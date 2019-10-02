[آل عمران: 30]والخوف من الله من العبادات القلبية العظيمة، قال تعالى[آل عمران: 175] وفي هذه الآية وجوب الخوف من الله وحده، والتأكيد على أنه من لوازم الإيمان؛ فعلى قدر إيمان العبد يكون خوفه من الله.