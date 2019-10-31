ما حكم الرسم في الإسلام ؟

الحمد لله



الرسم له معنيان :



أحدهما رسم الصور ذوات الأرواح ،



وهذا جاءت السنة بتحريمه ،

فلا يجوز الرسم الذي هو رسم ذوات الأرواح

،

لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح :

" كل مصوّر في النار "

وقوله صلى الله عليه وسلم :

" أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون ، الذين يضاهئون بخلق الله "

،

ولقوله صلى الله عليه وسلم :

" إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم : أحيوا ما خلقتم "



ولأنه صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله ، ولعن المصور ، فدل ذلك على تحريم التصوير ، وفسر العلماء ذلك بأنه تصوير ذوات الأرواح من الدواب والإنسان والطيور .



أما رسم ما لا روح فيه

وهو المعنى الثاني ـ فهذا لا حرج فيه كرسم الجبل والشجر والطائرة والسيارة وأشباه ذلك ، لا حرج فيه عند أهل العلم .



ويستثني من الرسم المحرم ما تدعو الضرورة إليه ،

كرسم صور المجرمين حتى يعرفوا وحتى يمسكوا ،

أو الصورة في حفيظة النفوس التي لا بد منها ولا يستطيع الحصول عليها إلا بذلك ،

وهكذا ما تدعو الضرورة من سوى ذلك ،

فإذا رأى ولي الأمر أن هذا الشيء مما تدعو الضرورة إلى تصويره ، لخطورته ، ولقصد سلامة المسلمين من شره حتى يعرف ، أو لأسباب أخرى فلا باس ،

قال الله عز وجل :

( وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ )

الأنعام / 119

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