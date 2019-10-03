ماكينة تعبئة سكر فنادق اظرف

لو انت صاحب كافيه او فندق او عايز تبدء مشروع جديد ومميز يبقى الاعلان ده ليك شركة الحريه تك بتقدملك ماكينه تعبئة (السكر .الفلفل الاسمر .الكابتشينو .القهوه .النسكافيه )وغيرها من المشروبات ماكينه مميزه جدا لان حجمها صغير موفره فى استخدام الطاقه تعبىء الماكينه اوزان من2الى10جرام والماكينه مصنعه من الحديد المعالج يطلاء الكتروستاتيك الجزء الملامس للمنتج مصنوع من الاستانلس الغذائى 316 والماكينه مزوده بسرينة انذار صوتيه عند الوصول الى العدد المطلوب والماكينه مزوده بخمس فتحات للتعبئه وتعبئ الماكينه 25 كيس/الدقيقة لكل فتحة تعبئه وتستخدم كهرباء 380/220 فولت للاستفسار يرجى الاتصال على الرقم التالى . 01018420087