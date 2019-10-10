تخفيضات كبيرة لمنتجات على Gearbest ليوم 10 اكتوبر 2019

kernani

kernani

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إنضم
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السلام عليكم متابعينا الأوفياء محبي الشراء من الأنترنت كما عودناكم نحن فريق جيربيست بالعربية gearbest arabia ان نشارككم كل اسبوع بعض القسائم لتخفيض أسعار المنتجات على موقعنا موقع gearbest.com وهذا لتسهيل عمليات الشراء ولتوفير مالك والإبتعاد عن الإحتكار .
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📌 نسخة 6/64GB, اللون الأزرق 💙
💰 السعر بعد الكوبون: 257.99$ (236.26euro) 🤑 !!
🎉 تخفيض لهاتف Xiaomi Mi 9T 😍💜 !
🔸 رابط الشراء (جيرباست) 🛒: http://bit.ly/319fuFH
✂ الكوبون: MI9T64BLUE
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📌 رام/ات 4/128GB, بطارية 4150mAh 😍
💰 السعر: 179.99$ (164.70euro) 🤑 !!
🎉 تخفيض لهاتف UMIDIGI X 😎😊 !
🔸 رابط الشراء (جيرباست) 🛒: http://bit.ly/2VuMGWR
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📌 نسخة عالمية 💛
🎉 تخفيض للسوار الذكي Xiaomi Mi Band 3 ❤😋 !
💰 السعر بعد الكوبون: 18.29$ (16.75euro) 🤑 !!
🔸 رابط الشراء (جيرباست) 🛒: http://bit.ly/2q2TfUU
✂ الكوبون: GBMIBAND3GL

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💰 السعر: 12.99$ 🤑 !!
🎉 تخفيض للسماعات الجديدةAlfawise HQB - Q32TWS ❤😎 !
🔸 رابط الشراء (جيرباست) 🛒: http://bit.ly/2ozrXoy
✂ الكوبون: GB0621Q3280

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📌 رام/ات 6/64GB, نسخة Global Version 💗
💰 السعر: 259.99$ (238.68euro) 🤑 !!
🎉 تخفيض لهاتف Xiaomi Redmi Note 8 Pro 💛💖 !
🔸 رابط الشراء (جيرباست) 🛒: http://bit.ly/2q2TY8A
✂ الكوبون: GBNOTE8P1
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📌 رام/ات 6/128GB 💪
💰 السعر: 279.99$ (254.04euro) 🤑 !!
🔸 رابط الشراء (جيرباست) 🛒: http://bit.ly/33mFw9P
✂ الكوبون: GBNOTE8P2

💰 السعر: 12.99$ (11.89euro) 🤑 !! قبل 🔥: 13.99$
🎉 تخفيض لسماعات Bluedio Hi TWS 😁😍 !
🔸 رابط الشراء (جيرباست) 🛒: http://bit.ly/2ombZOR
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📌 رام/ات 4/64GB, نسخة Global Version 😍
💰 السعر: 199.99$ (182.12euro) 🤑 !!
🎉 تخفيض لهاتف Xiaomi Redmi Note 8 🥰🙃 !
🔸 رابط الشراء (جيرباست) 🛒: http://bit.ly/2MunoUv

📌 نسخة 6/128GB 💛
🎉 تخفيض لهاتف Xiaomi Mi 9 Lite 😉🥰 !
💰 السعر بعد الكوبون: 270.99$ (246.62euro) 🤑 !! قبل 🔥: 271.99$
🔸 رابط الشراء (جيرباست) 🛒: http://bit.ly/326UTmv
✂ الكوبون: GBM9LITE5

📌 نسخة 6/64GB 😁
🎉 تخفيض لهاتف Xiaomi Mi 9 Lite 😎💝 !
💰 السعر بعد الكوبون: 240.99$ (219.32euro) 🤑 !! قبل 🔥: 241.99$
🔸 رابط الشراء (جيرباست) 🛒: http://bit.ly/2Mv6MvX
✂ الكوبون: GBM9LITE2

من جديد 🥰
💰 السعر بعد الكوبون: 14.99$ (13.72euro) 🤑 !!
🎉 تخفيض لمفتاح USB من Xiaomi بسعة 64GB 😊😁 !
🔸 رابط الشراء (جيرباست) 🛒: http://bit.ly/2ID1jSQ
✂ الكوبون: GBXMUSB3

📌 نسخة Global 💛
💰 السعر بعد الكوبون: 35.99$ (32.94euro) 🤑 !! قبل 🔥: 39.99$
🎉 تخفيض للساعة الذكية Lenovo E1 🙃😎 !
🔸 رابط الشراء (جيرباست) 🛒: http://bit.ly/35qnO6Y
✂ الكوبون: K38E81F11A98D001


اتمنى أن تستفيدو من هذه التخفيضات
لاتنسونا بصحالح الأجر والدعاء
من اعداد : قرناني عبدالحليم
فريق : Gearbest Arabia
 
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