تخفيضات كبيرة لمنتجات على Gearbest ليوم 16 اكتوبر 2019

kernani
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السلام عليكم متابعينا الأوفياء محبي الشراء من الأنترنت كما عودناكم نحن فريق جيربيست بالعربية gearbest arabia ان نشارككم كل اسبوع بعض القسائم لتخفيض أسعار المنتجات على موقعنا موقع gearbest.com وهذا لتسهيل عمليات الشراء ولتوفير مالك والإبتعاد عن الإحتكار .
نسخة 8/256GB, نسخة عالمية
السعر بعد الكوبون: 406.48$ (369.01euro) !!
تخفيض لهاتف OnePlus 7 !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2MgIXZS
الكوبون: GBOP7G654321
رام/ات 6/128GB, نسخة Global Version
السعر: 269.99$ (244.83euro) !! قبل: 279.99$
تخفيض لهاتف Xiaomi Redmi Note 8 Pro !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2MMzSH8
الكوبون: GBNOTE8P2
رام/ات 6/64GB, نسخة Global Version
السعر بعد الكوبون: 239.99$ (219.6) !! قبل : 259.99$
تخفيض لهاتف Xiaomi Redmi Note 8 Pro !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/31kpyvg
الكوبون: GBNOTE8P1
نسخة 6/128GB
تخفيض لهاتف Xiaomi Mi 9 Lite !
السعر بعد الكوبون: 256.99$ (233.27euro) !! قبل : 271.99$
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2plA602
الكوبون: GBM9LITE5
نسخة 6/64GB
السعر بعد الكوبون: 235.99$ (214.23euro) !!
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2pnEdIX
الكوبون: GBM9LITE101
نسخة 4/64GB
تخفيض لهاتف Xiaomi Mi A3 !
السعر بعد الكوبون: 161.99$ (146.92euro) !!
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2qhlLSQ
الكوبون: GBA36402
نسخة 4/128GB
السعر بعد الكوبون: 173.99$ !!
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2oyu2RX
الكوبون: GBA312802
نسخة 6/128GB
تخفيض لهاتف Xiaomi Mi 9T Pro !
السعر بعد الكوبون: 374.99$ (340.04) !! قبل : 377.99$
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/33DjAXV
الكوبون: GBM9TPRO4
الطلبات 1000 الأولى تحصل على حامل مجاني للفرشات
السعر: 39.99$ (36.52euro) !!
تخفيض لرفشات الأسنان الإلكترونية الجديدة Xiaomi Toothbrush Oclean Z1 ! النسخة العالمية
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2VRohLm
رام/ات 6/128GB, نسخة Global Version ..
السعر: 259.99$ (235.45euro) !! قبل: 269.99$
تخفيض لهاتف Xiaomi Redmi Note 8 Pro !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2Mjo54r
الكوبون: GBNOTE8P2
رام/ات 8/256GB, معالج Snapdragon 855, نسخة عالمية ..
السعر بعد الكوبون: 405.98$ (368.02euro) !!
تخفيض لهاتف OnePlus 7 !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/33zPQv6
الكوبون: GBOP7GSBW
(نُسخ عالمية)
نسخة 6/128GB
السعر بعد الكوبون: 559.98$ (507.62euro) !! قبل : 595.99$
تخفيض لهاتف OnePlus 7 Pro !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2OPvidX
الكوبون: GBOP7P128GSW
نسخة 8/256GB
السعر بعد الكوبون: 607.98$ (548.47euro) !! قبل : 628.99$
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2Wdv6cP
الكوبون: GBOP7PGSBW
نسخة 6/64GB
السعر بعد الكوبون: 232.99$ (211.32euro) !! قبل : 235.99$
تخفيض لهاتف Xiaomi Mi 9 Lite !
الكوبون: GBMI9LITE101
نسخة 6/128GB
تخفيض لهاتف Xiaomi Mi 9T Pro !
السعر بعد الكوبون: 373.99$ (339.21euro) !! قبل : 374.99$
الكوبون: GBM9TPRO4
السعر: 18.99$ !!
تخفيض لسماعات Alfawise JH - 803 !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/35A86q4
السعر: 45.99$ !!
تخفيض لجهاز Gocomma Scanner لعمل سكان للوثائق !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/35A8lBu
النسخة تحتوي على اللغة الإنجليزية
السعر بعد الكوبون: 24.30$ (22.25euro) !!
تخفيض للسوار الذكي Xiaomi Mi Band 4 !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/32iVzWb
الكوبون: GBXMSH01
الشحن مجاني بالبريد السنغافوري المسجل
النسخة العالمية
السعر بعد الكوبون: 26.99$ (24.78euro) !!
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/32iVzWb
الكوبون: GBBAND4MI
اتمنى أن تستفيدو من هذه التخفيضات
لاتنسونا بصحالح الأجر والدعاء
من اعداد : قرناني عبدالحليم
فريق : Gearbest Arabia
نسخة 8/256GB, نسخة عالمية
السعر بعد الكوبون: 406.48$ (369.01euro) !!
تخفيض لهاتف OnePlus 7 !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2MgIXZS
الكوبون: GBOP7G654321
رام/ات 6/128GB, نسخة Global Version
السعر: 269.99$ (244.83euro) !! قبل: 279.99$
تخفيض لهاتف Xiaomi Redmi Note 8 Pro !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2MMzSH8
الكوبون: GBNOTE8P2
رام/ات 6/64GB, نسخة Global Version
السعر بعد الكوبون: 239.99$ (219.6) !! قبل : 259.99$
تخفيض لهاتف Xiaomi Redmi Note 8 Pro !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/31kpyvg
الكوبون: GBNOTE8P1
نسخة 6/128GB
تخفيض لهاتف Xiaomi Mi 9 Lite !
السعر بعد الكوبون: 256.99$ (233.27euro) !! قبل : 271.99$
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2plA602
الكوبون: GBM9LITE5
نسخة 6/64GB
السعر بعد الكوبون: 235.99$ (214.23euro) !!
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2pnEdIX
الكوبون: GBM9LITE101
نسخة 4/64GB
تخفيض لهاتف Xiaomi Mi A3 !
السعر بعد الكوبون: 161.99$ (146.92euro) !!
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2qhlLSQ
الكوبون: GBA36402
نسخة 4/128GB
السعر بعد الكوبون: 173.99$ !!
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2oyu2RX
الكوبون: GBA312802
نسخة 6/128GB
تخفيض لهاتف Xiaomi Mi 9T Pro !
السعر بعد الكوبون: 374.99$ (340.04) !! قبل : 377.99$
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/33DjAXV
الكوبون: GBM9TPRO4
الطلبات 1000 الأولى تحصل على حامل مجاني للفرشات
السعر: 39.99$ (36.52euro) !!
تخفيض لرفشات الأسنان الإلكترونية الجديدة Xiaomi Toothbrush Oclean Z1 ! النسخة العالمية
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2VRohLm
رام/ات 6/128GB, نسخة Global Version ..
السعر: 259.99$ (235.45euro) !! قبل: 269.99$
تخفيض لهاتف Xiaomi Redmi Note 8 Pro !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2Mjo54r
الكوبون: GBNOTE8P2
رام/ات 8/256GB, معالج Snapdragon 855, نسخة عالمية ..
السعر بعد الكوبون: 405.98$ (368.02euro) !!
تخفيض لهاتف OnePlus 7 !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/33zPQv6
الكوبون: GBOP7GSBW
(نُسخ عالمية)
نسخة 6/128GB
السعر بعد الكوبون: 559.98$ (507.62euro) !! قبل : 595.99$
تخفيض لهاتف OnePlus 7 Pro !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2OPvidX
الكوبون: GBOP7P128GSW
نسخة 8/256GB
السعر بعد الكوبون: 607.98$ (548.47euro) !! قبل : 628.99$
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/2Wdv6cP
الكوبون: GBOP7PGSBW
نسخة 6/64GB
السعر بعد الكوبون: 232.99$ (211.32euro) !! قبل : 235.99$
تخفيض لهاتف Xiaomi Mi 9 Lite !
الكوبون: GBMI9LITE101
نسخة 6/128GB
تخفيض لهاتف Xiaomi Mi 9T Pro !
السعر بعد الكوبون: 373.99$ (339.21euro) !! قبل : 374.99$
الكوبون: GBM9TPRO4
السعر: 18.99$ !!
تخفيض لسماعات Alfawise JH - 803 !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/35A86q4
السعر: 45.99$ !!
تخفيض لجهاز Gocomma Scanner لعمل سكان للوثائق !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/35A8lBu
النسخة تحتوي على اللغة الإنجليزية
السعر بعد الكوبون: 24.30$ (22.25euro) !!
تخفيض للسوار الذكي Xiaomi Mi Band 4 !
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/32iVzWb
الكوبون: GBXMSH01
الشحن مجاني بالبريد السنغافوري المسجل
النسخة العالمية
السعر بعد الكوبون: 26.99$ (24.78euro) !!
رابط الشراء (جيرباست) : http://bit.ly/32iVzWb
الكوبون: GBBAND4MI
اتمنى أن تستفيدو من هذه التخفيضات
لاتنسونا بصحالح الأجر والدعاء
من اعداد : قرناني عبدالحليم
فريق : Gearbest Arabia