ماكينة تعبئة بودرات اتوماتيك

M

markiting

:: عضو منتسِب ::
إنضم
29 سبتمبر 2019
المشاركات
2
النقاط
2
العمر
26
محل الإقامة
lwv
الجنس
ذكر
تقدم شركة الحرية تك ماكينة تعبئة بودرات اتوماتيك (نسكافيه .كابتشينو .قهوه.سحلب ) تتميز الماكينه بان الشاسيه الخارجى مصنوع من الحديد المعالج با الطلاء الاجزاء الملامسه للمنتج مصنعه من الاستانلس الغذائى 316 جميع المواتير ايطالية الصنع اوزان التعبئه من20الى 1000جرام وزن الماكينه350ك ابعاد الماكينه280*120*150
للاستفسار يرجى الاتصال على الرقم التالى. 01018420087
 

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