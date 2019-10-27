PC COMPTA & PC PAIE برنامج المحاسبة و تسيير الأجور الجزائري المشهور

السلام عليكم أخواني ... يمكن أن أساعدكم في العمل و التعلم تطبيقيا في مجال المحاسبة بأن أتقاسم معكم اخر اصدار لبرنامج المحاسبة و تسيير الأجور الشهير مفعل بكل خصائصه و خياراته المتاحة بسعر رمزي ... للزواولة المحتاجين فقط اتصلوا بي في الوقت المناسب ان شاء الله تعالى



اسم البرنامج PC COMPTA & PC PAIE