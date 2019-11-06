خصم على حجز البرومترك والداتا فلو مع ايجيبت برو

heba salem
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 20 أكتوبر 2019
- المشاركات
- 1
- النقاط
- 0
- العمر
- 33
- محل الإقامة
- cairo
- الجنس
- أنثى
خصومات بمناسبة المولد النبوى الشريف على #البرومترك و #الداتا_فلو، للاطباء والصيادلة والفنيين التمريض .. للسفر لكل من الدول ( السعودية _ الامارات _ قطر _ عمان ) ..
الاوراق المطلوبة : جواز السفر _ صورة شخصية _ صورة البطاقة وش وضهر _ اخر شهادة علمية _ شهادة الخبرة _ كارنية النقابة او ترخيص مزاولة المهنة
وللتفاصيل كلمنا على : 01020520619_ 01118829250_0227930111_0227930666
او ابعتلنا واتساب : 01020520619
او ابعتلنا على صفحتنا
حجز امتحان البرومترك 01020520619 إيجيبـت برو
العنوان : 12ش حسين حجازى بجوار محطة مترو سعد زغلول ،بجوار وزارة الصحه ..
#الاختبارات_الالكترونية #وزارة_الصحة #داتا_فلو_السعودية #داتا_فلو_الامارات #برومترك_السعودية #برومترك_الامارات