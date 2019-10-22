أسرار ترتيب سور القرآن هذا الكتاب للإمام أبي بكر عبد الرحمن السيوطي وقد صنّفه في علم مناسبات سورحيث يذكر فيهالقرآن وقد بين فيه الارتباط الوثيق بينالتي تليها وكذلك ارتباط الآيات مع بعضها وفي ثنايا الكتاب عرض الإمام السيوطي لأسباب النزول وقد رتّب السور والآيات في الكتاب حسب ورودها في المصحف الشريف.