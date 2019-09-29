ماكينة تعبئة السوائل فى زجاجات اتوماتيكيا مع ماكينة غلق الغطاء

M

markiting

:: عضو منتسِب ::
إنضم
29 سبتمبر 2019
المشاركات
1
النقاط
2
العمر
26
محل الإقامة
lwv
الجنس
ذكر
ماكينة تعبئة السوائل فى زجاجات اتوماتيكيا مع ماكينة غلق الغطاء ياله ابدء شغلك الجديد وشوف العرض اللى بتقدمه الحرية تك ماكينة تعبئة السوائل فى زجاجات اتوماتيك مع ماكينة غلق الغظاء جميع مواتير الماكينه ايطالية الصنع تعبىء الماكينه اوزان من 100م الى 1000م الماكينه مش محتاجه مكان كبير ولا عدد عماله يعنى الحريه تك بتقولك ابدء مشروعك ووفر ايجار المكان ووفر اجرة العماله وان شاء الله المكسب مضمون مستنينك للاستفسار يرجى الاتصال.. 03 (1).jpg1018420087
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top