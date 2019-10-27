السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اسعد الله اوقاتكم وملاها يمنا وبركة

هذه الفكرة كانت في بالي من وقت طويييل لكن لم اعرف اين اضعها وايضا التفنيين ووش يدير في العباد

فكرة الموضوع ان كل عضو يتفضل بوضع وصف لتطبيق من التطبيقات التي افاذته في اي مجال من مجالات الحياة