الخوف من الله

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ابنة عائشة

:: عضو منتسِب ::
إنضم
15 سبتمبر 2019
المشاركات
15
النقاط
3
العمر
24
محل الإقامة
مصر
الجنس
أنثى
الخوف من الله
(وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفۡسَهُ) [آل عمران: 30]مفهوم الخوف من الله
والخوف من الله من العبادات القلبية العظيمة، قال تعالى{ إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ } [آل عمران: 175] وفي هذه الآية وجوب الخوف من الله وحده، والتأكيد على أنه من لوازم الإيمان؛ فعلى قدر إيمان العبد يكون خوفه من الله.
 
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