بالبريد السنغافوري المسجل



📌 نسخة 6/128GB, معالج Sanpdragon 855 .. 😍
💰 السعر بعد الكوبون: 379.99$ (346.64euro) 🤑 !! قبل 🔥: 399.99$
🎉 تخفيض لهاتف Xiaomi Mi 9T Pro 😎😊 !
🔸 رابط الشراء (جيرباست) 🛒: http://bit.ly/2lVC0D6
✂ الكوبون: GBM9TPRO4






📌 رام/ات 3/32GB, نسخة Global .. 😋
💰 السعر بعد الكوبون: 149.99$ (136.52euro) 🤑 !!🎉 تخفيض لهاتف OPPO Realme 3 💛💖 !
🔸 رابط الشراء (جيرباست) 🛒: http://bit.ly/2ml1RnU
✂ الكوبون: MBREALME666


📌 نسخة 6/64GB, معالج Sanpdragon 855 .. 💪
💰 السعر بعد الكوبون: 329.99$ (300.00euro) 🤑 !!
🎉 تخفيض لهاتف Xiaomi Mi 9T Pro 💝😁 !
🔸 رابط الشراء (جيرباست) 🛒: http://bit.ly/2mWUljf
✂ الكوبون: GBM9TPRO1


📌 نسخة 8/256GB, نسخة عالمية 😎
💰 السعر بعد الكوبون: 408.99$ (371.80euro) 🤑 !! قبل 🔥: 419.98$
🎉 تخفيض لهاتف OnePlus 7 😍🖤 !
🔸 رابط الشراء (جيرباست) 🛒: http://bit.ly/2lMJjNE
✂ الكوبون: GBOP7G654321


📌 نسخة 4/64GB 😎
💰 السعر بعد الكوبون: 163.99$ (149.09euro) 🤑 !!
🎉 تخفيض لهاتف Xiaomi Mi A3 💝😍 !
🔸 رابط الشراء (جيرباست) 🛒: http://bit.ly/2lJYuXT
✂ الكوبون: GBA36401

📌 نسخة 4/128GB 😁
💰 السعر بعد الكوبون: 179.99$ (163.82euro) 🤑 !!
🔸 رابط الشراء (جيرباست) 🛒: http://bit.ly/2mSalDg
✂ الكوبون: GBA312802


💰 السعر بعد الكوبون: 7.99$ 🤑 !!
🎉 تخفيض لبطاقة الذاكرة EAGET T1 بسعة 64GB ✌💪 !
🔸 رابط الشراء (جيرباست) 🛒: http://bit.ly/2mVv2y4
✂ الكوبون: GBCNEGT164


💰 السعر: 15.99$ 🤑 !!
🎉 تخفيض لبطاقة ذاكرة من Alfawise بسعة 128GB 😉💛 !
🔸 رابط الشراء (جيرباست) 🛒: http://bit.ly/2nuJFcb



اتمنى أن تستفيدو من هذه التخفيضات
لاتنسونا بصحالح الأجر والدعاء
من اعداد : قرناني عبدالحليم
فريق : Gearbest Arabia
 
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