ETD tekstil
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 7 أكتوبر 2019
- المشاركات
- 1
- النقاط
- 0
- العمر
- 18
- محل الإقامة
- تركيا بورصه
- الجنس
- ذكر
معلومات حول الشركة
تمتلك شركتنا التي دخلت في مجال خطوط الانتاج التقنيّة الحديثة في عام 2001 مكانةً رائدةً في القطاع. إذ يقوم مصنعنا ذو مساحة 1200 متراً مربعّاً والواقع في مدينة بورصة أحد أهم المراكز الصناعيّة في تركيا بتصنيع أقمشة الجاكار. ويعمل المصنع وفق إمكانيّة انتاج 3000000 متراً سنويّاً من منسوجات الدوبي والفونلوك والزيربا المطبوع وستور تول والزيبرا. ويتكوّن خطّ الانتاج لدينا من 60 آلة لإنتاج الجاكار و10 آلات تطريز مزوّدة بأحدث التقنيّات.
كما تقوم شركتنا بخدمة الوطن عن طريق توفير إمكانيّة التخديم من خلال أعمال البترول والانشاءات إضافة إلى قيامها باستثمار التقنيّة التي تهدف إلى الاستثمار المستمر والتطوّر وتجديد الآليّات وتحديثها.
وتعمل إي تي دي للأقمشة على زيادة جودتها بشكل مستمر من خلال الاهتمام بالتطوير والأبحاث وتبنّي مفهوم صداقة البيئة. كما تقوم بنفس الوقت بتقديم الخدمات ومشاركة تقنيّاتها مع الشركات الأخرى في القطاع. كما تقوم شركة إي تي دي الناشطة ضمن مجموعة شركات غورين بالتصدير إلى بلدان متنوّعة في أوروبّا والشرق الأوسط إضافةً إلى تقديم خدماتها من خلال إنتاجها في السوق المحليّة. وقد تبنّت شركتنا في الدرجة الأولى مبادئ جودة المنتجات ووضعت رضا العملاء في الصدارة، من خلال اعتمادها نهجاً موجّها لمصلحة العملاء والتركيز على سياسة الجودة. وتواصل الشركة أعمالها من خلال فريق إدارة شابّ ومرن معطيةً الأهميّة لمنهج البحث والتطوير.
[PG1] export@etdtekstil.comالتواصل
الموبايلي:00905399542825 حمزة
www.etdtekstil.com.tr الموقع/
تمتلك شركتنا التي دخلت في مجال خطوط الانتاج التقنيّة الحديثة في عام 2001 مكانةً رائدةً في القطاع. إذ يقوم مصنعنا ذو مساحة 1200 متراً مربعّاً والواقع في مدينة بورصة أحد أهم المراكز الصناعيّة في تركيا بتصنيع أقمشة الجاكار. ويعمل المصنع وفق إمكانيّة انتاج 3000000 متراً سنويّاً من منسوجات الدوبي والفونلوك والزيربا المطبوع وستور تول والزيبرا. ويتكوّن خطّ الانتاج لدينا من 60 آلة لإنتاج الجاكار و10 آلات تطريز مزوّدة بأحدث التقنيّات.
كما تقوم شركتنا بخدمة الوطن عن طريق توفير إمكانيّة التخديم من خلال أعمال البترول والانشاءات إضافة إلى قيامها باستثمار التقنيّة التي تهدف إلى الاستثمار المستمر والتطوّر وتجديد الآليّات وتحديثها.
وتعمل إي تي دي للأقمشة على زيادة جودتها بشكل مستمر من خلال الاهتمام بالتطوير والأبحاث وتبنّي مفهوم صداقة البيئة. كما تقوم بنفس الوقت بتقديم الخدمات ومشاركة تقنيّاتها مع الشركات الأخرى في القطاع. كما تقوم شركة إي تي دي الناشطة ضمن مجموعة شركات غورين بالتصدير إلى بلدان متنوّعة في أوروبّا والشرق الأوسط إضافةً إلى تقديم خدماتها من خلال إنتاجها في السوق المحليّة. وقد تبنّت شركتنا في الدرجة الأولى مبادئ جودة المنتجات ووضعت رضا العملاء في الصدارة، من خلال اعتمادها نهجاً موجّها لمصلحة العملاء والتركيز على سياسة الجودة. وتواصل الشركة أعمالها من خلال فريق إدارة شابّ ومرن معطيةً الأهميّة لمنهج البحث والتطوير.
[PG1] export@etdtekstil.comالتواصل
الموبايلي:00905399542825 حمزة
www.etdtekstil.com.tr الموقع/
[PG1]