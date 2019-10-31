ما حكم الرسم في الإسلام ؟

يلوو شيش

يلوو شيش

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منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
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بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على اشرف المرسلين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمد لله

الرسم له معنيان :

أحدهما رسم الصور ذوات الأرواح ،
وهذا جاءت السنة بتحريمه ، فلا يجوز الرسم الذي هو رسم ذوات الأرواح ،
لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : " كل مصوّر في النار "
وقوله صلى الله عليه وسلم : " أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون ، الذين يضاهئون بخلق الله " ،
ولقوله صلى الله عليه وسلم : " إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم : أحيوا ما خلقتم "

ولأنه صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله ، ولعن المصور ، فدل ذلك على تحريم التصوير ، وفسر العلماء ذلك بأنه تصوير ذوات الأرواح من الدواب والإنسان والطيور .

أما رسم ما لا روح فيه
وهو المعنى الثاني ـ فهذا لا حرج فيه كرسم الجبل والشجر والطائرة والسيارة وأشباه ذلك ، لا حرج فيه عند أهل العلم .

ويستثني من الرسم المحرم ما تدعو الضرورة إليه ،
كرسم صور المجرمين حتى يعرفوا وحتى يمسكوا ،
أو الصورة في حفيظة النفوس التي لا بد منها ولا يستطيع الحصول عليها إلا بذلك ،
وهكذا ما تدعو الضرورة من سوى ذلك ،
فإذا رأى ولي الأمر أن هذا الشيء مما تدعو الضرورة إلى تصويره ، لخطورته ، ولقصد سلامة المسلمين من شره حتى يعرف ، أو لأسباب أخرى فلا باس ،
قال الله عز وجل : ( وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ) الأنعام / 119

المصدر: حكم رسم ذوات الأرواح - الإسلام سؤال وجواب

تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب
 
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