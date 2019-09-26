تخفيضات كبيرة لمنتجات على Gearbest ليوم 25 سبتمبر 2019

kernani
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السلام عليكم متابعينا الأوفياء محبي الشراء من الأنترنت كما عودناكم نحن فريق جيربيست بالعربية gearbest arabia ان نشارككم كل اسبوع بعض القسائم لتخفيض أسعار المنتجات على موقعنا موقع gearbest.com وهذا لتسهيل عمليات الشراء ولتوفير مالك والإبتعاد عن الإحتكار .
رام/ات 2/16GB
السعر بعد الكوبون: 26.99$ !!
تخفيض لجهاز X96 mini TV Box !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2mP49vZ
الكوبون: GBCNX96MINI02
النسخة تحتوي على اللغة الإنجليزية
السعر بعد الكوبون: 24.30$ (22.26euro) !!
تخفيض لسماعات Xiaomi Mi Band 4 !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2lYZhnE
الكوبون: GBXMSH01
الشحن مجاني بالبريد السنغافوري المسجل
نسخة 6/128GB, معالج Sanpdragon 855 ..
السعر بعد الكوبون: 379.99$ (346.64euro) !! قبل : 399.99$
تخفيض لهاتف Xiaomi Mi 9T Pro !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2lVC0D6
الكوبون: GBM9TPRO4
رام/ات 3/32GB, نسخة Global ..
السعر بعد الكوبون: 149.99$ (136.52euro) !! تخفيض لهاتف OPPO Realme 3 !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2ml1RnU
الكوبون: MBREALME666
نسخة 6/64GB, معالج Sanpdragon 855 ..
السعر بعد الكوبون: 329.99$ (300.00euro) !!
تخفيض لهاتف Xiaomi Mi 9T Pro !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2mWUljf
الكوبون: GBM9TPRO1
نسخة 8/256GB, نسخة عالمية
السعر بعد الكوبون: 408.99$ (371.80euro) !! قبل : 419.98$
تخفيض لهاتف OnePlus 7 !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2lMJjNE
الكوبون: GBOP7G654321
نسخة 4/64GB
السعر بعد الكوبون: 163.99$ (149.09euro) !!
تخفيض لهاتف Xiaomi Mi A3 !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2lJYuXT
الكوبون: GBA36401
نسخة 4/128GB
السعر بعد الكوبون: 179.99$ (163.82euro) !!
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2mSalDg
الكوبون: GBA312802
السعر بعد الكوبون: 7.99$ !!
تخفيض لبطاقة الذاكرة EAGET T1 بسعة 64GB !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2mVv2y4
الكوبون: GBCNEGT164
السعر: 15.99$ !!
تخفيض لبطاقة ذاكرة من Alfawise بسعة 128GB !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2nuJFcb
اتمنى أن تستفيدو من هذه التخفيضات
لاتنسونا بصحالح الأجر والدعاء
من اعداد : قرناني عبدالحليم
فريق : Gearbest Arabia
رام/ات 2/16GB
السعر بعد الكوبون: 26.99$ !!
تخفيض لجهاز X96 mini TV Box !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2mP49vZ
الكوبون: GBCNX96MINI02
النسخة تحتوي على اللغة الإنجليزية
السعر بعد الكوبون: 24.30$ (22.26euro) !!
تخفيض لسماعات Xiaomi Mi Band 4 !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2lYZhnE
الكوبون: GBXMSH01
الشحن مجاني بالبريد السنغافوري المسجل
نسخة 6/128GB, معالج Sanpdragon 855 ..
السعر بعد الكوبون: 379.99$ (346.64euro) !! قبل : 399.99$
تخفيض لهاتف Xiaomi Mi 9T Pro !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2lVC0D6
الكوبون: GBM9TPRO4
رام/ات 3/32GB, نسخة Global ..
السعر بعد الكوبون: 149.99$ (136.52euro) !! تخفيض لهاتف OPPO Realme 3 !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2ml1RnU
الكوبون: MBREALME666
نسخة 6/64GB, معالج Sanpdragon 855 ..
السعر بعد الكوبون: 329.99$ (300.00euro) !!
تخفيض لهاتف Xiaomi Mi 9T Pro !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2mWUljf
الكوبون: GBM9TPRO1
نسخة 8/256GB, نسخة عالمية
السعر بعد الكوبون: 408.99$ (371.80euro) !! قبل : 419.98$
تخفيض لهاتف OnePlus 7 !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2lMJjNE
الكوبون: GBOP7G654321
نسخة 4/64GB
السعر بعد الكوبون: 163.99$ (149.09euro) !!
تخفيض لهاتف Xiaomi Mi A3 !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2lJYuXT
الكوبون: GBA36401
نسخة 4/128GB
السعر بعد الكوبون: 179.99$ (163.82euro) !!
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2mSalDg
الكوبون: GBA312802
السعر بعد الكوبون: 7.99$ !!
تخفيض لبطاقة الذاكرة EAGET T1 بسعة 64GB !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2mVv2y4
الكوبون: GBCNEGT164
السعر: 15.99$ !!
تخفيض لبطاقة ذاكرة من Alfawise بسعة 128GB !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2nuJFcb
اتمنى أن تستفيدو من هذه التخفيضات
لاتنسونا بصحالح الأجر والدعاء
من اعداد : قرناني عبدالحليم
فريق : Gearbest Arabia