اعرف شخصيتك من حرف اسمك الاول

ناصر dz

ناصر dz

:: عضو متألق ::
إنضم
14 جانفي 2015
المشاركات
3,814
النقاط
746
الجنس
ذكر
كل عضو يشوف شو يبدأ اسمة باى حرف لتعرف شخصيتك بس يقول اها صح ولا هههه يلا نبدا
هل يبدأ أسمك بحرف : (a)

يرمز الحرف الأول من أسمك إلي انك لست بالدرجة الأولي رومنسياً،
ولكنك عملي إلي حد بعيد. ما تخطط له هو ما تناله ولكنك غير صبور.
وكذلك فإنك لا تطير فرحاً بأي شخص يحاول أن يكون لطيف معك ويتودد
إليك.


بالنسبة إلي شخصيتك فإنك رزين الطبع ، جذاب ، مهذب ، متفتح ، لا تقفز
إلي إستنتاجات عشوائية ،وأكثر من ذلك فلابد أن تشعر بالحماس من
أقرانك أو شركائك حتي تستمر في علاقاتك معهم.
وحتي تستمر في علاقاتك فأنت تحتاج إلي الحب وتحتاج بشدة إلي الإحساس
بأنك مقدر من الطرف الأخر. ومن هنا فإن الإنجذاب العاطفي والحسي
المتبادل مهم جداُ بالنسبة إليك.
إختياراتك جيدة جداً ولا يؤدي إلا للمشاكل ولكنك بالرغم من كونك قنوع
فأنك أناني.

هل يبدأ أسمك بحرف : (b)

يرمز الحرف الأول من أسمك إلي انك تتمتع بشخصية رومانسية . تحب أن
تتلقي الهدايا من الحبيب كتعبير عن حبه لك. كذلك فإنك تريد أن تكون
مدلالً ولكنك ايضاً تعرف كيف تدلل حبيبك.
خاص جداً في إستخدام تعبيراتك ومحدد جداً عندما يتعلق الأمر بالحب.
صبور جدا حتي تحقق ماتتمناه . تستطيع التحكم في مشاعرك وأحاسيسك
ورغاباتك. تحتاج إلي أحاسيس وخبرات جديدة دائماً. تمتلك القدرة علي
خوض المغامرات.

هل يبدأ أسمك بحرف : (c)

يرمز الحرف الأول من أسمك إلي انك إجتماعي وأنه من المهم لديك أن
يتغلغل في حياتك علاقة عاطفية. تفتقد إلي علاقة حميمة وقرب الحبيب
وتميل دائماً إلي جعل العلاقات العاطفية تأخد شكل جادي ورسمي.
تنظر إلي حبيبك بأكثر من نظرة فهو الحبيب والرفيق والصديق.
يعبر الحرف الأول من اسمك إلي أنك أيضاً حساس جداًَ تحتاج إلي شخص
يحبك أو بالأحري يعشقك ، وإذا لم يحدث ذلك فأن لديك من الصبر ما يكفي
حتي تحقق ذلك. خبير في التحكم في رغاباتك ويمكن ان تعيش سعيداً
بدونها.

هل يبدأ أسمك بحرف : (d)

يرمز الحرف الأول من أسمك إلي أنك مندفع المشاعر ، ففي اللحظة التي
تضع شخصاً ما في مخيلتك ليكون حبيبك فإنك لا تتخلي عن هذه الرغبة
بسهولة.
وعلي الرغم من ذلك فإنك محب للآخرين مهتم بمشاكلهم. فلو وجدت أن
شخصاً في أزمة فإن ذلك يضايقك فتحاول جاهداَ حل هذه المشكلة أو
الأزمة . فأنت عطوف ، مخلص ، وحساس في علاقاتك العاطفية ، ولكن
أحياناً يتحول الحب لديك إلي حب إمتلاك وغيرة .
طبعك حاد جداً ، موهوب وتتميز بروح المداعبة. حين يحاول الأخرون
التقرب منك فإنهم لاتستطيعون مقاومة ما يرونه بداخلك. متحرر في
تصرفاتك لكن بوعي. ولكنك تغير من الآخرين وتفقد أعصابك.

هل يبدأ أسمك بحرف : (e)

يرمز الحرف الأول من أسمك إلي أن إحتياجك الأساسي هو أن تتحدث
ويُستمع إليك ، فإذا الشخص الذي تواعده ليس بمستمع جيداً فلن تستطيع
التواصل معه. فأنت تحتاج إلي صديق و رفيق اكثر منه حبيب. تكره
التنافر والتمزق ولذلك فإنك تستمتع بالمناقشات الجادة حين بعد حين
لإثارة المواضيع والأمور.
التحدي مهم جداً لك. ولكن إذا سلمت فؤادك لشخص ما فإنك مخلص إلي أبعد
الحدود. تهوي القراءة خاصةً قبل النوم.

هل يبدأ أسمك بحرف : (f)

يرمز الحرف الأول من أسمك إلي أنك مثالي وعاطفي ، تختار محبوبك
بعناية تبحث عن أفضل شريك لحياتك يمكن أن تتعرف عليه. فحين تتعهده
بحبك له فإنك مخلص جداً ، فأنت حساس وعاطفي ولكن بغير إعلان. وحين
يأيل الأمر إلي العلن فأنت إستعراضي ، مسرف ، ومع ذلك شهم ، شجاع ،
أنيق . فأنت خلفت للرومانسية. وأكثر ما تفضل مشاهدته هي المشاهد
الرومانسية التراجيدية . تتمتع بصفة الكرم في حبك.

هل يبدأ أسمك بحرف : (g)

يرمز الحرف الأول من أسمك إلي أنه من الصعب إرضائك تبحث عن الكمال
داخل نفسك وداخل حبيبك. تستجيب إلي حبيب يعادلك في الفكر والعقلانية
إن لم يكن يفوقك وفي نفس الوقت يعزز من ثقتك بنفسك.
إنك حساس وتعرف كيف تصل إلي ذروة الأحساس والإثارة لأنك بطبعك مدقق
وموسوس. نشيط للغاية ولا تحس بالإرهاق ولا بالتعب أبداً . بالنسبة لك
واجباتك ومسئولياتك تحتل المكانة الأولي في حياتك فبل أي شئ أخر.
ولهذا فقد يكون من الصعب عليك التقرب عاطفياً ممن حولك.

هل يبدأ أسمك بحرف : (h)

يرمز الحرف الأول من أسمك إلي أنك تحتاج إلي شخص يزيد إستمتاعك
بالحياة و باللهو وفي كل شئ تبحث عنه. من صفاتك الكرم مع الحبيب الذي
إلتزمت بوعدك له. فأنت محب ، حنون ، رقيق ، وقوي. مواهبك تعد في
الواقع إستثمار لشريك حياتك .
تميل إلي الحرص في كل تصرفاتك وكذلك حذر في علاقاتك حيث تؤمن بأنك
لابد وأن تحافظ علي نفسك . وتتميز بأنك حبيب حساس وصبور. فأنت تتحمل
وتصبر إلي أن يصبح كل شئ وفق هواك ورغبتك. تجاهد في ان تصل إلي
الكمال ، صعب إرضائك ، وقوي في إعتناق مبادئك ومعتقداتك.
لا تتأثر بمن حولك ، فلديك خلفياتك الخاصة بك. يعتمد عليك الآخرين
دائماً للوقوف بجانبهم في الأزمات. أنت إنسان حالم شغوف بالحياة.

يبدأ أسمك بحرف : (I)

يرمز الحرف الأول من أسمك إلي أنك تحتاج بشدة إلي أن تحب وتُحب وأن
يقدر حبك من الطرف الأخر. تتمتع بالرفاهية والأحساس.
تهوي التطلع والبحث. تبحث عن الحبيب الذي يعرف كيف يسعدك حسياً
ومادياً ومعنوياً. مملول بطبعك تهوي التغيير وخوض التجارب الجديدة من
حين لآخر.
علاقاتك الرسمية لا تطيل في الغالب حيث أنك نوعاً ما غير ملتزم وذلك
لأنك تضل غالباًَ طريقك. لا يعد الأخلاص من سماتك الواضحة إلا أنك
مخلص. تهوي الأحاسيس المادية بشكل شره.

يبدأ أسمك بحرف : (j)

يرمز الحرف الأول من أسمك إلي إنك حُبيت من الله بكثير من الطاقة
الجسدية. وعندما يتعلق الأمر بالخير فلا تجد من يوقفك.
ولكنك لست دائماً تستغلها في الخيرفأنت تستطيع الرقص طوال الليل،
تنساق وراء التحديات الجسدية من الأصدقاء بدون إدراك.
وعلي الرغم من ذلك فأنت تحمل من الرومانسية الكثير والكثير في عقلك
وقلبك. ناجح في عمل علاقات خارجية بسهولة. مثالي ولكن تفتقد الإيمان
بالحب، ولذا فأنت بحاجة إلي أن تُسقي وتُرعي وتنشأ في الحب

هل يبدأ أسمك بحرف : (k)

يرمز الحرف الأول من إسمك إلي أنك كتوم ، منطوي علي نفسك وخجول. جذاب
جداً وحساس وعطوف، ولكنك لا تسمح لنفسك أن تكون هكذا إلا مع وجود
أصدقائك المقربين إليك. عندما يتعلق الأمر بالشجاعة فأنت الخبير.
تتمتع بعقلية تجارية تعرف أدق خدع التجارة يمكنك أن تلعب أي لعبة أو
أي دور بإقتدارولكنك تأخذ حب حياتك بشكل جادي جداً. لاتعبث مع من
حولك. عندك من الصبر ما يكفي لإنتظار شريك حياتك المناسب. كريم جداً
وناكر لذاتك. طيب بطبيعتك وحلو المعاشرة و يمكن أن تكون صديق و رفيق
ممتاز.

هل يبدأ أسمك بحرف : (l)

يرمز الحرف الأول من أسمك إلي أنك رومانسي الطبع تنجذب إلي فتنة الحب
وسحره. شريك حياتك هو ذو أهمية عظيمة لديك. لديك قاموس الحب الخاص بك
وتقبل بالمغامرات الجديدة وتحب المجازفة . تحب في شريك حياتك أن
يتمتع بقدر كبير من الذكاء العقلي وإلا ستجد أنه من الصعب عليك
إستمرار العلاقة. تحتاج إلي الحب وتموت شوقاً لمعرفة هل حبك مقدر من
الطرف الثاني أم لا ؟.

يبدأ أسمك بحرف : (m)

يرمز الحرف الأول من أسمك إلي أنك تبدو رومانسياً وخجول وكذلك
متواضع. ولكننا نعرف أن المظاهر خداعة. فعندما يتعلق الأمر بالحب
فأنت ليس بمبتدئ ولكن فني خبيرو مخضرم. تصل إلي دراجات الحب القصوي
بسهولة. لا تتطرق إلي المشاعر الحسية إلا بدافع من الحب.
من طباعك نقد المحبوب بشدة لتصل إلي غايتك وهي الكمال في كلاكما.
ولكنه ليس من السهل إيجاد شريك الحياة الذي تتطابق معه مواصفاتك.
لديك صعوبة في التعبير عن نفسك وليس في التقرب من الأحباء. يتغلب
عليك الطابع الأناني فتعتبر رأيك هو الصواب مهما كانت العواقب،.
رغبتك الأساسية هي الفوز مهما تكلف الأمر. لاتنسى الأصدقاء والعائلة
ولكن تحب احيانا ان تعيش لللحظة.

هل يبدأ أسمك بحرف : (n)

يرمز الحرف الأول من أسمك إلي أنك عاطفي وحساس وخيالي. عندما يكون
هناك علاقة عاطفية في حياتك فأنت تنخرط فيها بشدة ، فلا شئ يستطيع
إيقافك فليس هناك حدود أو موانع تعيقك. كل ما تتوق إليه وترغب فيه هو
شخص متعادل معك في العاطفة وحساس. تؤمن تماماً بالحرية. مستعد لتجربة
أي شئ وكل شئ فمخزونك من الطاقة لا ينضب. تريد أن تكون مدلل ولكنك في
الوقت نفسه تعرف كيف تدلل حبيبك. تمتع محبوبك بحنان الأم ورعايتها.
غالباً ما تُنشأ العلاقات العاطفية القوية بنفسك.


يتبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع
 
ناصر dz

ناصر dz

:: عضو متألق ::
إنضم
14 جانفي 2015
المشاركات
3,814
النقاط
746
الجنس
ذكر
يبدأ أسمك بحرف : (o)

يرمز الحرف الأول من أسمك إلي أنك تميل جداً إلي المشاركة في
النشاطات الترفيهية ولكنك كتوم وخجول في إعلان رغباتك. تستطيع أن
توجه طاقاتك في صنع الثروة أو صنع المجد. بمقدروك أن تظل عازباً
لفترات من الزمن. تتمتع بالطابع العاطفي والحنون والمشفق ، وترغب أن
يتمتع حبيبك بنفس المميزات. بالنسبة لك فأن الحب عمل جادي يتطلب قوة
وتنوع وأنت علي إستعداد لتجربة أي شئ أو أي شخص. أحياناً يتغلب علي
عواطفك طابع التملك ومن هنا لزم عليك مراجعة عواطفك من حين لآخر.

هل يبدأ أسمك بحرف : (p)

يرمز الحرف الأول من أسمك إلي إنك شخص مدرك وشاعر بآداب مجتمعك.
لاتجرأ علي التفكير في القيام بتصرف يمكن له أن يؤذي صورتك أو سمعتك.
ترغب في شريك حياة يهتم بمظهره ووسيم ولكن يكون ذكي في الوقت نفسه.
وعلي نحو كبير من الغرابة فيمكن أن تعتبر حبيبك هو عدوك بفعل مشاجرة
كبيرة . تعطي لنفسك الحرية المطلقة في إنهاء العلاقات. لديك إستعداد
لخوض التجارب والمغامرات والإبداع في التعامل مع المواقف. إجتماعي
جداً وحساس جداً تتمتع بالغزل وإرضاء رغباتك.

يبدأ أسمك بحرف : (q)

يرمز الحرف الأول من أسمك إلي أنك تحتاج إلي إثارة ونشاط ثابيتين.
تتمتع بطاقة حركية هائلة والتي بسببها لن يتمكن الكثيرمن الأشخاص
ملاحقتك. تتمتع بالطابع الحماسي في الحب وتبدو أنك تنجذب إلي من حولك
بسبب أخلاقهم ومبادئهم. تحتاج حتي تستمر في حياتك إلي حوارات الحب
والزهور والقلوب والرومانسية .

هل يبدأ أسمك بحرف : (r)

يرمز الحرف الأول من أسمك إلي أنك صاحب سلوك رفيع، قادر علي توجيه
وتصحح سلوكك بمفردك. تبحث عن شخص متوافق معك أو متعادل معك في القدرة
العقلية. تنجذب إلي شخص بسرعة شديدة ليس بفضل الجمال الخارجي ولكن
بفعل السحر للعقلية المقابلة. الأنجذاب الحسي ليس مهم لديك بالدرجة
الأولي. تحاول أن تثبت لشريك حياتك انك تستحقه. تحتاج بإستمرار
لأثبان أنك الأفضل خاصة لنفس، وأيضاً تحتاج إلي معرفة رد فعل ما
بذلته من تعب ممن حولك. تتمتع بالعقلية المتفتحة والمثيرة
والرومانسية أيضاً.

هل يبدأ أسمك بحرف : (s)

يرمز الحرف الأول من أسمك إلي أنه بالنسب لك فإن المتعة قبل العمل.
علي الرغم من انك مثالي في عاطفتك ومشاعرك الحسية قوية إلا انك لا
تفقد السيطرة علي عواطفك. عندما تتعهد لمحبوبك بالإخلاص والولاء فانت
ملتزم جداً بذلك فتلتصق بجانبه كالغراء. يغلب عليك طابع الغيرة
والتملك.
تحب أن تكون في بؤرة الضوء.
تميل إلي الأنانية عندما يتعلق الأمر بنفسك كأنك الإنسان الوحيد
الموجود علي وجه الأرض. وعلي الرغم من ذلك ، فأنت حساس وعطوف وكتوم
وأحياناً إنفعالي. شخصيتك تظهر في الإضواء الخافتة والأفكار
الرومانسية الدافئة. وعندما يتعلق الأمر بالمشاعر الحسية فأنت
الخبير.
تستطيع أن تكون أى شخص وأن تلعب أى دور فانت علي دراية كاملة بكل
تفاصيل التجارة.
تأخذ حب حياتك بشكل جاد جداً فلا تعبث. يمكنك الإنتظار حتي تعثر علي
الشخص المناسب لك.
يغلب عليك طابع الكرم والعطاء وغالباً نكران الذات. فأنت طيب ومسالم
بطبيعتك و حلو المعاشرة كل هذه الصفات تجعل منك جذاب للعديد من
الأشخاص. وايضا مواصفاتك تجعل منك صديق ممتاز.

هل يبدأ أسمك بحرف : (t)

يرمز الحرف الأول من أسمك إلي إنك مرهف الأحاسيس وكتوم وأحياناً
إنفعالي. ريادي بطبعك. تتكشف شخصيتك بالموسيقي والأضواء الخافتة
والأفكار الرومانسية. خيالي وحالم تصاب بالحب وتشفي منه سريعاً.
عندما يتعلق الأمر بالحب فـأنت رومانسي ومثالي ومرهف الأحاسيس. تشعر
بمتعة عندما تثار مشاعرك وأحاسيسك . لديك المقدرة علي علي جعل أي
علاقة تريدها أنت أن تستمرو أن تلائم ما في أحلامك ومخيلتك . عزيمتك
قوية ومصر علي أحلامك وعلي الرغم من أنك لا تستطيع التعبير بشكل جيد
عن نفسك إلا أنك مغازل بارع. لديك أسلوبك الخاص في الحياة وفي إدارة
الأشياء فلا تحب تغيره. متمسك برأيك بشكل قوي وهذا لايعد بالشئ الجيد
دائما حيث أن التغيير يفتح مجال لخلق فرص جديدة. لا تهتم بنصائح
الآخرين ولكن يمكن لنصائحهم أن تنقذ حياتك فلا تستهتر بها.

يبدأ أسمك بحرف : (u)

يرمز الحرف الأول من أسمك إلي إنه يغلب عليك الطابع الحماسي. تكون في
قمة السعادة عندما تحب. وعندما يكون قلبك خالي فأنت تحب لأجل الحب
ومع ذلك لا تكف عن البحث عن شخص تحبه و تعشقه. فمن وجه نظرك أن الحب
والرومانسية ما هو إلا تحدي. دائم الحاجة إلي مغامرة جديدة وإحساس
بالحماس متجدد لأنك تشعر بالحرية المطلقة. تستمتع بمهاداة الأصدقاء
والأقارب والأحباء . مهتم بمظهرك وتحب أن تكون أنيق. تحب إيثارمشاعر
الآخرين علي مشاعرك الشخصية.

هل يبدأ أسمك بحرف : (v)

يرمز الحرف الأول من أسمك إلي أنك تحتاج إلي الحرية والحماسة. غير
متسرع فتستطيع الإنتظار حتي تتعرف جيداً علي الشخص الذي سترتبط به
قبل أية وعود أو إلتزامات. المشاعر الحسية عندك مهمة. تريد أن تتعمق
في رأس الشخص الذي أنت مرتبط به حتي تعرف ما هي نقط قوته وضعفه وكيف
تكسبه إليك. تنجذب بطبيعتك إلي الشخصيات الغربية الأطوار. لا تلتفت
إلي عامل السن فأنت لا تهتم به. لديك حضور قوي عندما يتعلق الأمر
بالخطر أو الخوف أوالقلق والحيرة.

هل يبدأ أسمك بحرف : (w)

يرمز الحرف الأول من أسمك إلي إنك فخور جداً بنفسك ، حكيم في قراراتك
إلا أنك لا تتقبل كلمة ( لا ) عندما يتعلق الأمر بالحب. دعمك النفسي
نابع من داخلك فلذاتك أهمية كبري لدفعك إلي الأمام. يغلب عليك الطابع
الرومانسي والمثالي ، بالرغم من حكمتك إلا أنك لاتستطيع أن تري
المحبوب والمحبوب فقط علي طبيعته لكن مع باقي الأشخاص فبإمكانك أن
تري حقيقتهم. عندما تحب فأنت تتعلق بشدة بمحبوبك وتنخرط كلياً في
الحب. لا تبخل علي محبوبك بشئ ابداً فمن وجه نظرك أن لا شئ غالي علي
حبيبك. تجيد ألعيب الحب و مفاجئاته. هل يبدأ أسمك بحرف : (x)
يرمز الحرف الأول من أسمك إلي إنك تحتاج بإستمرار إلي أن تعيش في
إثارة فأنت بطبعك ملمول. لديك القدرة علي أن تستمر في اكثر من علاقة
في آن واحد بسهولة. لا تسطيع أن تكف عن التفكير فأنت موهوب وبارع
فبإمكانك أن تقوم بعملين في نفس الوقت.

هل يبدأ أسمك بحرف : (y)

يرمز الحرف الأول من أسمك إلي إنك حساس جداً ومستقل بشخصيتك. فإن لم
تستطع أن يقوم بعمل الأشياء بإسلوبك الخاص فبإمكانك أن تنسي الموضوع
ككل. علاقاتك العاطفية لا تسري علي ما يرام ولذلك فأنت تحاول ان
تسيطر عليها. سريع الإنجذاب إلي المشاعر الحسية. يغلب عليك الطابع
الرومانسي وصفة التفتح والإثارة. لديك حاجة إلي إثبات نفسك الأفضل
ودائماً ما تحتاج إلي معرفة رد فعل الآخرين تجاه مجهوداتك.



أسمك بحرف : (z)

يرمز الحرف الأول من أسمك إلي إنك بالرغم من كونك رومانسي جداً إلا
لا تظهر مشاعرك بسهولة. تحاول بكل السبل أن تريح محبوبك ، فانت
إجتماعي جداً تحاول مساعدة الآخرين بشتي الطرق وخاصة من تراهم في
حاجة لذلك. فأنت تري نفسك بمثابة المنقذ
 
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علي 111

:: عضو مُشارك ::
إنضم
21 أوت 2019
المشاركات
231
النقاط
513
محل الإقامة
بلادالحرمينl
الجنس
ذكر
هل يبدأ أسمك بحرف : (a)

يرمز الحرف الأول من أسمك إلي انك لست بالدرجة الأولي رومنسياً،
ولكنك عملي إلي حد بعيد. ما تخطط له هو ما تناله ولكنك غير صبور.
وكذلك فإنك لا تطير فرحاً بأي شخص يحاول أن يكون لطيف معك ويتودد
ومن سمعك والله اعلم
 
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