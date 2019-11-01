omloay2030
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 30 أكتوبر 2019
- المشاركات
- 9
- النقاط
- 2
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- 34
- محل الإقامة
- Egypt
- الجنس
- أنثى
شركة تنظيف حمامات بالدمام
شركة تنظيف حمامات بالدمام شركة تخصصت في تنظيف الحمامات بكافة أحجامها وفي كافة المباني العامة والخاصة فنحن نقوم بتنظيف شامل للحمامات الموجودة في الأندية العامة والخاصة وفي صالات الألعاب الرياضية وحمامات المطاعم والفنادق وحمامات المساجد والمستشفيات والمدارس وذلك من خلال عمالة تم تدريبها على كيفية تنظيف الأحواض والتخلص من بقع الصدأ الشديدة باستخدام مواد تنظيفية خاصة مع استخدام ماكينات التنظيف بالبخار التي يتم من خلالها تنظيف تام للسيراميك وشفاطات الحمامات كما يتم استخدام المطهرات والمنظفات ذات الرائحة العطرة التي تعطي رائحة منعشة داخل الحمامات، كل ذلك وأكثر تقدمه شركتنا بأسعار لا مثيل لها فسارع بالتواصل معنا لتحصل على خدمة مميزة للمزيد زورو موقعنا شركة تنظيف حمامات بالدمام
شركة تنظيف حمامات بالدمام شركة تخصصت في تنظيف الحمامات بكافة أحجامها وفي كافة المباني العامة والخاصة فنحن نقوم بتنظيف شامل للحمامات الموجودة في الأندية العامة والخاصة وفي صالات الألعاب الرياضية وحمامات المطاعم والفنادق وحمامات المساجد والمستشفيات والمدارس وذلك من خلال عمالة تم تدريبها على كيفية تنظيف الأحواض والتخلص من بقع الصدأ الشديدة باستخدام مواد تنظيفية خاصة مع استخدام ماكينات التنظيف بالبخار التي يتم من خلالها تنظيف تام للسيراميك وشفاطات الحمامات كما يتم استخدام المطهرات والمنظفات ذات الرائحة العطرة التي تعطي رائحة منعشة داخل الحمامات، كل ذلك وأكثر تقدمه شركتنا بأسعار لا مثيل لها فسارع بالتواصل معنا لتحصل على خدمة مميزة للمزيد زورو موقعنا شركة تنظيف حمامات بالدمام