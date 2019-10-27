يلوو شيش
:: مشرفة ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المشرفات
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسعد الله اوقاتكم وملاها يمنا وبركة
هذه الفكرة كانت في بالي من وقت طويييل لكن لم اعرف اين اضعها وايضا التفنيين ووش يدير في العباد
فكرة الموضوع ان كل عضو يتفضل بوضع وصف لتطبيق من التطبيقات التي افاذته في اي مجال من مجالات الحياة
وان اراد ايضا رابط تحميله من بلاي ستور او صورة للتطبيق
على شرط ان لا يكون تطبيق خاص بالاغاني
اتمنى ان تعجبكم الفكرة
في انتظار مشاركاتكم
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسعد الله اوقاتكم وملاها يمنا وبركة
هذه الفكرة كانت في بالي من وقت طويييل لكن لم اعرف اين اضعها وايضا التفنيين ووش يدير في العباد
فكرة الموضوع ان كل عضو يتفضل بوضع وصف لتطبيق من التطبيقات التي افاذته في اي مجال من مجالات الحياة
وان اراد ايضا رابط تحميله من بلاي ستور او صورة للتطبيق
على شرط ان لا يكون تطبيق خاص بالاغاني
اتمنى ان تعجبكم الفكرة
في انتظار مشاركاتكم
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب