غرف انترية روعة 2021 / 2022

miro m
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 6 أكتوبر 2019
- المشاركات
- 2
- النقاط
- 0
- العمر
- 29
- محل الإقامة
- مصر . القاهرة
- الجنس
- أنثى
الأثاث هو ما يحتاجه المنزل لكي يصبح مكانًا مناسبًا للعيش الإنسان،
بحيث يوفر وسائل الراحة التي يحتاجها الإنسان في حياته اليومية
نحن نهتم بك ونحرص دائما على تقديم أفضل تشكيل أثاث يليق بك
فإن كنت ترغب فى إقتناء أثاث لمنزلك سواء فى غرف المعيشة
غرف السفره, غرف النوم, الصالون او حتى أثاث المداخل فالأن يمكنك بكل سهولة الاختيار
من أكبر تشكيل من المنتجات ذات الجودة العالية و الموثوقة تناسب زوقك الرفيع و تناسب ميزانيتك
لذلك جئنا لكم باحدث صور موديلات غرف
زورونا على الفيس بوك : www.facebook.com/elngar
كما يمكنكم زيارة موقعنا : مجموعة النجار ديزاين للاثاث المودرن
مركز الخليج
اثاث مودرن , اجمل غرف انتريهات مودرن 2021|2022
مركز الخليج
اثاث مودرن , اجمل غرف انتريهات مودرن 2021|2022
مركز الخليج
اثاث مودرن , اجمل غرف انتريهات مودرن 2021|2022
مركز الخليج
اثاث مودرن , اجمل غرف انتريهات مودرن 2021|2022
مركز الخليج
بحيث يوفر وسائل الراحة التي يحتاجها الإنسان في حياته اليومية
نحن نهتم بك ونحرص دائما على تقديم أفضل تشكيل أثاث يليق بك
فإن كنت ترغب فى إقتناء أثاث لمنزلك سواء فى غرف المعيشة
غرف السفره, غرف النوم, الصالون او حتى أثاث المداخل فالأن يمكنك بكل سهولة الاختيار
من أكبر تشكيل من المنتجات ذات الجودة العالية و الموثوقة تناسب زوقك الرفيع و تناسب ميزانيتك
لذلك جئنا لكم باحدث صور موديلات غرف
زورونا على الفيس بوك : www.facebook.com/elngar
كما يمكنكم زيارة موقعنا : مجموعة النجار ديزاين للاثاث المودرن
مركز الخليج
اثاث مودرن , اجمل غرف انتريهات مودرن 2021|2022
مركز الخليج
اثاث مودرن , اجمل غرف انتريهات مودرن 2021|2022
مركز الخليج
اثاث مودرن , اجمل غرف انتريهات مودرن 2021|2022
مركز الخليج
اثاث مودرن , اجمل غرف انتريهات مودرن 2021|2022
مركز الخليج
أشكال الانتريهات
تختلف اشكال الانتريهات من حيث الذوق فمنها مغطى بالكامل سواء من القماش او الجلد كما
يوجد منها الغير مغطى فاحرص دائما على اختيار الانسب لك كي يتماشي مع ديكور منزلك
ألوان الانتريهات
من الضرورى جدا التركيز على اللون المناسب للانتريه سواء ان كان مودرن او نيو كلاسيك
وهذا يعتمد علي ديكور منزلك وتناسقه مع الوان الحوائط واشكال الستائر والسجاد المختار
أنواع الانتريهات
تختلف انواع الانتريهات من حيث الشكل والنوع والخامات المستخدمة كلا منها على حدا فالبعض
يفضل المودرن والبعض الاخر يفضل الكلاسيك وظهر حديثا موديل يجمع بين المودرن والكلاسيك
يسمى النيو كلاسيك والذي جمع بين الاصالة و العصر الحديث
الخشب المستخدم
تختلف أنواع الاخشاب المستخدمة في صناعة الانتريه المودرن او النيو الكلاسيك فالبعض
يستخدم الخشب الزان الاحمر والبعض يستخدم الخشب الابيض والبعض يستخدم خشب الارو
ولكن الاغلب من المستخدمين يفضلون نوعية الخشب الزان الاحمرلقوة تحمله اكثر وقت ممكن
القماش المستخدم
تختلف انواع الاقمشة المستخدمة في الانتريه سواء كانت قماش طبيعي او جلد فجمال المظهر
يكتمل باختيارك لون ونوعية القماش الجيدة حتى تخرج بمنتج عالى الجودة غاية في الجمال يتناسب
مع الديكور الخاص بك كما يجب ان تحرص على اختيار اقمشة داكنة اللون حتى لا تتسخ بسهولة
تختلف اشكال الانتريهات من حيث الذوق فمنها مغطى بالكامل سواء من القماش او الجلد كما
يوجد منها الغير مغطى فاحرص دائما على اختيار الانسب لك كي يتماشي مع ديكور منزلك
ألوان الانتريهات
من الضرورى جدا التركيز على اللون المناسب للانتريه سواء ان كان مودرن او نيو كلاسيك
وهذا يعتمد علي ديكور منزلك وتناسقه مع الوان الحوائط واشكال الستائر والسجاد المختار
أنواع الانتريهات
تختلف انواع الانتريهات من حيث الشكل والنوع والخامات المستخدمة كلا منها على حدا فالبعض
يفضل المودرن والبعض الاخر يفضل الكلاسيك وظهر حديثا موديل يجمع بين المودرن والكلاسيك
يسمى النيو كلاسيك والذي جمع بين الاصالة و العصر الحديث
الخشب المستخدم
تختلف أنواع الاخشاب المستخدمة في صناعة الانتريه المودرن او النيو الكلاسيك فالبعض
يستخدم الخشب الزان الاحمر والبعض يستخدم الخشب الابيض والبعض يستخدم خشب الارو
ولكن الاغلب من المستخدمين يفضلون نوعية الخشب الزان الاحمرلقوة تحمله اكثر وقت ممكن
القماش المستخدم
تختلف انواع الاقمشة المستخدمة في الانتريه سواء كانت قماش طبيعي او جلد فجمال المظهر
يكتمل باختيارك لون ونوعية القماش الجيدة حتى تخرج بمنتج عالى الجودة غاية في الجمال يتناسب
مع الديكور الخاص بك كما يجب ان تحرص على اختيار اقمشة داكنة اللون حتى لا تتسخ بسهولة