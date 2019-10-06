غرف نوم اطفال روعة 2021 / 2022

miro m
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 6 أكتوبر 2019
- المشاركات
- 2
- النقاط
- 0
- العمر
- 29
- محل الإقامة
- مصر . القاهرة
- الجنس
- أنثى
الأثاث هو ما يحتاجه المنزل لكي يصبح مكانًا مناسبًا للعيش الإنساني،
بحيث يوفر وسائل الراحة التي يحتاجها الإنسان في حياته اليومية
نحن نهتم بك ونحرص دائما على تقديم أفضل تشكيل أثاث يليق بك
فإن كنت ترغب فى إقتناء أثاث لمنزلك سواء فى غرف المعيشة
غرف السفره, غرف النوم, الصالون او حتى أثاث المداخل فالأن يمكنك بكل سهولة الاختيار
من أكبر تشكيل من المنتجات ذات الجودة العالية و الموثوقة تناسب زوقك الرفيع و تناسب ميزانيتك
لذلك جئنا لكم باحدث صور موديلات غرف
زورونا على الفيس بوك : www.facebook.com/elngar
كما يمكنكم زيارة موقعنا : مجموعة النجار ديزاين للاثاث المودرن
اثاث مودرن , اجمل سراير غرف نوم اطفال مودرن 2021|2022
مركز الخليج
اثاث مودرن , اجمل سراير غرف نوم اطفال مودرن 2021|2022
مركز الخليج
اثاث مودرن , اجمل سراير غرف نوم اطفال مودرن 2021|2022
مركز الخليج
اثاث مودرن , اجمل سراير غرف نوم اطفال مودرن 2021|2022
مركز الخليج
اثاث مودرن , اجمل سراير غرف نوم اطفال مودرن 2021|2022
مركز الخليج
بحيث يوفر وسائل الراحة التي يحتاجها الإنسان في حياته اليومية
نحن نهتم بك ونحرص دائما على تقديم أفضل تشكيل أثاث يليق بك
فإن كنت ترغب فى إقتناء أثاث لمنزلك سواء فى غرف المعيشة
غرف السفره, غرف النوم, الصالون او حتى أثاث المداخل فالأن يمكنك بكل سهولة الاختيار
من أكبر تشكيل من المنتجات ذات الجودة العالية و الموثوقة تناسب زوقك الرفيع و تناسب ميزانيتك
لذلك جئنا لكم باحدث صور موديلات غرف
زورونا على الفيس بوك : www.facebook.com/elngar
كما يمكنكم زيارة موقعنا : مجموعة النجار ديزاين للاثاث المودرن
اثاث مودرن , اجمل سراير غرف نوم اطفال مودرن 2021|2022
مركز الخليج
اثاث مودرن , اجمل سراير غرف نوم اطفال مودرن 2021|2022
مركز الخليج
اثاث مودرن , اجمل سراير غرف نوم اطفال مودرن 2021|2022
مركز الخليج
اثاث مودرن , اجمل سراير غرف نوم اطفال مودرن 2021|2022
مركز الخليج
اثاث مودرن , اجمل سراير غرف نوم اطفال مودرن 2021|2022
مركز الخليج
أشكال غرف نوم اطفال
تختلف اشكال غرف نوم اطفال من حيث الذوق فمنها مغطى بالكامل سواء من القماش او الجلد كما
يوجد منها الغير مغطى فاحرص دائما على اختيار الانسب لك كي يتماشي مع ديكور منزلك
ألوان غرف نوم اطفال
من الضرورى جدا التركيز على اللون المناسب غرف نوم اطفال سواء ان كان مودرن او نيو كلاسيك
وهذا يعتمد علي ديكور منزلك وتناسقه مع الوان الحوائط واشكال الستائر والسجاد المختار
أنواع غرف نوم اطفال
تختلف انواع غرف نوم اطفال من حيث الشكل والنوع والخامات المستخدمة كلا منها على حدا فالبعض
يفضل المودرن والبعض الاخر يفضل الكلاسيك وظهر حديثا موديل يجمع بين المودرن والكلاسيك
يسمى النيو كلاسيك والذي جمع بين الاصالة و العصر الحديث
الخشب المستخدم
تختلف أنواع الاخشاب المستخدمة في صناعة غرف نوم اطفال المودرن او النيو الكلاسيك فالبعض
يستخدم الخشب الزان الاحمر والبعض يستخدم الخشب الابيض والبعض يستخدم خشب الارو
ولكن الاغلب من المستخدمين يفضلون نوعية الخشب الزان الاحمرلقوة تحمله اكثر وقت ممكن
القماش المستخدم
تختلف انواع الاقمشة المستخدمة في غرف نوم اطفال سواء كانت قماش طبيعي او جلد فجمال المظهر
يكتمل باختيارك لون ونوعية القماش الجيدة حتى تخرج بمنتج عالى الجودة غاية في الجمال يتناسب
مع الديكور الخاص بك كما يجب ان تحرص على اختيار اقمشة داكنة اللون حتى لا تتسخ بسهولة
تختلف اشكال غرف نوم اطفال من حيث الذوق فمنها مغطى بالكامل سواء من القماش او الجلد كما
يوجد منها الغير مغطى فاحرص دائما على اختيار الانسب لك كي يتماشي مع ديكور منزلك
ألوان غرف نوم اطفال
من الضرورى جدا التركيز على اللون المناسب غرف نوم اطفال سواء ان كان مودرن او نيو كلاسيك
وهذا يعتمد علي ديكور منزلك وتناسقه مع الوان الحوائط واشكال الستائر والسجاد المختار
أنواع غرف نوم اطفال
تختلف انواع غرف نوم اطفال من حيث الشكل والنوع والخامات المستخدمة كلا منها على حدا فالبعض
يفضل المودرن والبعض الاخر يفضل الكلاسيك وظهر حديثا موديل يجمع بين المودرن والكلاسيك
يسمى النيو كلاسيك والذي جمع بين الاصالة و العصر الحديث
الخشب المستخدم
تختلف أنواع الاخشاب المستخدمة في صناعة غرف نوم اطفال المودرن او النيو الكلاسيك فالبعض
يستخدم الخشب الزان الاحمر والبعض يستخدم الخشب الابيض والبعض يستخدم خشب الارو
ولكن الاغلب من المستخدمين يفضلون نوعية الخشب الزان الاحمرلقوة تحمله اكثر وقت ممكن
القماش المستخدم
تختلف انواع الاقمشة المستخدمة في غرف نوم اطفال سواء كانت قماش طبيعي او جلد فجمال المظهر
يكتمل باختيارك لون ونوعية القماش الجيدة حتى تخرج بمنتج عالى الجودة غاية في الجمال يتناسب
مع الديكور الخاص بك كما يجب ان تحرص على اختيار اقمشة داكنة اللون حتى لا تتسخ بسهولة