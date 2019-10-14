اختبار الذكاء 2020 النسخة المطورة v0.9d DynEd

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تم تصميم برنامج DynEd عام 1987 من قبل مجموعة من الخبراء اللغويين, من ضمنهم المعلمين ومحترفين آخرين لديهم الكثير من الخبرة في المجال التعليمي. لذا يٌعتبر DynEd اول معلم مساعد للغة الانجليزية واليوم هو من افضل البرامج في مجاله, حيث يساعد الطلبة في تعلم واجادة اللغة الانجليزية لما يقارب عقدين من الزمن حتى الآن. فاز برنامج DynEd بالعديد من الجوائز على مر السنين وهو من البرامج المطلوبة في فرنسا وتركيا والصين وبلدان اخرى