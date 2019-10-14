اختبار الذكاء 2020 النسخة المطورة v0.9d DynEd

Les information
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 14 أكتوبر 2019
- المشاركات
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- النقاط
- 2
- العمر
- 22
- محل الإقامة
- algeria
- الجنس
- أنثى
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برنامج رائد في تعلم اللغة الانجليزية
يٌعتبر برنامج DynEd من البرامج الرائدة في تعليم اللغة الانجليزية, وفي مساعدة الطلبة في جميع انحاء العالم في تعلم اللغة الانجليزية من البداية او لتحسن مهاراتهم اللغوية. برنامج DynEd مثالي لطلبة المدارس وتم استخدامه في المدارس الابتدائية والاعدادية والثانوية وما بعدها.
حيث تهدٌف تكنولوجيا برنامج DynEd الى توفير طريقة فعالة لتعليم الصغار والكبار اللغة الانجليزية , ويخفض الوقت المطلوب لوصولهم لدرجة التحدث بطلاقة بنسبة 60%.
تم تصميم برنامج DynEd عام 1987 من قبل مجموعة من الخبراء اللغويين, من ضمنهم المعلمين ومحترفين آخرين لديهم الكثير من الخبرة في المجال التعليمي. لذا يٌعتبر DynEd اول معلم مساعد للغة الانجليزية واليوم هو من افضل البرامج في مجاله, حيث يساعد الطلبة في تعلم واجادة اللغة الانجليزية لما يقارب عقدين من الزمن حتى الآن. فاز برنامج DynEd بالعديد من الجوائز على مر السنين وهو من البرامج المطلوبة في فرنسا وتركيا والصين وبلدان اخرى
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