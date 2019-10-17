برلمان جديد في الجزائر

م

منال658

:: عضو منتسِب ::
إنضم
17 أكتوبر 2019
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محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
البرلمان يتكون من 4 مجموعات

البرلمان الأقصى اليسار و هو يتكون من الاطارات التي أثبتت الكفائة في الحكومة ....نضيره أعضاء الحكومة المؤقتة في حرب الجزائر (GPRA)

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البرلمان الأيسر و هو البرلمان التقني العلمي وهو يتكون من الطلبة من الجامعات يختارون بواسطةالقرعة و يستبدلون كل شهر(الطلبة القادمين من الخارج تنزع منهم الجنسية الأجنبية) ....نضيره الطلبة الذين استقبلهم الكولونيل عميروش و جاؤو من الخارج و من داخل الجزائر في حرب الجزائر

البرلمان الأيمن و يتكون من المتقاعدين من اطارات الجيش . مستقلين عن جهاز الجيش

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البرلمان الأيمن الأقصى و هو البرلمان الحالي الذي يتكون من كامل أطياف الشعب

كل هذه المجموعات الأربع بأعضائها لها نفس الدرجة و متساوون في بينهم
كل الأعضاء البرلمان من المجموعات الثلاث البرلمان الأقصى الأيمن و البرلمان الأيسر و البرلمان الأيمن يخرجون من الأحزاب و يكونو من الأحرار
 
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