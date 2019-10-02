وسيط تحويل وارسال الأموال من الجزائر الى جميع دول العالم

M

Mouradalg007

:: عضو منتسِب ::
إنضم
2 أكتوبر 2019
المشاركات
2
النقاط
0
العمر
45
محل الإقامة
Qatar
الجنس
ذكر
من يريد تحويل اَي مبلغ من الجزائر الى أي بلد في العالم لذويهم أو اصدقائهم هذا ممكن ، جزائري مقيم في قطر استطيع تحويل مبالغ الى ذويكم او معارفكم خارج الحزائر عن طريقوأستون يونيون موني غرام او اكسبرس موني من قطر

فقط عليك دفع المبلغ بحوالة بريدية الى حساب اخي في الجزائر وانا ارسل المبلغ بعملة البلد الذي سترسل له عن طريق حوالك واسترن يونيون او موني غرام أو إكسبريس موني
تعطيني اسم وبلد المرسل اليه
وبعد التحويل اليه اعطيك الرقم السري MTCN وتقوم بسحب المبلغ ببطاقة التعريف بنفس اسم المرسل إليه

للاستفسار والاتصال هذا رقم الموبايل واتساب ، فايبر، أيمو، تليغرام
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