تخفيضات كبيرة لمنتجات على Gearbest ليوم 10 اكتوبر 2019

kernani
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 6 جوان 2019
- المشاركات
- 19
- النقاط
- 3
- العمر
- 20
- محل الإقامة
- setif
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم متابعينا الأوفياء محبي الشراء من الأنترنت كما عودناكم نحن فريق جيربيست بالعربية gearbest arabia ان نشارككم كل اسبوع بعض القسائم لتخفيض أسعار المنتجات على موقعنا موقع gearbest.com وهذا لتسهيل عمليات الشراء ولتوفير مالك والإبتعاد عن الإحتكار .
نسخة 6/64GB, اللون الأزرق
السعر بعد الكوبون: 257.99$ (236.26euro) !!
تخفيض لهاتف Xiaomi Mi 9T !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/319fuFH
الكوبون: MI9T64BLUE
رام/ات 4/128GB, بطارية 4150mAh
السعر: 179.99$ (164.70euro) !!
تخفيض لهاتف UMIDIGI X !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2VuMGWR
نسخة عالمية
تخفيض للسوار الذكي Xiaomi Mi Band 3 !
السعر بعد الكوبون: 18.29$ (16.75euro) !!
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2q2TfUU
الكوبون: GBMIBAND3GL
السعر: 12.99$ !!
تخفيض للسماعات الجديدةAlfawise HQB - Q32TWS !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2ozrXoy
الكوبون: GB0621Q3280
رام/ات 6/64GB, نسخة Global Version
السعر: 259.99$ (238.68euro) !!
تخفيض لهاتف Xiaomi Redmi Note 8 Pro !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2q2TY8A
الكوبون: GBNOTE8P1
رام/ات 6/128GB
السعر: 279.99$ (254.04euro) !!
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/33mFw9P
الكوبون: GBNOTE8P2
السعر: 12.99$ (11.89euro) !! قبل : 13.99$
تخفيض لسماعات Bluedio Hi TWS !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2ombZOR
رام/ات 4/64GB, نسخة Global Version
السعر: 199.99$ (182.12euro) !!
تخفيض لهاتف Xiaomi Redmi Note 8 !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2MunoUv
نسخة 6/128GB
تخفيض لهاتف Xiaomi Mi 9 Lite !
السعر بعد الكوبون: 270.99$ (246.62euro) !! قبل : 271.99$
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/326UTmv
الكوبون: GBM9LITE5
نسخة 6/64GB
تخفيض لهاتف Xiaomi Mi 9 Lite !
السعر بعد الكوبون: 240.99$ (219.32euro) !! قبل : 241.99$
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2Mv6MvX
الكوبون: GBM9LITE2
من جديد
السعر بعد الكوبون: 14.99$ (13.72euro) !!
تخفيض لمفتاح USB من Xiaomi بسعة 64GB !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2ID1jSQ
الكوبون: GBXMUSB3
نسخة Global
السعر بعد الكوبون: 35.99$ (32.94euro) !! قبل : 39.99$
تخفيض للساعة الذكية Lenovo E1 !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/35qnO6Y
الكوبون: K38E81F11A98D001
اتمنى أن تستفيدو من هذه التخفيضات
لاتنسونا بصحالح الأجر والدعاء
من اعداد : قرناني عبدالحليم
فريق : Gearbest Arabia
نسخة 6/64GB, اللون الأزرق
السعر بعد الكوبون: 257.99$ (236.26euro) !!
تخفيض لهاتف Xiaomi Mi 9T !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/319fuFH
الكوبون: MI9T64BLUE
رام/ات 4/128GB, بطارية 4150mAh
السعر: 179.99$ (164.70euro) !!
تخفيض لهاتف UMIDIGI X !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2VuMGWR
نسخة عالمية
تخفيض للسوار الذكي Xiaomi Mi Band 3 !
السعر بعد الكوبون: 18.29$ (16.75euro) !!
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2q2TfUU
الكوبون: GBMIBAND3GL
السعر: 12.99$ !!
تخفيض للسماعات الجديدةAlfawise HQB - Q32TWS !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2ozrXoy
الكوبون: GB0621Q3280
رام/ات 6/64GB, نسخة Global Version
السعر: 259.99$ (238.68euro) !!
تخفيض لهاتف Xiaomi Redmi Note 8 Pro !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2q2TY8A
الكوبون: GBNOTE8P1
رام/ات 6/128GB
السعر: 279.99$ (254.04euro) !!
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/33mFw9P
الكوبون: GBNOTE8P2
السعر: 12.99$ (11.89euro) !! قبل : 13.99$
تخفيض لسماعات Bluedio Hi TWS !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2ombZOR
رام/ات 4/64GB, نسخة Global Version
السعر: 199.99$ (182.12euro) !!
تخفيض لهاتف Xiaomi Redmi Note 8 !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2MunoUv
نسخة 6/128GB
تخفيض لهاتف Xiaomi Mi 9 Lite !
السعر بعد الكوبون: 270.99$ (246.62euro) !! قبل : 271.99$
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/326UTmv
الكوبون: GBM9LITE5
نسخة 6/64GB
تخفيض لهاتف Xiaomi Mi 9 Lite !
السعر بعد الكوبون: 240.99$ (219.32euro) !! قبل : 241.99$
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2Mv6MvX
الكوبون: GBM9LITE2
من جديد
السعر بعد الكوبون: 14.99$ (13.72euro) !!
تخفيض لمفتاح USB من Xiaomi بسعة 64GB !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2ID1jSQ
الكوبون: GBXMUSB3
نسخة Global
السعر بعد الكوبون: 35.99$ (32.94euro) !! قبل : 39.99$
تخفيض للساعة الذكية Lenovo E1 !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/35qnO6Y
الكوبون: K38E81F11A98D001
اتمنى أن تستفيدو من هذه التخفيضات
لاتنسونا بصحالح الأجر والدعاء
من اعداد : قرناني عبدالحليم
فريق : Gearbest Arabia