غرف نوم اطفال روعة 2021 / 2022





بحيث يوفر وسائل الراحة التي يحتاجها الإنسان في حياته اليومية



نحن نهتم بك ونحرص دائما على تقديم أفضل تشكيل أثاث يليق بك



فإن كنت ترغب فى إقتناء أثاث لمنزلك سواء فى غرف المعيشة



غرف السفره, غرف النوم, الصالون او حتى أثاث المداخل فالأن يمكنك بكل سهولة الاختيار



من أكبر تشكيل من المنتجات ذات الجودة العالية و الموثوقة تناسب زوقك الرفيع و تناسب ميزانيتك



لذلك جئنا لكم باحدث صور موديلات غرف



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اثاث مودرن , اجمل سراير غرف نوم اطفال مودرن 2021|2022



مركز الخليج



اثاث مودرن , اجمل سراير غرف نوم اطفال مودرن 2021|2022



مركز الخليج



اثاث مودرن , اجمل سراير غرف نوم اطفال مودرن 2021|2022



مركز الخليج



اثاث مودرن , اجمل سراير غرف نوم اطفال مودرن 2021|2022



مركز الخليج



اثاث مودرن , اجمل سراير غرف نوم اطفال مودرن 2021|2022



مركز الخليج

​ الأثاث هو ما يحتاجه المنزل لكي يصبح مكانًا مناسبًا للعيش الإنساني،بحيث يوفر وسائل الراحة التي يحتاجها الإنسان في حياته اليوميةنحن نهتم بك ونحرص دائما على تقديم أفضل تشكيل أثاث يليق بكفإن كنت ترغب فى إقتناء أثاث لمنزلك سواء فى غرف المعيشةغرف السفره, غرف النوم, الصالون او حتى أثاث المداخل فالأن يمكنك بكل سهولة الاختيارمن أكبر تشكيل من المنتجات ذات الجودة العالية و الموثوقة تناسب زوقك الرفيع و تناسب ميزانيتكلذلك جئنا لكم باحدث صور موديلات غرفزورونا على الفيس بوك : www.facebook.com/elngar كما يمكنكم زيارة موقعنا : مجموعة النجار ديزاين للاثاث المودرن اثاث مودرن , اجمل سراير غرف نوم اطفال مودرن 2021|2022اثاث مودرن , اجمل سراير غرف نوم اطفال مودرن 2021|2022اثاث مودرن , اجمل سراير غرف نوم اطفال مودرن 2021|2022اثاث مودرن , اجمل سراير غرف نوم اطفال مودرن 2021|2022اثاث مودرن , اجمل سراير غرف نوم اطفال مودرن 2021|2022

أشكال غرف نوم اطفال



تختلف اشكال غرف نوم اطفال من حيث الذوق فمنها مغطى بالكامل سواء من القماش او الجلد كما

يوجد منها الغير مغطى فاحرص دائما على اختيار الانسب لك كي يتماشي مع ديكور منزلك



ألوان غرف نوم اطفال



من الضرورى جدا التركيز على اللون المناسب غرف نوم اطفال سواء ان كان مودرن او نيو كلاسيك

وهذا يعتمد علي ديكور منزلك وتناسقه مع الوان الحوائط واشكال الستائر والسجاد المختار



أنواع غرف نوم اطفال



تختلف انواع غرف نوم اطفال من حيث الشكل والنوع والخامات المستخدمة كلا منها على حدا فالبعض

يفضل المودرن والبعض الاخر يفضل الكلاسيك وظهر حديثا موديل يجمع بين المودرن والكلاسيك

يسمى النيو كلاسيك والذي جمع بين الاصالة و العصر الحديث



الخشب المستخدم



تختلف أنواع الاخشاب المستخدمة في صناعة غرف نوم اطفال المودرن او النيو الكلاسيك فالبعض

يستخدم الخشب الزان الاحمر والبعض يستخدم الخشب الابيض والبعض يستخدم خشب الارو

ولكن الاغلب من المستخدمين يفضلون نوعية الخشب الزان الاحمرلقوة تحمله اكثر وقت ممكن



القماش المستخدم



تختلف انواع الاقمشة المستخدمة في غرف نوم اطفال سواء كانت قماش طبيعي او جلد فجمال المظهر

يكتمل باختيارك لون ونوعية القماش الجيدة حتى تخرج بمنتج عالى الجودة غاية في الجمال يتناسب

مع الديكور الخاص بك كما يجب ان تحرص على اختيار اقمشة داكنة اللون حتى لا تتسخ بسهولة​