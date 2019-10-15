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تخفيضات كبيرة لمنتجات على Gearbest ليوم 16 اكتوبر 2019

kernani

kernani

:: عضو منتسِب ::
إنضم
6 جوان 2019
المشاركات
20
النقاط
3
العمر
20
محل الإقامة
setif
الجنس
ذكر
السلام عليكم متابعينا الأوفياء محبي الشراء من الأنترنت كما عودناكم نحن فريق جيربيست بالعربية gearbest arabia ان نشارككم كل اسبوع بعض القسائم لتخفيض أسعار المنتجات على موقعنا موقع gearbest.com وهذا لتسهيل عمليات الشراء ولتوفير مالك والإبتعاد عن الإحتكار .

📌 نسخة 8/256GB, نسخة عالمية ☺
💰 السعر بعد الكوبون: 406.48$ (369.01euro) 🤑 !!
🎉 تخفيض لهاتف OnePlus 7 😍🙃 !
🔸 رابط الشراء (جيرباست) 🛒: http://bit.ly/2MgIXZS
✂ الكوبون: GBOP7G654321
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📌 رام/ات 6/128GB, نسخة Global Version 😁
💰 السعر: 269.99$ (244.83euro) 🤑 !! قبل🔥: 279.99$
🎉 تخفيض لهاتف Xiaomi Redmi Note 8 Pro 😍😊 !
🔸 رابط الشراء (جيرباست) 🛒: http://bit.ly/2MMzSH8
✂ الكوبون: GBNOTE8P2

📌 رام/ات 6/64GB, نسخة Global Version 😊
💰 السعر بعد الكوبون: 239.99$ (219.6) 🤑 !! قبل 🔥: 259.99$
🎉 تخفيض لهاتف Xiaomi Redmi Note 8 Pro 😍😚 !
🔸 رابط الشراء (جيرباست) 🛒: http://bit.ly/31kpyvg
✂ الكوبون: GBNOTE8P1

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📌 نسخة 6/128GB 💪
🎉 تخفيض لهاتف Xiaomi Mi 9 Lite ❤🙃 !
💰 السعر بعد الكوبون: 256.99$ (233.27euro) 🤑 !! قبل 🔥: 271.99$
🔸 رابط الشراء (جيرباست) 🛒: http://bit.ly/2plA602
✂ الكوبون: GBM9LITE5
📌 نسخة 6/64GB 😁
💰 السعر بعد الكوبون: 235.99$ (214.23euro) 🤑 !!
🔸 رابط الشراء (جيرباست) 🛒: http://bit.ly/2pnEdIX
✂ الكوبون: GBM9LITE101
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📌 نسخة 4/64GB ✌
🎉 تخفيض لهاتف Xiaomi Mi A3 🥰💜 !
💰 السعر بعد الكوبون: 161.99$ (146.92euro) 🤑 !!
🔸 رابط الشراء (جيرباست) 🛒: http://bit.ly/2qhlLSQ
✂ الكوبون: GBA36402
📌 نسخة 4/128GB 😁
💰 السعر بعد الكوبون: 173.99$ 🤑 !!
🔸 رابط الشراء (جيرباست) 🛒: http://bit.ly/2oyu2RX
✂ الكوبون: GBA312802

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📌 نسخة 6/128GB 💪
🎉 تخفيض لهاتف Xiaomi Mi 9T Pro 😁💙 !
💰 السعر بعد الكوبون: 374.99$ (340.04) 🤑 !! قبل 🔥: 377.99$
🔸 رابط الشراء (جيرباست) 🛒: http://bit.ly/33DjAXV
✂ الكوبون: GBM9TPRO4

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📌 الطلبات 1000 الأولى تحصل على حامل مجاني للفرشات 👍
💰 السعر: 39.99$ (36.52euro) 🤑 !!
🎉 تخفيض لرفشات الأسنان الإلكترونية الجديدة Xiaomi Toothbrush Oclean Z1 🙃😉 ! النسخة العالمية 😍
🔸 رابط الشراء (جيرباست) 🛒: http://bit.ly/2VRohLm
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📌 رام/ات 6/128GB, نسخة Global Version .. 😋
💰 السعر: 259.99$ (235.45euro) 🤑 !! قبل🔥: 269.99$
🎉 تخفيض لهاتف Xiaomi Redmi Note 8 Pro 💛😁 !
🔸 رابط الشراء (جيرباست) 🛒: http://bit.ly/2Mjo54r
✂ الكوبون: GBNOTE8P2

📌 رام/ات 8/256GB, معالج Snapdragon 855, نسخة عالمية .. 😍
💰 السعر بعد الكوبون: 405.98$ (368.02euro) 🤑 !!
🎉 تخفيض لهاتف OnePlus 7 💪💝 !
🔸 رابط الشراء (جيرباست) 🛒: http://bit.ly/33zPQv6
✂ الكوبون: GBOP7GSBW

(نُسخ عالمية)
📌 نسخة 6/128GB 😊
💰 السعر بعد الكوبون: 559.98$ (507.62euro) 🤑 !! قبل 🔥: 595.99$
🎉 تخفيض لهاتف OnePlus 7 Pro 😍❤ !
🔸 رابط الشراء (جيرباست) 🛒: http://bit.ly/2OPvidX

✂ الكوبون: GBOP7P128GSW
📌 نسخة 8/256GB 💪
💰 السعر بعد الكوبون: 607.98$ (548.47euro) 🤑 !! قبل 🔥: 628.99$
🔸 رابط الشراء (جيرباست) 🛒: http://bit.ly/2Wdv6cP
✂ الكوبون: GBOP7PGSBW

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📌 نسخة 6/64GB 😁
💰 السعر بعد الكوبون: 232.99$ (211.32euro) 🤑 !! قبل 🔥: 235.99$
🎉 تخفيض لهاتف Xiaomi Mi 9 Lite 🙃💓 !
✂ الكوبون: GBMI9LITE101

📌 نسخة 6/128GB 😉
🎉 تخفيض لهاتف Xiaomi Mi 9T Pro 😁💙 !
💰 السعر بعد الكوبون: 373.99$ (339.21euro) 🤑 !! قبل 🔥: 374.99$
✂ الكوبون: GBM9TPRO4

💰 السعر: 18.99$ 🤑 !!
🎉 تخفيض لسماعات Alfawise JH - 803 😍😁 !
🔸 رابط الشراء (جيرباست) 🛒: http://bit.ly/35A86q4

💰 السعر: 45.99$ 🤑 !!
🎉 تخفيض لجهاز Gocomma Scanner لعمل سكان للوثائق 😊😎 !
🔸 رابط الشراء (جيرباست) 🛒: http://bit.ly/35A8lBu
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📌 النسخة تحتوي على اللغة الإنجليزية 💝
💰 السعر بعد الكوبون: 24.30$ (22.25euro) 🤑 !!
🎉 تخفيض للسوار الذكي Xiaomi Mi Band 4 🙃😁 !
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✂ الكوبون: GBXMSH01

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📌 النسخة العالمية 😊
💰 السعر بعد الكوبون: 26.99$ (24.78euro) 🤑 !!
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✂ الكوبون: GBBAND4MI

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اتمنى أن تستفيدو من هذه التخفيضات
لاتنسونا بصحالح الأجر والدعاء
من اعداد : قرناني عبدالحليم
فريق : Gearbest Arabia
 
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