شركة تنظيف حمامات بالدمام

O

omloay2030

:: عضو منتسِب ::
إنضم
30 أكتوبر 2019
المشاركات
9
النقاط
2
العمر
34
محل الإقامة
Egypt
الجنس
أنثى
شركة تنظيف حمامات بالدمام
شركة تنظيف حمامات بالدمام شركة تخصصت في تنظيف الحمامات بكافة أحجامها وفي كافة المباني العامة والخاصة فنحن نقوم بتنظيف شامل للحمامات الموجودة في الأندية العامة والخاصة وفي صالات الألعاب الرياضية وحمامات المطاعم والفنادق وحمامات المساجد والمستشفيات والمدارس وذلك من خلال عمالة تم تدريبها على كيفية تنظيف الأحواض والتخلص من بقع الصدأ الشديدة باستخدام مواد تنظيفية خاصة مع استخدام ماكينات التنظيف بالبخار التي يتم من خلالها تنظيف تام للسيراميك وشفاطات الحمامات كما يتم استخدام المطهرات والمنظفات ذات الرائحة العطرة التي تعطي رائحة منعشة داخل الحمامات، كل ذلك وأكثر تقدمه شركتنا بأسعار لا مثيل لها فسارع بالتواصل معنا لتحصل على خدمة مميزة للمزيد زورو موقعنا شركة تنظيف حمامات بالدمام
 
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