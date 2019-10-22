brahtim
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أسرار ترتيب سور القرآن
أسرار ترتيب سور القرآن هذا الكتاب للإمام أبي بكر عبد الرحمن السيوطي وقد صنّفه في علم مناسبات سور القرآن الكريم حيث يذكر فيه أسرار ترتيب وتعاقب سور القرآن وقد بين فيه الارتباط الوثيق بين نهاية كل سورة وبداية السورة التي تليها وكذلك ارتباط الآيات مع بعضها وفي ثنايا الكتاب عرض الإمام السيوطي لأسباب النزول وقد رتّب السور والآيات في الكتاب حسب ورودها في المصحف الشريف.
- عنوان الكتاب: أسرار ترتيب القرآن (ط. الفضيلة)
- المؤلف: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي
- المحقق: عبد القادر أحمد عطا - مرزوق علي إبراهيم
- حالة الفهرسة: مفهرس فهرسة كاملة
كتاب: أسرار ترتيب القرآن
عنوان الكتاب: أسرار ترتيب القرآن (ط. الفضيلة) المؤلف: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المحقق: عبد القادر أحمد عطا - مرزوق علي إب...
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