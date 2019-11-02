مشاركة في موضوع لأجلك ياوطني

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rafid2

rafid2

:: عضو مُشارك ::
إنضم
23 جويلية 2019
المشاركات
271
النقاط
13
العمر
19
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
عن نوفمبر

عن الراحلين لمجد السماء

عن الرجال

عن من ارتقوا مضرجين بعبق بدر مخلدين في الارض والسماء

كان نوفمبر

زغرودة ام تودع وحيدها ذات شتاء لم يكن موحشا بقدر سنين عجاف تأكلت على مرمى الافق

نوفمبر كان التاريخ سكن التاريخ عانق ربوة بدر مضرجا بعطر العاشقين لربهم

ونادى منادي الصلاة ان زلزلوا الارض والبحر واوقدوا بنادقكم اليوم يومكم وغدا لكم وتاريخكم يولد كالعنقاء من رحم نوفمبر

نوفمبر غسل الارض من رجس امتد من وراء الملح

هنا من هته الارض التي اطأها زغردت صبية مازالت يداها بحناء العرس

زغردت امه

زغرد سكون الفجر

وارتقى لربه

نوفمبر الخالدين

نوفمبر عشق الارض للسماء لارواح مطهرة ترتقي بتراب الجزائر هناك هناك

حيث الارض تعانق السماء
 
sami44

sami44

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
11,989
النقاط
1,251
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
تم الاعتماد

كان نوفمبر

زغرودة ام تودع وحيدها ذات شتاء لم يكن موحشا بقدر سنين عجاف تأكلت على مرمى الافق

بورك فيك كتبت فابدعت
جميل جدا ما جاد به قلمك
بالتوفيق
 
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