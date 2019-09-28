الغروووب
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 21 سبتمبر 2019
- المشاركات
- 1
- النقاط
- 0
- العمر
- 34
- محل الإقامة
- الجزائر
- الجنس
- أنثى
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شركة غراس لاند ( ملاعب عشب صناعي )
العشب الصناعي أو النجيلة الصناعية
0535313900
0505107321
تفضلو بزيارة موقعنا الرسمي على الانترنت
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ملاعب عشب صناعي) سعر متر توريد يبدا من 20 ريال
العشب الصناعي أو النجيلة الصناعية
هل كلفتك السقيا والري لعشب منزلك ؟
هل مللت من أنابيب وشبكات الري ومصاريفها ؟
هل تعبت من حشرات العشب الطبيعي ؟
هل عانيت من اصفرار العشب وتغير لونه ؟
هل تخيلت منزلك بالعشب الصناعي ؟ أو العشب طويل الأجل ؟
هل كلفتك السقيا والري لعشب منزلك ؟
هل مللت من أنابيب وشبكات الري ومصاريفها ؟
هل تعبت من حشرات العشب الطبيعي ؟
هل عانيت من اصفرار العشب وتغير لونه ؟
هل تخيلت منزلك بالعشب الصناعي ؟ أو العشب طويل الأجل ؟
اتجهت في الاونة الأخيرة الانظار وبشكل لافت على العشب الصناعي , خاصة
القصور وأصحاب الفلل الكبيرة داخل المملكه , لاسيما وأن أصحاب الفلل
يبحثون عن المنتج ( طويل الأجل والتوفير بالصرف ) مع الاخذ بالاعتبار
في تشابه العشب الصناعي مع الطبيعي بنسبة 98% .
الصفحة الرئيسية – غراس لاند
ونحن هنا نبين مواصفات النجيلة الصناعية أو الفرق بين الطبيعي والصناعي :
· دائم الخضرة على مدار العام مع اختلاف الأجواء والفصول.
· مقاوم لأشعة الشمس والأشعة فوق البنفسجية حيث انه مصنوع من مادة الإثيلين المعالج ضد أشعة الشمس.
· مقاوم لأحوال الطقس المختلفة وكذلك مقاوم لدرجة حرارة تصل إلى 60 درجة مئوية
· لا يحتاج إلى قص أو تقليم.
· سهولة وسرعة في التركيب.
· عدم تغير لونه أو انخلاع الشعرة بمرور الوقت ولا يتأثر بكثرة استخدامه،
إذ يمكن اللعب عليه يومياً طوال العام (علما بان العمر الافتراضي له يتراوح من (15-20 سنة)
وقد تزيد او تقل على حسب الاستخدام (ملاعب – حدائق)
فتقل فى الملاعب وتزيد فى الحدائق.
· عدم إضراره بالبيئة فى حالة تصنيعه حسب معايير ومواصفات الفيفا.
· يمنع إصابات اللاعبين بدرجة كبيرة فى حالة التركيب السليم.
· لا يحتاج إلى صيانة ومتابعة بقدر حجم المتابعة المقررة على العشب الطبيعي
وأعمال صيانته قليلة جداً فهي تقتصر على تنظيف العشب وتمشيطه ليعود إلى
الوضع القائم وصيانته تكون حسب الاستعمال ولا تستغرق سوى ساعات معدودة
فى حين أن العشب الطبيعي يتطلب صيانة دورية ومتابعة دقيقة حتى يكون جاهزا لإقامة المباريات.
· ويسهم العشب الصناعي في توفير المياه، إذ يستهلك الطبيعي نحو 180 لترا في المتر المربع في السنة،
وبالتالي يكون استهلاك ملعب واحد في السنة
مليون ونصف المليون لتر، بينما الصناعي لا يحتاج إلى المياه.
· مع ملاحظة أن العشب الطبيعي :يكلف الكثير من الأموال وكثير من الاهتمام والمراعاة
مثلالقص واستخدامات المواد الكيميائية وهو يساعد على هدر المياه بشكل كبير ومهما
حرصت على العناية به إلا أنه في النهاية لابد أن تجد مناطق ذابلة وناشفة
وهو بيئة مناسبة جدا لتواجد الحشرات والبعوض وتتأثر الأرضيات
بعد أن يتم ري الأرض وربما تصبح غيرمناسبة للعب كرة القدم.
ونحن في شركة الغطاء الاخضر( نقدم منتج العشب الصناعي بأنواعه ( ملاعب – حدائق )
ونوفر الات مخصصه للتركيب و الفرش , وبامكانك الاطلاع على أنواع العشب والأسعار
و بعض أعمالنا وطريقتنا في التنفيذ من خلال زيارتك لنا في شركتنا بجدة
للاتصال والاستفسار
0535313900
0505107321
تفضلو بزيارة موقعنا الرسمي على الانترنت
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