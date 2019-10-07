اعرف شخصيتك من حرف اسمك الاول

ناصر dz
:: عضو متألق ::
كل عضو يشوف شو يبدأ اسمة باى حرف لتعرف شخصيتك بس يقول اها صح ولا هههه يلا نبدا
هل يبدأ أسمك بحرف : (a)
يرمز الحرف الأول من أسمك إلي انك لست بالدرجة الأولي رومنسياً،
ولكنك عملي إلي حد بعيد. ما تخطط له هو ما تناله ولكنك غير صبور.
وكذلك فإنك لا تطير فرحاً بأي شخص يحاول أن يكون لطيف معك ويتودد
إليك.
بالنسبة إلي شخصيتك فإنك رزين الطبع ، جذاب ، مهذب ، متفتح ، لا تقفز
إلي إستنتاجات عشوائية ،وأكثر من ذلك فلابد أن تشعر بالحماس من
أقرانك أو شركائك حتي تستمر في علاقاتك معهم.
وحتي تستمر في علاقاتك فأنت تحتاج إلي الحب وتحتاج بشدة إلي الإحساس
بأنك مقدر من الطرف الأخر. ومن هنا فإن الإنجذاب العاطفي والحسي
المتبادل مهم جداُ بالنسبة إليك.
إختياراتك جيدة جداً ولا يؤدي إلا للمشاكل ولكنك بالرغم من كونك قنوع
فأنك أناني.
هل يبدأ أسمك بحرف : (b)
يرمز الحرف الأول من أسمك إلي انك تتمتع بشخصية رومانسية . تحب أن
تتلقي الهدايا من الحبيب كتعبير عن حبه لك. كذلك فإنك تريد أن تكون
مدلالً ولكنك ايضاً تعرف كيف تدلل حبيبك.
خاص جداً في إستخدام تعبيراتك ومحدد جداً عندما يتعلق الأمر بالحب.
صبور جدا حتي تحقق ماتتمناه . تستطيع التحكم في مشاعرك وأحاسيسك
ورغاباتك. تحتاج إلي أحاسيس وخبرات جديدة دائماً. تمتلك القدرة علي
خوض المغامرات.
هل يبدأ أسمك بحرف : (c)
يرمز الحرف الأول من أسمك إلي انك إجتماعي وأنه من المهم لديك أن
يتغلغل في حياتك علاقة عاطفية. تفتقد إلي علاقة حميمة وقرب الحبيب
وتميل دائماً إلي جعل العلاقات العاطفية تأخد شكل جادي ورسمي.
تنظر إلي حبيبك بأكثر من نظرة فهو الحبيب والرفيق والصديق.
يعبر الحرف الأول من اسمك إلي أنك أيضاً حساس جداًَ تحتاج إلي شخص
يحبك أو بالأحري يعشقك ، وإذا لم يحدث ذلك فأن لديك من الصبر ما يكفي
حتي تحقق ذلك. خبير في التحكم في رغاباتك ويمكن ان تعيش سعيداً
بدونها.
هل يبدأ أسمك بحرف : (d)
يرمز الحرف الأول من أسمك إلي أنك مندفع المشاعر ، ففي اللحظة التي
تضع شخصاً ما في مخيلتك ليكون حبيبك فإنك لا تتخلي عن هذه الرغبة
بسهولة.
وعلي الرغم من ذلك فإنك محب للآخرين مهتم بمشاكلهم. فلو وجدت أن
شخصاً في أزمة فإن ذلك يضايقك فتحاول جاهداَ حل هذه المشكلة أو
الأزمة . فأنت عطوف ، مخلص ، وحساس في علاقاتك العاطفية ، ولكن
أحياناً يتحول الحب لديك إلي حب إمتلاك وغيرة .
طبعك حاد جداً ، موهوب وتتميز بروح المداعبة. حين يحاول الأخرون
التقرب منك فإنهم لاتستطيعون مقاومة ما يرونه بداخلك. متحرر في
تصرفاتك لكن بوعي. ولكنك تغير من الآخرين وتفقد أعصابك.
هل يبدأ أسمك بحرف : (e)
يرمز الحرف الأول من أسمك إلي أن إحتياجك الأساسي هو أن تتحدث
ويُستمع إليك ، فإذا الشخص الذي تواعده ليس بمستمع جيداً فلن تستطيع
التواصل معه. فأنت تحتاج إلي صديق و رفيق اكثر منه حبيب. تكره
التنافر والتمزق ولذلك فإنك تستمتع بالمناقشات الجادة حين بعد حين
لإثارة المواضيع والأمور.
التحدي مهم جداً لك. ولكن إذا سلمت فؤادك لشخص ما فإنك مخلص إلي أبعد
الحدود. تهوي القراءة خاصةً قبل النوم.
هل يبدأ أسمك بحرف : (f)
يرمز الحرف الأول من أسمك إلي أنك مثالي وعاطفي ، تختار محبوبك
بعناية تبحث عن أفضل شريك لحياتك يمكن أن تتعرف عليه. فحين تتعهده
بحبك له فإنك مخلص جداً ، فأنت حساس وعاطفي ولكن بغير إعلان. وحين
يأيل الأمر إلي العلن فأنت إستعراضي ، مسرف ، ومع ذلك شهم ، شجاع ،
أنيق . فأنت خلفت للرومانسية. وأكثر ما تفضل مشاهدته هي المشاهد
الرومانسية التراجيدية . تتمتع بصفة الكرم في حبك.
هل يبدأ أسمك بحرف : (g)
يرمز الحرف الأول من أسمك إلي أنه من الصعب إرضائك تبحث عن الكمال
داخل نفسك وداخل حبيبك. تستجيب إلي حبيب يعادلك في الفكر والعقلانية
إن لم يكن يفوقك وفي نفس الوقت يعزز من ثقتك بنفسك.
إنك حساس وتعرف كيف تصل إلي ذروة الأحساس والإثارة لأنك بطبعك مدقق
وموسوس. نشيط للغاية ولا تحس بالإرهاق ولا بالتعب أبداً . بالنسبة لك
واجباتك ومسئولياتك تحتل المكانة الأولي في حياتك فبل أي شئ أخر.
ولهذا فقد يكون من الصعب عليك التقرب عاطفياً ممن حولك.
هل يبدأ أسمك بحرف : (h)
يرمز الحرف الأول من أسمك إلي أنك تحتاج إلي شخص يزيد إستمتاعك
بالحياة و باللهو وفي كل شئ تبحث عنه. من صفاتك الكرم مع الحبيب الذي
إلتزمت بوعدك له. فأنت محب ، حنون ، رقيق ، وقوي. مواهبك تعد في
الواقع إستثمار لشريك حياتك .
تميل إلي الحرص في كل تصرفاتك وكذلك حذر في علاقاتك حيث تؤمن بأنك
لابد وأن تحافظ علي نفسك . وتتميز بأنك حبيب حساس وصبور. فأنت تتحمل
وتصبر إلي أن يصبح كل شئ وفق هواك ورغبتك. تجاهد في ان تصل إلي
الكمال ، صعب إرضائك ، وقوي في إعتناق مبادئك ومعتقداتك.
لا تتأثر بمن حولك ، فلديك خلفياتك الخاصة بك. يعتمد عليك الآخرين
دائماً للوقوف بجانبهم في الأزمات. أنت إنسان حالم شغوف بالحياة.
يبدأ أسمك بحرف : (I)
يرمز الحرف الأول من أسمك إلي أنك تحتاج بشدة إلي أن تحب وتُحب وأن
يقدر حبك من الطرف الأخر. تتمتع بالرفاهية والأحساس.
تهوي التطلع والبحث. تبحث عن الحبيب الذي يعرف كيف يسعدك حسياً
ومادياً ومعنوياً. مملول بطبعك تهوي التغيير وخوض التجارب الجديدة من
حين لآخر.
علاقاتك الرسمية لا تطيل في الغالب حيث أنك نوعاً ما غير ملتزم وذلك
لأنك تضل غالباًَ طريقك. لا يعد الأخلاص من سماتك الواضحة إلا أنك
مخلص. تهوي الأحاسيس المادية بشكل شره.
يبدأ أسمك بحرف : (j)
يرمز الحرف الأول من أسمك إلي إنك حُبيت من الله بكثير من الطاقة
الجسدية. وعندما يتعلق الأمر بالخير فلا تجد من يوقفك.
ولكنك لست دائماً تستغلها في الخيرفأنت تستطيع الرقص طوال الليل،
تنساق وراء التحديات الجسدية من الأصدقاء بدون إدراك.
وعلي الرغم من ذلك فأنت تحمل من الرومانسية الكثير والكثير في عقلك
وقلبك. ناجح في عمل علاقات خارجية بسهولة. مثالي ولكن تفتقد الإيمان
بالحب، ولذا فأنت بحاجة إلي أن تُسقي وتُرعي وتنشأ في الحب
هل يبدأ أسمك بحرف : (k)
يرمز الحرف الأول من إسمك إلي أنك كتوم ، منطوي علي نفسك وخجول. جذاب
جداً وحساس وعطوف، ولكنك لا تسمح لنفسك أن تكون هكذا إلا مع وجود
أصدقائك المقربين إليك. عندما يتعلق الأمر بالشجاعة فأنت الخبير.
تتمتع بعقلية تجارية تعرف أدق خدع التجارة يمكنك أن تلعب أي لعبة أو
أي دور بإقتدارولكنك تأخذ حب حياتك بشكل جادي جداً. لاتعبث مع من
حولك. عندك من الصبر ما يكفي لإنتظار شريك حياتك المناسب. كريم جداً
وناكر لذاتك. طيب بطبيعتك وحلو المعاشرة و يمكن أن تكون صديق و رفيق
ممتاز.
هل يبدأ أسمك بحرف : (l)
يرمز الحرف الأول من أسمك إلي أنك رومانسي الطبع تنجذب إلي فتنة الحب
وسحره. شريك حياتك هو ذو أهمية عظيمة لديك. لديك قاموس الحب الخاص بك
وتقبل بالمغامرات الجديدة وتحب المجازفة . تحب في شريك حياتك أن
يتمتع بقدر كبير من الذكاء العقلي وإلا ستجد أنه من الصعب عليك
إستمرار العلاقة. تحتاج إلي الحب وتموت شوقاً لمعرفة هل حبك مقدر من
الطرف الثاني أم لا ؟.
يبدأ أسمك بحرف : (m)
يرمز الحرف الأول من أسمك إلي أنك تبدو رومانسياً وخجول وكذلك
متواضع. ولكننا نعرف أن المظاهر خداعة. فعندما يتعلق الأمر بالحب
فأنت ليس بمبتدئ ولكن فني خبيرو مخضرم. تصل إلي دراجات الحب القصوي
بسهولة. لا تتطرق إلي المشاعر الحسية إلا بدافع من الحب.
من طباعك نقد المحبوب بشدة لتصل إلي غايتك وهي الكمال في كلاكما.
ولكنه ليس من السهل إيجاد شريك الحياة الذي تتطابق معه مواصفاتك.
لديك صعوبة في التعبير عن نفسك وليس في التقرب من الأحباء. يتغلب
عليك الطابع الأناني فتعتبر رأيك هو الصواب مهما كانت العواقب،.
رغبتك الأساسية هي الفوز مهما تكلف الأمر. لاتنسى الأصدقاء والعائلة
ولكن تحب احيانا ان تعيش لللحظة.
هل يبدأ أسمك بحرف :
يرمز الحرف الأول من أسمك إلي أنك عاطفي وحساس وخيالي. عندما يكون
هناك علاقة عاطفية في حياتك فأنت تنخرط فيها بشدة ، فلا شئ يستطيع
إيقافك فليس هناك حدود أو موانع تعيقك. كل ما تتوق إليه وترغب فيه هو
شخص متعادل معك في العاطفة وحساس. تؤمن تماماً بالحرية. مستعد لتجربة
أي شئ وكل شئ فمخزونك من الطاقة لا ينضب. تريد أن تكون مدلل ولكنك في
الوقت نفسه تعرف كيف تدلل حبيبك. تمتع محبوبك بحنان الأم ورعايتها.
غالباً ما تُنشأ العلاقات العاطفية القوية بنفسك.
يتبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع
هل يبدأ أسمك بحرف : (a)
يرمز الحرف الأول من أسمك إلي انك لست بالدرجة الأولي رومنسياً،
ولكنك عملي إلي حد بعيد. ما تخطط له هو ما تناله ولكنك غير صبور.
وكذلك فإنك لا تطير فرحاً بأي شخص يحاول أن يكون لطيف معك ويتودد
إليك.
بالنسبة إلي شخصيتك فإنك رزين الطبع ، جذاب ، مهذب ، متفتح ، لا تقفز
إلي إستنتاجات عشوائية ،وأكثر من ذلك فلابد أن تشعر بالحماس من
أقرانك أو شركائك حتي تستمر في علاقاتك معهم.
وحتي تستمر في علاقاتك فأنت تحتاج إلي الحب وتحتاج بشدة إلي الإحساس
بأنك مقدر من الطرف الأخر. ومن هنا فإن الإنجذاب العاطفي والحسي
المتبادل مهم جداُ بالنسبة إليك.
إختياراتك جيدة جداً ولا يؤدي إلا للمشاكل ولكنك بالرغم من كونك قنوع
فأنك أناني.
هل يبدأ أسمك بحرف : (b)
يرمز الحرف الأول من أسمك إلي انك تتمتع بشخصية رومانسية . تحب أن
تتلقي الهدايا من الحبيب كتعبير عن حبه لك. كذلك فإنك تريد أن تكون
مدلالً ولكنك ايضاً تعرف كيف تدلل حبيبك.
خاص جداً في إستخدام تعبيراتك ومحدد جداً عندما يتعلق الأمر بالحب.
صبور جدا حتي تحقق ماتتمناه . تستطيع التحكم في مشاعرك وأحاسيسك
ورغاباتك. تحتاج إلي أحاسيس وخبرات جديدة دائماً. تمتلك القدرة علي
خوض المغامرات.
هل يبدأ أسمك بحرف : (c)
يرمز الحرف الأول من أسمك إلي انك إجتماعي وأنه من المهم لديك أن
يتغلغل في حياتك علاقة عاطفية. تفتقد إلي علاقة حميمة وقرب الحبيب
وتميل دائماً إلي جعل العلاقات العاطفية تأخد شكل جادي ورسمي.
تنظر إلي حبيبك بأكثر من نظرة فهو الحبيب والرفيق والصديق.
يعبر الحرف الأول من اسمك إلي أنك أيضاً حساس جداًَ تحتاج إلي شخص
يحبك أو بالأحري يعشقك ، وإذا لم يحدث ذلك فأن لديك من الصبر ما يكفي
حتي تحقق ذلك. خبير في التحكم في رغاباتك ويمكن ان تعيش سعيداً
بدونها.
هل يبدأ أسمك بحرف : (d)
يرمز الحرف الأول من أسمك إلي أنك مندفع المشاعر ، ففي اللحظة التي
تضع شخصاً ما في مخيلتك ليكون حبيبك فإنك لا تتخلي عن هذه الرغبة
بسهولة.
وعلي الرغم من ذلك فإنك محب للآخرين مهتم بمشاكلهم. فلو وجدت أن
شخصاً في أزمة فإن ذلك يضايقك فتحاول جاهداَ حل هذه المشكلة أو
الأزمة . فأنت عطوف ، مخلص ، وحساس في علاقاتك العاطفية ، ولكن
أحياناً يتحول الحب لديك إلي حب إمتلاك وغيرة .
طبعك حاد جداً ، موهوب وتتميز بروح المداعبة. حين يحاول الأخرون
التقرب منك فإنهم لاتستطيعون مقاومة ما يرونه بداخلك. متحرر في
تصرفاتك لكن بوعي. ولكنك تغير من الآخرين وتفقد أعصابك.
هل يبدأ أسمك بحرف : (e)
يرمز الحرف الأول من أسمك إلي أن إحتياجك الأساسي هو أن تتحدث
ويُستمع إليك ، فإذا الشخص الذي تواعده ليس بمستمع جيداً فلن تستطيع
التواصل معه. فأنت تحتاج إلي صديق و رفيق اكثر منه حبيب. تكره
التنافر والتمزق ولذلك فإنك تستمتع بالمناقشات الجادة حين بعد حين
لإثارة المواضيع والأمور.
التحدي مهم جداً لك. ولكن إذا سلمت فؤادك لشخص ما فإنك مخلص إلي أبعد
الحدود. تهوي القراءة خاصةً قبل النوم.
هل يبدأ أسمك بحرف : (f)
يرمز الحرف الأول من أسمك إلي أنك مثالي وعاطفي ، تختار محبوبك
بعناية تبحث عن أفضل شريك لحياتك يمكن أن تتعرف عليه. فحين تتعهده
بحبك له فإنك مخلص جداً ، فأنت حساس وعاطفي ولكن بغير إعلان. وحين
يأيل الأمر إلي العلن فأنت إستعراضي ، مسرف ، ومع ذلك شهم ، شجاع ،
أنيق . فأنت خلفت للرومانسية. وأكثر ما تفضل مشاهدته هي المشاهد
الرومانسية التراجيدية . تتمتع بصفة الكرم في حبك.
هل يبدأ أسمك بحرف : (g)
يرمز الحرف الأول من أسمك إلي أنه من الصعب إرضائك تبحث عن الكمال
داخل نفسك وداخل حبيبك. تستجيب إلي حبيب يعادلك في الفكر والعقلانية
إن لم يكن يفوقك وفي نفس الوقت يعزز من ثقتك بنفسك.
إنك حساس وتعرف كيف تصل إلي ذروة الأحساس والإثارة لأنك بطبعك مدقق
وموسوس. نشيط للغاية ولا تحس بالإرهاق ولا بالتعب أبداً . بالنسبة لك
واجباتك ومسئولياتك تحتل المكانة الأولي في حياتك فبل أي شئ أخر.
ولهذا فقد يكون من الصعب عليك التقرب عاطفياً ممن حولك.
هل يبدأ أسمك بحرف : (h)
يرمز الحرف الأول من أسمك إلي أنك تحتاج إلي شخص يزيد إستمتاعك
بالحياة و باللهو وفي كل شئ تبحث عنه. من صفاتك الكرم مع الحبيب الذي
إلتزمت بوعدك له. فأنت محب ، حنون ، رقيق ، وقوي. مواهبك تعد في
الواقع إستثمار لشريك حياتك .
تميل إلي الحرص في كل تصرفاتك وكذلك حذر في علاقاتك حيث تؤمن بأنك
لابد وأن تحافظ علي نفسك . وتتميز بأنك حبيب حساس وصبور. فأنت تتحمل
وتصبر إلي أن يصبح كل شئ وفق هواك ورغبتك. تجاهد في ان تصل إلي
الكمال ، صعب إرضائك ، وقوي في إعتناق مبادئك ومعتقداتك.
لا تتأثر بمن حولك ، فلديك خلفياتك الخاصة بك. يعتمد عليك الآخرين
دائماً للوقوف بجانبهم في الأزمات. أنت إنسان حالم شغوف بالحياة.
يبدأ أسمك بحرف : (I)
يرمز الحرف الأول من أسمك إلي أنك تحتاج بشدة إلي أن تحب وتُحب وأن
يقدر حبك من الطرف الأخر. تتمتع بالرفاهية والأحساس.
تهوي التطلع والبحث. تبحث عن الحبيب الذي يعرف كيف يسعدك حسياً
ومادياً ومعنوياً. مملول بطبعك تهوي التغيير وخوض التجارب الجديدة من
حين لآخر.
علاقاتك الرسمية لا تطيل في الغالب حيث أنك نوعاً ما غير ملتزم وذلك
لأنك تضل غالباًَ طريقك. لا يعد الأخلاص من سماتك الواضحة إلا أنك
مخلص. تهوي الأحاسيس المادية بشكل شره.
يبدأ أسمك بحرف : (j)
يرمز الحرف الأول من أسمك إلي إنك حُبيت من الله بكثير من الطاقة
الجسدية. وعندما يتعلق الأمر بالخير فلا تجد من يوقفك.
ولكنك لست دائماً تستغلها في الخيرفأنت تستطيع الرقص طوال الليل،
تنساق وراء التحديات الجسدية من الأصدقاء بدون إدراك.
وعلي الرغم من ذلك فأنت تحمل من الرومانسية الكثير والكثير في عقلك
وقلبك. ناجح في عمل علاقات خارجية بسهولة. مثالي ولكن تفتقد الإيمان
بالحب، ولذا فأنت بحاجة إلي أن تُسقي وتُرعي وتنشأ في الحب
هل يبدأ أسمك بحرف : (k)
يرمز الحرف الأول من إسمك إلي أنك كتوم ، منطوي علي نفسك وخجول. جذاب
جداً وحساس وعطوف، ولكنك لا تسمح لنفسك أن تكون هكذا إلا مع وجود
أصدقائك المقربين إليك. عندما يتعلق الأمر بالشجاعة فأنت الخبير.
تتمتع بعقلية تجارية تعرف أدق خدع التجارة يمكنك أن تلعب أي لعبة أو
أي دور بإقتدارولكنك تأخذ حب حياتك بشكل جادي جداً. لاتعبث مع من
حولك. عندك من الصبر ما يكفي لإنتظار شريك حياتك المناسب. كريم جداً
وناكر لذاتك. طيب بطبيعتك وحلو المعاشرة و يمكن أن تكون صديق و رفيق
ممتاز.
هل يبدأ أسمك بحرف : (l)
يرمز الحرف الأول من أسمك إلي أنك رومانسي الطبع تنجذب إلي فتنة الحب
وسحره. شريك حياتك هو ذو أهمية عظيمة لديك. لديك قاموس الحب الخاص بك
وتقبل بالمغامرات الجديدة وتحب المجازفة . تحب في شريك حياتك أن
يتمتع بقدر كبير من الذكاء العقلي وإلا ستجد أنه من الصعب عليك
إستمرار العلاقة. تحتاج إلي الحب وتموت شوقاً لمعرفة هل حبك مقدر من
الطرف الثاني أم لا ؟.
يبدأ أسمك بحرف : (m)
يرمز الحرف الأول من أسمك إلي أنك تبدو رومانسياً وخجول وكذلك
متواضع. ولكننا نعرف أن المظاهر خداعة. فعندما يتعلق الأمر بالحب
فأنت ليس بمبتدئ ولكن فني خبيرو مخضرم. تصل إلي دراجات الحب القصوي
بسهولة. لا تتطرق إلي المشاعر الحسية إلا بدافع من الحب.
من طباعك نقد المحبوب بشدة لتصل إلي غايتك وهي الكمال في كلاكما.
ولكنه ليس من السهل إيجاد شريك الحياة الذي تتطابق معه مواصفاتك.
لديك صعوبة في التعبير عن نفسك وليس في التقرب من الأحباء. يتغلب
عليك الطابع الأناني فتعتبر رأيك هو الصواب مهما كانت العواقب،.
رغبتك الأساسية هي الفوز مهما تكلف الأمر. لاتنسى الأصدقاء والعائلة
ولكن تحب احيانا ان تعيش لللحظة.
هل يبدأ أسمك بحرف :
يرمز الحرف الأول من أسمك إلي أنك عاطفي وحساس وخيالي. عندما يكون
هناك علاقة عاطفية في حياتك فأنت تنخرط فيها بشدة ، فلا شئ يستطيع
إيقافك فليس هناك حدود أو موانع تعيقك. كل ما تتوق إليه وترغب فيه هو
شخص متعادل معك في العاطفة وحساس. تؤمن تماماً بالحرية. مستعد لتجربة
أي شئ وكل شئ فمخزونك من الطاقة لا ينضب. تريد أن تكون مدلل ولكنك في
الوقت نفسه تعرف كيف تدلل حبيبك. تمتع محبوبك بحنان الأم ورعايتها.
غالباً ما تُنشأ العلاقات العاطفية القوية بنفسك.
يتبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع