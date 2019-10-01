موقع الجديد مع إثبات سحب 7 دولار منه

مرحبا اخواني و أخواتي أعضاء منتديات الجلفة
اليوم مع شرح جديد لموقع رائع يدفع لك من 0.04$ الى 0.09$ على كل زيارة لرابطك
و هو من افضل مواقع تبادل العملات على الأنترنيت و بدأ العمل سنة 2007 و به حماية قوية للغاية و ذو مصداقية عالية + يمكنك الربح من الموقع أيضا من خلال دعوة أصدقاءك للتسجيل في و تربح عن كل صديق
تسجل في الموقع من خلالك 0.45 دولار هدية من الموقع .
.....................................
للتسجيل في الموقع: (اضغط هنا)
....................................
تنزل قليلا الى الأسفل ، ثم تملأ الخانات بمعلوماتك الخاصة (اسم المستخدم ، الاميل ، كلمة المرور و اعادتها ،
و تفعل رمز الكباتشا مع جميع الخيارات) تم تنقرأ على registration :
ثم تتوجه مباشره الى بريدك الالكتروني ، ستجد هذا الرابط داخل متل هده الرسالة اضغط عليه :
و الأن هاذا هو الرابط الذي
ستربح على كل زيارة له 0.04$ أي 100 زيارة ستربح 4$ شيئ رائع
و مع مرور الأيام ستزداد الارباح الى 0.09$+ على كل زيارة وهكذا ...
ملاحضة : لا تستعمل برامج جلب الزيارات أو مواقع تبادل الزيارات فلن يتم احتسابها و قد يؤدي هذا الى حضر حسابك!
أما طريقة سحب المال من الموقع كحد أدنى 1 دولار و الدي يمكنك جمعه بسرعة فاءقة جدا
فما عليك سوى الذهاب الى profil و وضع معلومات حسابك في أحد الأبناك التي يدعمها الموقع
فمتلا أنا اخترت بايبال فما علي سوى و ضع ايميل بايبال الخاص بي و وضع كلمة السر التي تسجلت بها
في الموقع كحماية لحسابك فقط.
وتنتضر حتى تتوصل بأموالك ، اقصى حد لوصول الدفع هو 5 ايام
والموقع صادق وهذا اثبات الدفع لأحد الاخوة بقيمة 7.22 دولار :
أحد اتباتات الدفع
.....................................
للتسجيل في الموقع: (اضغط هنا)
....................................