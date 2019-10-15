شركة التميز للخدامات المنزليه

ماالك
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تتعاون مجموعه من الشركات مع بعضها البعض كلا منهم في مجال عمله والهدف الاساسي هو السعي وراء تطهير البيئه والمجتمع من كل مايضر بالانسان فهناك شركة تنظيف بجازان والتي تعمل علي النظافه الكامله للبيوت والحدائق والمنتزهات والبيئه وهناك
شركة مكافحة حشرات بجازان والتي تعمل علي ايبادة الحشرات سواء كانت طائره او زاحفه وهناك ايضا شركة كشف تسربات المياه بالدمام وشركة كشف تسربات المياه بالخبر
كما توجد اهم شركة وهي شركة تسليك مجارى بالدمام حيث انها تقوم بتسليك المجاري سواء كانت داخل البيوت او بالطرقات وتطهير البيئه مما ينتج عن كتم المجاري من اضرار تصيب الانسان
شركة مكافحة حشرات بجازان والتي تعمل علي ايبادة الحشرات سواء كانت طائره او زاحفه وهناك ايضا شركة كشف تسربات المياه بالدمام وشركة كشف تسربات المياه بالخبر
كما توجد اهم شركة وهي شركة تسليك مجارى بالدمام حيث انها تقوم بتسليك المجاري سواء كانت داخل البيوت او بالطرقات وتطهير البيئه مما ينتج عن كتم المجاري من اضرار تصيب الانسان