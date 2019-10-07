اعرف شخصيتك من حرف اسمك الاول

هل يبدأ أسمك بحرف : (a)

هل يبدأ أسمك بحرف : (b)

هل يبدأ أسمك بحرف : (c)



هل يبدأ أسمك بحرف : (d)

هل يبدأ أسمك بحرف : (e)

هل يبدأ أسمك بحرف : (f)

هل يبدأ أسمك بحرف : (g)

هل يبدأ أسمك بحرف : (h)

يبدأ أسمك بحرف : (I)



يبدأ أسمك بحرف : (j)

هل يبدأ أسمك بحرف : (k)



هل يبدأ أسمك بحرف : (l)

يبدأ أسمك بحرف : (m)



هل يبدأ أسمك بحرف : هل يبدأ أسمك بحرف :

كل عضو يشوف شو يبدأ اسمة باى حرف لتعرف شخصيتك بس يقول اها صح ولا هههه يلا نبدايرمز الحرف الأول من أسمك إلي انك لست بالدرجة الأولي رومنسياً،ولكنك عملي إلي حد بعيد. ما تخطط له هو ما تناله ولكنك غير صبور.وكذلك فإنك لا تطير فرحاً بأي شخص يحاول أن يكون لطيف معك ويتوددإليك.بالنسبة إلي شخصيتك فإنك رزين الطبع ، جذاب ، مهذب ، متفتح ، لا تقفزإلي إستنتاجات عشوائية ،وأكثر من ذلك فلابد أن تشعر بالحماس منأقرانك أو شركائك حتي تستمر في علاقاتك معهم.وحتي تستمر في علاقاتك فأنت تحتاج إلي الحب وتحتاج بشدة إلي الإحساسبأنك مقدر من الطرف الأخر. ومن هنا فإن الإنجذاب العاطفي والحسيالمتبادل مهم جداُ بالنسبة إليك.إختياراتك جيدة جداً ولا يؤدي إلا للمشاكل ولكنك بالرغم من كونك قنوعفأنك أناني.يرمز الحرف الأول من أسمك إلي انك تتمتع بشخصية رومانسية . تحب أنتتلقي الهدايا من الحبيب كتعبير عن حبه لك. كذلك فإنك تريد أن تكونمدلالً ولكنك ايضاً تعرف كيف تدلل حبيبك.خاص جداً في إستخدام تعبيراتك ومحدد جداً عندما يتعلق الأمر بالحب.صبور جدا حتي تحقق ماتتمناه . تستطيع التحكم في مشاعرك وأحاسيسكورغاباتك. تحتاج إلي أحاسيس وخبرات جديدة دائماً. تمتلك القدرة عليخوض المغامرات.يرمز الحرف الأول من أسمك إلي انك إجتماعي وأنه من المهم لديك أنيتغلغل في حياتك علاقة عاطفية. تفتقد إلي علاقة حميمة وقرب الحبيبوتميل دائماً إلي جعل العلاقات العاطفية تأخد شكل جادي ورسمي.تنظر إلي حبيبك بأكثر من نظرة فهو الحبيب والرفيق والصديق.يعبر الحرف الأول من اسمك إلي أنك أيضاً حساس جداًَ تحتاج إلي شخصيحبك أو بالأحري يعشقك ، وإذا لم يحدث ذلك فأن لديك من الصبر ما يكفيحتي تحقق ذلك. خبير في التحكم في رغاباتك ويمكن ان تعيش سعيداًبدونها.يرمز الحرف الأول من أسمك إلي أنك مندفع المشاعر ، ففي اللحظة التيتضع شخصاً ما في مخيلتك ليكون حبيبك فإنك لا تتخلي عن هذه الرغبةبسهولة.وعلي الرغم من ذلك فإنك محب للآخرين مهتم بمشاكلهم. فلو وجدت أنشخصاً في أزمة فإن ذلك يضايقك فتحاول جاهداَ حل هذه المشكلة أوالأزمة . فأنت عطوف ، مخلص ، وحساس في علاقاتك العاطفية ، ولكنأحياناً يتحول الحب لديك إلي حب إمتلاك وغيرة .طبعك حاد جداً ، موهوب وتتميز بروح المداعبة. حين يحاول الأخرونالتقرب منك فإنهم لاتستطيعون مقاومة ما يرونه بداخلك. متحرر فيتصرفاتك لكن بوعي. ولكنك تغير من الآخرين وتفقد أعصابك.يرمز الحرف الأول من أسمك إلي أن إحتياجك الأساسي هو أن تتحدثويُستمع إليك ، فإذا الشخص الذي تواعده ليس بمستمع جيداً فلن تستطيعالتواصل معه. فأنت تحتاج إلي صديق و رفيق اكثر منه حبيب. تكرهالتنافر والتمزق ولذلك فإنك تستمتع بالمناقشات الجادة حين بعد حينلإثارة المواضيع والأمور.التحدي مهم جداً لك. ولكن إذا سلمت فؤادك لشخص ما فإنك مخلص إلي أبعدالحدود. تهوي القراءة خاصةً قبل النوم.يرمز الحرف الأول من أسمك إلي أنك مثالي وعاطفي ، تختار محبوبكبعناية تبحث عن أفضل شريك لحياتك يمكن أن تتعرف عليه. فحين تتعهدهبحبك له فإنك مخلص جداً ، فأنت حساس وعاطفي ولكن بغير إعلان. وحينيأيل الأمر إلي العلن فأنت إستعراضي ، مسرف ، ومع ذلك شهم ، شجاع ،أنيق . فأنت خلفت للرومانسية. وأكثر ما تفضل مشاهدته هي المشاهدالرومانسية التراجيدية . تتمتع بصفة الكرم في حبك.يرمز الحرف الأول من أسمك إلي أنه من الصعب إرضائك تبحث عن الكمالداخل نفسك وداخل حبيبك. تستجيب إلي حبيب يعادلك في الفكر والعقلانيةإن لم يكن يفوقك وفي نفس الوقت يعزز من ثقتك بنفسك.إنك حساس وتعرف كيف تصل إلي ذروة الأحساس والإثارة لأنك بطبعك مدققوموسوس. نشيط للغاية ولا تحس بالإرهاق ولا بالتعب أبداً . بالنسبة لكواجباتك ومسئولياتك تحتل المكانة الأولي في حياتك فبل أي شئ أخر.ولهذا فقد يكون من الصعب عليك التقرب عاطفياً ممن حولك.يرمز الحرف الأول من أسمك إلي أنك تحتاج إلي شخص يزيد إستمتاعكبالحياة و باللهو وفي كل شئ تبحث عنه. من صفاتك الكرم مع الحبيب الذيإلتزمت بوعدك له. فأنت محب ، حنون ، رقيق ، وقوي. مواهبك تعد فيالواقع إستثمار لشريك حياتك .تميل إلي الحرص في كل تصرفاتك وكذلك حذر في علاقاتك حيث تؤمن بأنكلابد وأن تحافظ علي نفسك . وتتميز بأنك حبيب حساس وصبور. فأنت تتحملوتصبر إلي أن يصبح كل شئ وفق هواك ورغبتك. تجاهد في ان تصل إليالكمال ، صعب إرضائك ، وقوي في إعتناق مبادئك ومعتقداتك.لا تتأثر بمن حولك ، فلديك خلفياتك الخاصة بك. يعتمد عليك الآخريندائماً للوقوف بجانبهم في الأزمات. أنت إنسان حالم شغوف بالحياة.يرمز الحرف الأول من أسمك إلي أنك تحتاج بشدة إلي أن تحب وتُحب وأنيقدر حبك من الطرف الأخر. تتمتع بالرفاهية والأحساس.تهوي التطلع والبحث. تبحث عن الحبيب الذي يعرف كيف يسعدك حسياًومادياً ومعنوياً. مملول بطبعك تهوي التغيير وخوض التجارب الجديدة منحين لآخر.علاقاتك الرسمية لا تطيل في الغالب حيث أنك نوعاً ما غير ملتزم وذلكلأنك تضل غالباًَ طريقك. لا يعد الأخلاص من سماتك الواضحة إلا أنكمخلص. تهوي الأحاسيس المادية بشكل شره.يرمز الحرف الأول من أسمك إلي إنك حُبيت من الله بكثير من الطاقةالجسدية. وعندما يتعلق الأمر بالخير فلا تجد من يوقفك.ولكنك لست دائماً تستغلها في الخيرفأنت تستطيع الرقص طوال الليل،تنساق وراء التحديات الجسدية من الأصدقاء بدون إدراك.وعلي الرغم من ذلك فأنت تحمل من الرومانسية الكثير والكثير في عقلكوقلبك. ناجح في عمل علاقات خارجية بسهولة. مثالي ولكن تفتقد الإيمانبالحب، ولذا فأنت بحاجة إلي أن تُسقي وتُرعي وتنشأ في الحبيرمز الحرف الأول من إسمك إلي أنك كتوم ، منطوي علي نفسك وخجول. جذابجداً وحساس وعطوف، ولكنك لا تسمح لنفسك أن تكون هكذا إلا مع وجودأصدقائك المقربين إليك. عندما يتعلق الأمر بالشجاعة فأنت الخبير.تتمتع بعقلية تجارية تعرف أدق خدع التجارة يمكنك أن تلعب أي لعبة أوأي دور بإقتدارولكنك تأخذ حب حياتك بشكل جادي جداً. لاتعبث مع منحولك. عندك من الصبر ما يكفي لإنتظار شريك حياتك المناسب. كريم جداًوناكر لذاتك. طيب بطبيعتك وحلو المعاشرة و يمكن أن تكون صديق و رفيقممتاز.يرمز الحرف الأول من أسمك إلي أنك رومانسي الطبع تنجذب إلي فتنة الحبوسحره. شريك حياتك هو ذو أهمية عظيمة لديك. لديك قاموس الحب الخاص بكوتقبل بالمغامرات الجديدة وتحب المجازفة . تحب في شريك حياتك أنيتمتع بقدر كبير من الذكاء العقلي وإلا ستجد أنه من الصعب عليكإستمرار العلاقة. تحتاج إلي الحب وتموت شوقاً لمعرفة هل حبك مقدر منالطرف الثاني أم لا ؟.يرمز الحرف الأول من أسمك إلي أنك تبدو رومانسياً وخجول وكذلكمتواضع. ولكننا نعرف أن المظاهر خداعة. فعندما يتعلق الأمر بالحبفأنت ليس بمبتدئ ولكن فني خبيرو مخضرم. تصل إلي دراجات الحب القصويبسهولة. لا تتطرق إلي المشاعر الحسية إلا بدافع من الحب.من طباعك نقد المحبوب بشدة لتصل إلي غايتك وهي الكمال في كلاكما.ولكنه ليس من السهل إيجاد شريك الحياة الذي تتطابق معه مواصفاتك.لديك صعوبة في التعبير عن نفسك وليس في التقرب من الأحباء. يتغلبعليك الطابع الأناني فتعتبر رأيك هو الصواب مهما كانت العواقب،.رغبتك الأساسية هي الفوز مهما تكلف الأمر. لاتنسى الأصدقاء والعائلةولكن تحب احيانا ان تعيش لللحظة.يرمز الحرف الأول من أسمك إلي أنك عاطفي وحساس وخيالي. عندما يكونهناك علاقة عاطفية في حياتك فأنت تنخرط فيها بشدة ، فلا شئ يستطيعإيقافك فليس هناك حدود أو موانع تعيقك. كل ما تتوق إليه وترغب فيه هوشخص متعادل معك في العاطفة وحساس. تؤمن تماماً بالحرية. مستعد لتجربةأي شئ وكل شئ فمخزونك من الطاقة لا ينضب. تريد أن تكون مدلل ولكنك فيالوقت نفسه تعرف كيف تدلل حبيبك. تمتع محبوبك بحنان الأم ورعايتها.غالباً ما تُنشأ العلاقات العاطفية القوية بنفسك.يتبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع