تطبيقاتكم

يلوو شيش

يلوو شيش

:: مشرفة ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المشرفات
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
11,851
النقاط
1,656
الجنس
أنثى
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسعد الله اوقاتكم وملاها يمنا وبركة

هذه الفكرة كانت في بالي من وقت طويييل لكن لم اعرف اين اضعها وايضا التفنيين ووش يدير في العباد

فكرة الموضوع ان كل عضو يتفضل بوضع وصف لتطبيق من التطبيقات التي افاذته في اي مجال من مجالات الحياة
وان اراد ايضا رابط تحميله من بلاي ستور او صورة للتطبيق
على شرط ان لا يكون تطبيق خاص بالاغاني

اتمنى ان تعجبكم الفكرة
في انتظار مشاركاتكم
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب
 
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