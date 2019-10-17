برلمان جديد في الجزائر

منال658
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 17 أكتوبر 2019
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- محل الإقامة
- الجزائر
- الجنس
- أنثى
البرلمان يتكون من 4 مجموعات
البرلمان الأقصى اليسار و هو يتكون من الاطارات التي أثبتت الكفائة في الحكومة ....نضيره أعضاء الحكومة المؤقتة في حرب الجزائر (GPRA)
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البرلمان الأيسر و هو البرلمان التقني العلمي وهو يتكون من الطلبة من الجامعات يختارون بواسطةالقرعة و يستبدلون كل شهر(الطلبة القادمين من الخارج تنزع منهم الجنسية الأجنبية) ....نضيره الطلبة الذين استقبلهم الكولونيل عميروش و جاؤو من الخارج و من داخل الجزائر في حرب الجزائر
البرلمان الأيمن و يتكون من المتقاعدين من اطارات الجيش . مستقلين عن جهاز الجيش
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البرلمان الأيمن الأقصى و هو البرلمان الحالي الذي يتكون من كامل أطياف الشعب
كل هذه المجموعات الأربع بأعضائها لها نفس الدرجة و متساوون في بينهم
كل الأعضاء البرلمان من المجموعات الثلاث البرلمان الأقصى الأيمن و البرلمان الأيسر و البرلمان الأيمن يخرجون من الأحزاب و يكونو من الأحرار
البرلمان الأقصى اليسار و هو يتكون من الاطارات التي أثبتت الكفائة في الحكومة ....نضيره أعضاء الحكومة المؤقتة في حرب الجزائر (GPRA)
مشاهدة المرفق 114982 مشاهدة المرفق 114981 مشاهدة المرفق 114983
البرلمان الأيسر و هو البرلمان التقني العلمي وهو يتكون من الطلبة من الجامعات يختارون بواسطةالقرعة و يستبدلون كل شهر(الطلبة القادمين من الخارج تنزع منهم الجنسية الأجنبية) ....نضيره الطلبة الذين استقبلهم الكولونيل عميروش و جاؤو من الخارج و من داخل الجزائر في حرب الجزائر
البرلمان الأيمن و يتكون من المتقاعدين من اطارات الجيش . مستقلين عن جهاز الجيش
مشاهدة المرفق 114984 مشاهدة المرفق 114985
البرلمان الأيمن الأقصى و هو البرلمان الحالي الذي يتكون من كامل أطياف الشعب
كل هذه المجموعات الأربع بأعضائها لها نفس الدرجة و متساوون في بينهم
كل الأعضاء البرلمان من المجموعات الثلاث البرلمان الأقصى الأيمن و البرلمان الأيسر و البرلمان الأيمن يخرجون من الأحزاب و يكونو من الأحرار