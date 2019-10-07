سلسلة تحليل وقراءات أعضاء لعضو من اللمة ...

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يلوو شيش

يلوو شيش

:: مشرفة ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المشرفات
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
11,666
النقاط
1,656
الجنس
أنثى
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تحليل وقراءات أعضاء لعضو من اللمة

الموضوع عبارة عن:
تحليل وقراءات أعضاء لتوقيع عضو من اللمة ..شاركنا قرءاتك ..!!
يتميز الكثير من أعضاء منتدى اللمة
بتوقيعات وصور شخصية واسماء عضوية لها بصمة خاصة على نفوسنا ،
، تختزل روح وفكر صاحبها في صورته الشخصية وفي اسمه او في كلمات قليلة معبرة في توقيعه
وهي تختلف من عضو لآخر

أسبوعيا نقوم بتحليل عضو مميز
العضو الذي سنختاره في اول عدد من السلسلة
سيتم تعيينه وفق اختياركم
بمعنى كل عضو يدخل للموضوع يقترح عضو ليتم تحليل اسمه، صورته وتوقيعه
والعضو الاكثر اقتراحا من قبلكم سنقوم بتحليل وقراءة له
وذلك من قبل كل اعضاء اللمة الكرام وبعد موافقة العضو المختار
وان لم يوافق نختار العضو الدي تحصل على ثاني اكبر عدد من الاقتراحات

وفي العدد الثاني يقوم العضو الذي تم اختياره اولا باختيار العضو الذي يخلفه
وهكذا تستمر والسلسلة باذن الله

وبعد تعليقاتكم ووتحليلاتكم نستضيف العضو المختار ليعطي تعليقه وتحليله وسبب اختياره لاسمه وصورته وتوقيعه


في انتظار تفاعلكم .
دمتم سالمين غانمين ..
الفكرة الاصلية :
للعم الفاضل:
عميد القلم الازرق
والاخت الكريمة:
الحلم الوردي

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