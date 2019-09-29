markiting
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 29 سبتمبر 2019
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- محل الإقامة
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- ذكر
ماكينة تعبئة السوائل فى زجاجات اتوماتيكيا مع ماكينة غلق الغطاء ياله ابدء شغلك الجديد وشوف العرض اللى بتقدمه الحرية تك ماكينة تعبئة السوائل فى زجاجات اتوماتيك مع ماكينة غلق الغظاء جميع مواتير الماكينه ايطالية الصنع تعبىء الماكينه اوزان من 100م الى 1000م الماكينه مش محتاجه مكان كبير ولا عدد عماله يعنى الحريه تك بتقولك ابدء مشروعك ووفر ايجار المكان ووفر اجرة العماله وان شاء الله المكسب مضمون مستنينك للاستفسار يرجى الاتصال.. 01018420087