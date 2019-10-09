طرق الربح من الانترنت (لتغيير حياتك للأفضل في 2020

أما حان الوقت للشباب العربي أن يحاول استخدام الإنترنت بطريقة مختلفة؟ بطريقة تعود بفائدة لتغيير حياته للأفضل؟ وأما حان الوقت أن نقوم نحن كرواد في مجال الربح من الإنترنت في الوطن العربي: بتوعية الشباب بالطرق التي يمكن من خلالها الربح من الإنترنت، و المتاحة لكل عربي خصوصاً ونحن في مقتبل عام 2020؟في هذا المقال سوف أضم قائمة بطرق الربح من الإنترنت، والتي عليك أن تبدأ في تجربة واحدة منها في أقرب وقت ممكن.ملاحظات:في كل طريقة من هذه الطرق سوف تجد روابط لشرح كيفية تنفيذها بالتفصيل.هذا المقال طويل ولكنه حقاً يستحق وقتك، فلا تكن كسولاً وقم بقراءته كاملاً، فربما يمثل طرف الخيط لتغيير حياتك كلياً للأفضل.لا تجعل هذا الموضوع يتوقف لديك، بل قم بمشاركته مع أصدقاءك، فربما بهذا تساهم في تغيير حياة أحدهم للأفضل.طرق الربح من الإنترنت (أهم 15 طريقة في 2020)1. التسويق بالعمولةالتسويق بالعمولة من أهم المجالات الموجودة حالياً للربح من الإنترنت. وهو باختصار أن تقوم بتسويق منتجات أو خدمات الغير مقابل عمولة محددة، وتحصل على عمولتك عند اتمام عملية البيع.في الحقيقة ليس من الضروري أن تكون العمولة مقابل عملية بيع، فهناك الكثير من الشركات المتخصصة في التسويق بالعمولة تسمي شركات CPA، والتي تقدم عمولات مقابل الكثير من الخدمات التسويقية الصغيرة مثل تنزيل التطبيقات، أو التسجيل في المواقع، أو ادخال البيانات الشخصية..الخ.في الحقيقة نظام التسويق بالعمولة اشتهر جداً في الآونة الآخيرة، وذلك لأنه يمثل حل عبقري وناجح للمعلن (صاحب المنتج) وللمسوق بالعمولة (أنت)، فمن خلاله يستطيع المعلن زيادة نسبة مبيعاته بشكل كبير نتيجة وجود عدد كبير من المسوقين الذين يعملون لصالحه، والمسوق أيضاً من خلال هذا النظام يستطيع تحقيق أرباح ممتازة من سلعة لم يقوم هو بامتلاكها، كما أن المسوق هنا لديه الفرصة لاختيار ما يريد من سلع أو خدمات للتسويق لها.نتيجة مميزات التسويق بالعمولة، فقد قامت الكثير من الشركات في الآونة الأخيرة بفتح نظام لمشاركة الأرباح، وأيضاً هناك الكثير من الشركات المتخصصة في التسويق بالعمولة بشكل أساسي.وهذه قائمة صغيرة بأهم الشركات الرائدة في مجال التسويق بالعمولة:Commission junctionAmazonClickBankShareASaleأيضاً مؤخراً بدأت فكرة التسويق بالعمولة بالانتشار في الوسط العربي، فهناك الكثير من المتاجر المشهور مثل جوميا (راجع موضوع كيفية الربح من موقع جوميا) ونمشي وسوق دوت كوم لديها نظام للتسويق بالعمولة، ويمكنك كعربي العمل والربح من خلالهم بصورة سهلة.للحصول على المزيد من المعلومات حول التسويق بالعمولة قم بقراءة الموضوع بالرابط بالأسفل:شرح التسويق بالعمولة أو الأفلييت (مرشد شامل 2019)2. التدوين وجوجل أدسنسالربح من الإنترنت عن طريق التدوين، والمشاركة في شركة جوجل أدسنس، يعد واحد من أقدم وأشهر طرق الربح من الإنترنت على الاطلاق. الفكرة هنا بكل بساطة تقوم على اختيار أحد الموضوعات التي تثير اهتمامك وتمتلك معرفة كبيرة حولها، والبدء في نشر مقالات حول هذا الموضوع، ومن ثم المشاركة في برنامج جوجل أدسنس لمشاركة الأرباح.لكي تبدأ في الربح من جوجل أدسنس من خلال موقعك أو مدونتك أتبع هذه الخطوات:1- اختر أحد الموضوعاتهذه خطوة في غاية الأهمية وستصنع فارق كبير في نجاحك في المستقبل، نصيحتي لك أن تختار أحد الموضوعات التي تثير اهتمامك ودائماً ما تشعر بشغف وحب للمعرفة تجاهها. أنا هنا مثلاً في الرابحون أخترت موضوع العمل والربح من الإنترنت ليكون موضوع موقعي، لأني أهتم بهذا الموضوع واسعى للمعرفة فيه دائماً.2- قم بإنشاء موقعك الإلكترونيهناك الكثير من الخيارات لإنشاء موقع إلكتروني، ومن أسهلها استخدام منصة ووردبريس.راجع موضوع خطوات إنشاء موقع ووردبريس3- ابدأ في التدوين ونشر موضوعات جيدة لفائدة زوارك.حاول دائماً أن تقدم قيمة وفائدة لزوارك، وقم بتزويد موقعك بموضوعات جديدة باستمرار، أيضاً يمكنك الاستعانة بأحد الكُتاب الآخرين لمساعدتك في كتابة محتوى متجدد لموقعك.4- قم بالمشاركة في برنامج جوجل ادسنس لمشاركة الأرباح.شركة جوجل ادسنس هي شركة تابعة لجوجل، من خلال الاشتراك بها سوف تقوم بوضع إعلانات بموقعك، وتتقاضي أنت ربح كلما ضغط أحد زوار موقعك على هذه الإعلانات أو حتى شاهدها فقط.للحصول على المزيد من المعلومات حول جوجل أدسنس، قم بزيارة الرابط بالأسفل:الربح من جوجل أدسنس (دليل شامل للمبتدئين)3. منصات العمل الحرتعد هذه الطريقة واحدة من أفضل وأسهل طرق الربح من الإنترنت. وفيها تقوم بالاشتراك في أحد الشركات التي تعمل كوسيط بين مقدمي الخدمات والذين يريدون الحصول عليها.بالطبع للربح من هذه الشركات فأنت ستقوم بدور مقدم الخدمات، إذا كنت تجيد أي من المهام الاتية: الكتابة، التصميم، البرمجة، الترجمة، الرسم، اعداد المقدمات، والمراجعات، تعديل الفيديوهات، التصوير، أو لديك أي مهارة أخرى ويحتاجها غيرك، فيمكنك الربح من هذه الشركات.للعمل والربح من منصات العمل الحر اتبع هذه الخطوات:1- قم بتعلم أو تطوير أي مهارة لديكالجدير بالذكر أن منصات العمل الحر تغطي تقريباً كل المجالات التي تتخيلها، لذلك أي شخص مع القليل من المهارات في أي شيء تقريباً يمكنه الربح من هذه المنصات.2- قم بالاشتراك في أحد منصات العمل الحرهناك الكثير من هذه المنصات منها العربية ومنها الأجنبيه، وأيضاً ستجد بعضها متخصصة في مجال بعينه والبعض الآخر عام ويضم الكثير من المجالات. (سوف يتم ضم قائمة بهذه المنصات بعد قليل)3- قم بتقديم خدماتك وابدأ في حصد أرباحكحاول دائماً تقديم شيء ذا قيمة عالية، واسعى دائماً لصقل مهاراتك وتطويرها في المجال الذي تنوي العمل به، أعمل دائماً على كسب رضا كل عميل يقوم بطلب خدمتك.4- تصفح الخدمات التي يقدمها الآخرينيمكنك بعد الاشتراك أو حتى قبل الاشتراك تصفح الخدمات التي يقدمها الآخرين، والتعرف علي سر نجاح الخدمات الأكثر مبيعاً، ومن ثم تطوير نفسك لرفع قدرتك على المنافسة.أهم منصات العمل الحر:Fiverrهي منصة العمل الحر الأهم والأشهر والأنجح على مستوى شبكة اللإنترنت. تقوم فكرتها على كونها سوق للخدمات الصغيرة التي يبدأ سعرها من 5 دولار. لفهم هذه المنصة بشكل أفضل راجع الموضوعات بالأسفل:ما هو موقع Fiverr وكيف يعمل ولماذا يمثل كنز للجميعكيفية التسجيل في موقع فايفر للمشترين والبائعين وشرح إنشاء Gigشرح موقع Fiverr (شرح لوحة التحكم وخطوات البيع والشراء)كيفية الربح من موقع فايفر Fiverr (مرشد شامل 2020)خمساتمنصة عربية متخصصة في الخدمات الصغيرة التي يبدأ سعرها من 5 دولار أيضاً، وفكرتها مأخوذة من فكرة فايفر.هناك كورس متكامل عن العمل والربح من موقع خمسات منشور بالرابحون يمكنك الوصول له من الرابط بالأسفل:العمل على موقع خمسات (كورس متكامل)مستقلمنصة عربية أيضاً ولكنها متخصصة في عرض وتقديم المشروعات الكبيرة، فيها يقوم طالب المشروع بعرض تفاصيل مشروعة، ومن ثم يبدأ المتخصصون في عرض مهاراتهم لتنفيذ المشروع، ويتم عقد الاتفاق.Freelancerأكبر منصة عالمية في مجال العمل الحر، من خلالها يمكنك الحصول على وظيفة من المنزل، عن طريق القيام بتنفيذ المهام طويلة الأجل والمشروعات لأصحاب البيزنس.راجع موضوع: شرح موقع FreelancerMicroworkersمنصة رائعة لتنفيذ المهام الصغيرة جداً، يمكنك الاشتراك فيها والبحث عن ما يطلبه أصحاب الأعمل والقيام بتنفيذ المهام بمقابل مادي مجدي جداً. يقوم أصحاب الأعمال بعرض الوظائف أو المهام الصغيرة وتفاصيلها والسعر الذي يودون دفعه في المقابل، تتصفح أنت مئات المهام التي لم تتم بعد وبمجرد أن تجد المناسب لك تضغط زر لتبدأ في التنفيذ.Upworkمنصة رائعة أخرى لتنفيذ المهام بكل أنواعها وأحجامها، ولكنها مشهورة بمجالات الكتابة والتسويق وعمل تطبيقات الهواتف الذكية.EtsyEtsy في الأساس عبارة عن منصة لبيع المنتجات المصنوعة بالايدي، والتي تمتلك لمسة إبداعية، ولكنه أيضاً سوق رائعة لبيع التصميمات القابلة للطباعة. لو كان لديك مهارات في التصميم، ويمكنك عمل تصمييمات ابتكارية يدوية قابلة للطباعة فهذه المنصة هي طريقك الأمثل للربح من الإنترنت.One Hour Translationكما أن الكتابة فن، الترجمة أيضاً فن، إذا كانت لديك مهارات متقدمة واحترافية في الترجمة فعليك ومنصة One Hour Translation. هذه المنصة متخصصة في تقديم خدمات الترجمة الاحترافية، سوف تقوم بتطبيق معايير صارمة معك عند قبولك، ولكن الترجمة هناك لها سعر آخر.Shutterstockأشهر منصة على مستوى العالم في تجارة الصور، يمكنك التسجيل لديهم والبدء في بيع صورك التي قمت بتصويرها بنفسك، لذا هذه المنصة مناسبة فقط للمصورين، وخصوصاً المحترفين منهم الذين يريدون الربح من الإنترنت من خلال التصور الفوتوغرافي.إذا رأيت أن العمل الحر هو الطريق الأنسب لك للربح من الإنترنت، فهناك كورس متكامل في الرابحون عن العمل الحر، يمكنك الوصول له من خلال الرابط بالأسفل:دليل العمل الحر على الانترنت (مرشد شامل)4. العمل كصانع محتوى على يوتيوباليوتيوب هو ثالث أكبر موقع على مستوى العالم من حيث الشهرة ومعدل الزوار، كما أنه ثاني أكبر محرك بحث على مستوى عالم الإنترنت. هناك آلاف الأشخاص حول العالم بل مئات الآلاف الذين يربحون من اليوتيوب بشكل يومي.كل ماعليك فعله لكي تنضم لهذه القائمة وتبدأ في الربح من اليوتيوب، أن تقوم بعمل فيديو يستحق المشاهدة.وتقوم برفعه على اليوتيوب، وتشارك في برنامج مشاركة الأرباح الذي يتيحه جوجل أيضاً للربح من الفيديوهات.لن نتحدث كثير هنا عن يوتيوب والفرص الربحية الهائلة المتاحة من خلالها، لأنه يوجد دليل شامل في الرابحون عنه، ويمكنك الوصول له من الرابط بالأسفل:كيفية الربح من اليوتيوب5. مواقع رفع الملفاتمواقع رفع الملفات هي من ناحية أخرى مواقع لتنزيل الملفات، يستخدمها الكثير من مستخدمي الإنترنت لتنزيل الملفات التي رفعها شخص آخر من قبل. هذه الشركات أو المواقع هي مواقع إعلانية في المقام الأول، فهي تقدم خدمة تنزيل الملفات بصورة مجانية للمستخدمين مقابل مشاهدة إعلانات خاصة بهم. هذه الإعلانات تحقق لهم أرباح جيدة، وهم يقومون بمشاركة جزء من هذه الأرباح مع أصحاب الملفات، الذين يمكنك أنت أن تكون واحد منهم.أنت كمتطلع للربح من هذه الشركات لإستضافة الملفات، كل ما عليك فعله أن تجد ملفات يحتاجها الآخرون وتقوم برفعها على أحد هذه الشركات، و من ثم تقوم بجعل الناس يقومون بتحميل هذه الملفات من خلالك، ومن ثم تحصل على ربح.للحصول على المزيد من المعلومات حول الربح من رفع الملفات قم بزيارة الرابط بالأسفل:الربح من رفع الملفات في تقرير شامل6. مواقع اختصار الروابطشركات اختصار الروابط، هي شركات يمكنك وضع أي رابط بها لتعطيك رابط آخر قصير، كل من يزور هذا الرابط يشاهد بعض الإعلانات قبل الذهاب لعنوان الويب المقصود. بعض مواقع اختصار الروابط، هي في الأساس شركات إعلانية، وهي تشارك جزءاً من أرباحها لكل شخص يختصر روابطه من خلالها.سوف تعطيك هذه الشركة نسبة من أرباحها في حال حصلت على زيارات جيدة للراوبط المختصرة من خلالها. الشيء العبقري في هذه الشركات، أنها تسمح لك باختصار أي روابط سواء كنت تمتلكها أو لا تمتلكها. لذلك عالم الإنترنت بين يديك لتختر منه ما يناسب جمهورك من روابط، ومن ثم تبدأ في الربح.للحصول على المزيد من المعلومات قم بزيارة الرابط بالاسفل:الربح من اختصار الروابط (موضوع شامل)7. Facebook Marketplaceفيسبوك ماركت بليس عبارة عن خدمة مجانية جديدة أتاحها فيسبوك منذ سنتين تقريباً، تسمح لك هذه الخدمة من عرض أي منتج تريد أن تبيعه أمام من بريدون الشراء، فهو بمثابة سوق لعرض المنتجات وبيعها بين مستخدمي فيسبوك.طريقة إضافة المنتج شيء في منتهى السهولة، وأيضاً فيسبوك يعمل بنظام التوزيع الجغرافي، فهو يُظهر المنتجات التي أصحابها متواجدين في القاهرة أمام مشترين محتملين يعيشون أيضاً في القاهرة. فيسبوك ماركت بليس يمثل فرصة مجانية رائعة وسهلة التنفيذ لتحقيق أرباح من خلال بيع المنتجات.لفهم الفكرة بصورة أفضل وبشرح مبسط، عليك الرجوع لرابط الموضوع بالأسفل:شرح Facebook Marketplace8. المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعيإذا كان لديك عدداً جيداً من المتابعين على تويتر، أو كان لديك صفحة أو جروب على الفيسبوك به عدد كبير من المشتركين، فهذا يمثل فرصة ربحية جيدة لك. يمكنك الربح من خلال جمهورك على السوشيال ميديا بعدة طرق، فمن الممكن أن تبيع إعلانات لبعض المعلنين، أو أن تقوم بتسويق منتجات أو عروض بالعمولة، أو أن تبيع سلعتك الخاصة من خلال هذا الجمهور الذي يتابعك.9. موقع بيت كوم للتوظيفموقع بيت كوم هو أكبر موقع للوظائف باللغة العربية، إنه موقع يعمل كوسيط بين من يطلبون وظائف معينة ومن يريدون عمالة معينة، إنه بصورة أخرى همزة وصل بين صاحب العمل و طالب الوظيفة. الشيء الجيد في هذا الموقع أنه يمتلك برنامج تسويق بالعمولة، فهو سوف يعطيك مبلغاً معيناً من المال مقابل كل شخص يقوم بعمل CV على الموقع من خلالك.كل ما عليك فعله لكي تربح من موقع بيت كوم، أن تقوم بجعل أكبر عدد من الناس يقومون بعمل سي في على موقع بيت من خلالك، ومن ثم تبدأ في الربح من موقع بيت كوم.10. خدمات اختبار كفاءة المواقعهناك مواقع متخصصة في تقديم خدمات من نوع خاص لأصحاب المواقع، هذه الخدمات هي اختبار جودة وكفاءة المواقع الإلكترونية وتوافقها مع خبرة الزائر ومدى رضاه. هذه المواقع بالطبع ليس لديها العمالة الكافية للقيام بفحص كل موقع ويب لاعطاء تقارير حقيقة للعملاء حول مواقعهم، لذلك فهي تمكن الآخرين من القيام بالتسجيل، والبدء في اختبار مواقع العملاء وفحصها مقابل نسبة من الأرباح.طريقة الربح من الإنترنت هذه مناسبة جداً لك في حالة كان لديك الخبرة الكافية في التعامل مع المواقع، ويمكنك فحص هذه المواقع لمعرفة نقاط الضعف والقوة الخاصة بها، مثل سرعتها في التحميل ومدي توافق الألوان معاً، وسهولة الاستخدام…الخ.هذه قائمة بأهم المواقع التي يمكنك الاشتراك بها وتحقيق أرباح من اختبار المواقع:User TestingUserfeel.comTryMyUIUserlytics11. العمل في مجال التجارة الإلكترونيةالتجارة الإلكترونية هي واحدة من أكثر طرق الربح من الإنترنت ربحية، ولكنها تحتاج إلى بعض المجهود والوقت والاستثمار. الفكرة بكل بساطة أنك سوف تقوم ببيع منتجك الخاص عن طريق الإنترنت، من الممكن أن يكون هذا المنتج ملموس أو غير ملموس، كما أنه من الممكن بيع الخدمات بدل المنتجات أيضاً.للبدء في التجارة الإلكترونية اتبع هذه الخطوات:قم بتحديد المنتج الذي تود بيعه من خلال الإنترنت.قم بتحديد المصدر الذي سوف تحصل من خلاله على المنتج، هل ستقوم بشراءه من أحد المصانع أو المتاجر الكبيرة، أم ستقوم بتصنيعه بنفسك أم ستحصل عليه بطريقة دروب شيبنج.قم ببناء متجرك الإلكتروني، وقم بضبطه لبدء البيع من خلاله.ابدأ في البيع من خلال متجرك الإلكتروني وقم بتحقيق الأرباح، واعمل دائماً على تطوير البيزنس الخاص بك.12. تأدية المهام لصالح الشركات وأصحاب البيزنس أون لاينهذه الطريقة للربح من الإنترنت تشبه إلى حد كبير طريقة الربح من منصات العمل الحر، ولكن الفكرة هنا أنك ستقوم بالتعامل مباشرة مع الشركة أو صاحب البيزنس. الفكرة هنا أنك ستقوم باستخدام المهارات التي تملكها بالفعل، وتحاول من خلال معارفك ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي، الوصول لاصحاب البيزنس أو الشركات، وعرض مهاراتك لهم في مقابل مادي حسب الاتفاق.بالطبع هناك فرصة دائماً لتعلم مهارات جديدة، وذلك في حال وجدت أن هناك طلب كبير عليها. وهذه قائمة صغيرة لبعض المهام والأعمال المطلوبة جداً في عالم البيزنس أون لاين:إدارة صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.تصميم الصور والشعارات والبانراتتصميم وتعديل وإنشاء الفيديوهات.الكتابة والترجمة والمراجعة والتدقيق اللغويالتهيئة في محركات البحث.الجدير بالذكر هنا أن موقع لينكدإن يمثل وسيلة رائعة للوصول لاصحاب البيزنس والشركات، كما أنه بنشاطك الذكي والمدروس على هذا الموقع يمكنك جذب أصحاب البيزنس هؤلاء إليك دون أن تبادر أنت لعرض خدماتك.في هذا الصدد عليك بالعودة لثلاثة موضوعات في غاية الأهمية عن لينكدإن، والذين يمثلون مفتاح لكيفية استخدام هذا الكنز:كيفية إنشاء حساب لينكدشرح LinkedIn10 توصيات ستمكنك من استخدام لينكدإن كمحترف13. إنشاء مشروع أونلاينتحدثنا في طريقة من طرق الربح من الإنترنت عن التدوين وجوجل أدسنس، وفي أخرى عن إنشاء متجر إلكتروني، ولكن في الحقيقة هناك الكثير من الأفكار والطرق الأخرى لتحقيق ربح من الإنترنت من خلال إنشاء مشروع، سواء عن طريق موقع ويب أو عن طريق تطبيق للهواتف الذكية.الإفكار هنا لا نهائية لإنشاء موقع ويب أو تطبيق. ولكن المفتاح يتلخص في الآتي: تعرف على احتياجات مستخدمي الإنترنت، أو المشكلات التي يودون حلها، وقم بعمل موقع ويب أو تطبيق لحل هذه المشكلات أو لتلبية هذه الاحتياجات.14. استثمار الأموال من خلال الإنترنتهذه الطريقة لمن يمتلكون فائض مالي ويريدون استثماره وتحقيق ربح من خلاله على الإنترنت. الاستثمار على الإنترنت يشبه إلى حد كبير الاستثمار على أرض الواقع، فهو يعني بشكل عام استخدام الأموال بطريقة ذكية لتوليد عوائد جيدة.مثلما على أرض الواقع، هناك الكثير من الطريق لاستثمار الأموال على الإنترنت، وهذه قائمة قصيرة بثلاثة قطاعات رئيسية:الاستثمار عن طريق الشراء ثم البيع مع تحقيق هامش ربح.يمكننا أن نرى الاستثمار على الإنترنت في هذا النوع بوضوع جداً في حالة التجارة في أسماء النطاقات (اسم النطاق، هو الجزء الفريد في رابط الموقع مثال: alrab7on.com)، أيضاً هناك من يتاجر في مواقع الويب نفسها.عن طريق الموقع الشهير Flippa يمكنك بيع وشراء المواقع أو اسماء النطاقات.شراء المشروعات الواعدةهناك الكثير من المشروعات الذكية التي ظهرت في الآونة الأخيرة والتي تم شراءها من قبل حيتان الإنترنت، مثل تطبيق WhatsApp والذي قام فيسبوك بشراءه، وموقع سوق دوت كوم الذي قام أمازون بشراءه.في الحقيقة للاستثمار في المشروعات الواعدة ليس من الضروري أن تمتلك رأس مال يقدر بمليارات الدولارات، ولكن الاستثمار موجود دائماً بكل الأحجام.تبني العقول الواعدةهناك الكثير من الأفكار الإبداعية الرائعة التي تظل حبيسة العقول لأنه ليس هناك من يتبناها، ويحولها لحقيقة. يمكنك الوصول لاحد أصحاب هذه العقول والاستثمار معه في تنفيذ فكرته وتحقيق أرباح خيالية، ولكن عليك التعامل بذكاء وحكمة للوصول للشخص المناسب، ومن ثم قياس فكرته على مقياس الاستثمار العملي والتأكد من ربحية الفكرة قبل أي شيء.ملحوظة: هذه الطريقة للربح من الإنترنت ليست للجميع، كما أنها تحتاج إلى شخص ذكي يستطيع استخلاص الاستثمار الرابح من وسط الاستثمارات الخاسرة. ولكن على أي حال، إنها واحدة من طرق الربح من الإنترنت التي يمكنك تحقيق ملايين الدولارات منها، وخصوصاً في مستوياتها الضخمة.15- الربح من الفيسبوكالكثيرون يعتقدون أن الربح من الفيسبوك ينبع فقط من كونه منصة إعلانية، والتي يمكن استخدامها لتوليد أرباح بطرق غير مباشرة. في الحقيقة لا أحد ينكر قوة فيسبوك التسويقية، ولكن هذا الاعتقاد الضيق عن فكرة الربح من فيسبوك ينطبق فقط على الماضي، أما الآن فهناك طرق مباشرة للربح من الفيسبوك (نعم الأرباح ستصلك من خلال فيسبوك مباشرة). وهذه عينة من طرق الربح من فيسبوك:الربح من فيسبوك عن طريق الفيديوهات.الربح من فيسبوك عن طريق المقالات الفورية.الربح من الفيسبوك عن طريق الألعاب الفورية.للحصول على القائمة كاملة، مع شرح لكل طريقة منهم، قم بزيارة الرابط بالأسفل:كيفية الربح من الفيسبوك (مرشد شامل 2020)نصائح عامة حول الربح من الإنترنتنعم أعلم أن الموضوع طويل ولكنه يستحق، ولن يمكنني انهاءه قبل ضم هذه النصائح التي أرى أنه من الضروري جداً وجودها لأهميتها الكبيرة.الربح من الإنترنت عمل مثله مثل أي عمل، فهو يحتاج لجهد ووقت وتركيز، علاوة على الاستمرار في التعلم والمعرفة وتطوير الذات.هناك طرق لا نهائية للربح من الإنترنت، ولكنها جميعاً تندرج تحت أقسام رئيسية مثل أرض الواقع تماماً.لو كان هناك مهارة واحدة أنصحك بتعلمها لتخطو أول خطوة تجاه الربح من الإنترنت فهي “تعلم كيف تستخدم الإنترنت، تعلم كيف تبحث، تعلم كيف تقوم بالتسجيل في المواقع، تعلم كيف تستخدم الفارة ولوحة المفاتيح بشكل احترافي وسريع، تعلم كيف تتواصل مع خدمات الدعم عند الحاجة”.كل شيء تحتاجه للربح من الإنترنت هو موجود بالفعل على الإنترنت. هناك مواقع ومجتمعات ومنتديات ومجموعات خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث وتشرح كل شيء ربما يخطر في بالك، وهناك دائماً حلول لأي مشكلة قد تواجهك، ما تحتاجه اليوم هو فقط البدء فعلياً.العمل الجماعي خيار رائع ومتاح دائماً، مهما كان طريقك في الربح من الإنترنت، فهناك دائماً شريك محتمل يمكنك الوصول له واختصار نصف الطريق. مثلاً هل تجد إنشاء قناة يوتيوب أمر صعب لك، حسناً قم بالتحدث مع صديقك المصور والآخر محرر الفيديوهات واعملوا معاً كفريق.لو كان هناك صفة واحدة لفكرة الربح من الإنترنت فهي المرونة، في عالم الإنترنت المرونة هي سيدة الموقف، يمكنك في أي وقت تطوير طريقتك في الربح من الإنترنت، أو دمج طريقتين معاً، أو حتى الانتقال من مجال لمجال.في النهاية أتمنى أن يكون موضوعي هذا شعاع أمل، ووسيلة لفتح آفاق جديدة لكل شاب أو فتاة عربية تريد تغيير حياتها للأفضل من خلال الفرص والإمكانيات الربحية اللانهائية المتاحة من خلال الإنترنت.يسعدني جداً تلقي مشاركاتكم من خلال التعليقات بالأسفل، أيضاً أقدر كل التقدير محاولاتكم لتوصيل هذا الموضوع للآخرين، لنشر الفائدة والقيمة أولاً، ولمساعدة الرابحون على الاستمرار ثانياً.