منهل المعرفه
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 9 أكتوبر 2019
- المشاركات
- 1
- النقاط
- 0
- العمر
- 33
- محل الإقامة
- مصر
- الجنس
- ذكر
شركة بلكي للحلول البرمجية والتسويقية
شركة بلكي للحلول البرمجية والتسويقية تسعى دائما إلى مواكبة مسيرة التطور البرمجي و لتكون كيان يدفع باتجاه تطور صناعة البرمجيات وفق أحدث الطرق العلمية وترسيخ فكر الإبداع و الإتقان في هذه الصناعة اعتماداً على كوادر ذات مستوى علمي مميز وخبرة كبيرة بالسوق البرمجية، حيث تهدف لتقديم حلول متكاملة لعملائها بكافة مجالات البرمجيات وإنجاز متطلباتهم بدقة وكفاءة عالية,, وخدمة ما بعد تسليم العمل من أولوياتنا.
شركة بلكي للحلول البرمجية والتسويقية تسعى دائما إلى مواكبة مسيرة التطور البرمجي و لتكون كيان يدفع باتجاه تطور صناعة البرمجيات وفق أحدث الطرق العلمية وترسيخ فكر الإبداع و الإتقان في هذه الصناعة اعتماداً على كوادر ذات مستوى علمي مميز وخبرة كبيرة بالسوق البرمجية، حيث تهدف لتقديم حلول متكاملة لعملائها بكافة مجالات البرمجيات وإنجاز متطلباتهم بدقة وكفاءة عالية,, وخدمة ما بعد تسليم العمل من أولوياتنا.
خدماتنا:
برمجة الويب
نطور كافة مواقع وأنظمة الويب بأحدث التقنيات وبما يواكب التطور التقني السريع في عالم الويب
التسويق الإلكتروني
أصبح التسويق الالكتروني من أهم الوسائل الترويجية وهو يعتبر ذو فاعلية كبيرة لوصول المنتج للمستخدمين، ولهذا نقوم في شركة بلكي بترويج المشاريع البرمجية الخاصة بعملائنا وفق معايير عالمية وبشكل احترافي
خدمات الاستضافة
نقدم لعملائنا خدمة الاستضافة على سيرفراتنا أو حجز سيرفرات لعملائنا مع إدارتها الفنية والتقنية بشكل دائم وعلى مدار الساعة
تطبيقات الموبايل
أصبحت تطبيقات الموبايل من أكثر البرمجيات المستخدمة ولذلك لدينا فريق عمل محترف يعمل على تطبيقات الموبايل على أنظمة IOS و Android
تصميم الغرافيك
ليتكامل العمل يجب أن تكون له هوية بصرية قوية وواضحة تعبر عن المشروع وتوصله للجمهور وهذا مايقوم به فريق التصميم في شركة بلكي
الفيديو المتحرك
مايحتاجه المشروع بعد انطلاقه فديوهات متحركة تتحدث عنه وتشرحه للمستخدمين والعملاء المحتملين، لذلك أنشائنا قسم في شركتنا لتلبية حاجات عملائنا
http://balki-tr.com
00905522672058
Info@Balki-Tr.Com
Info@Balki-Tr.Com