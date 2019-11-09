انواع مرض السكر وايهما اخطر ؟

أنواع مرض السكر وأيهما أخطر

السكرى النوع الاول

السكرى النوع الثاني

سكرى الحمل

اعراض مرض السكر

كثرة التبول

الشعور بالعطش الشديد

الشعور بالجوع الشديد

الشعور بالتعب الشديد

رؤية ضبابية

الجروح التي لا تلتئم بشكل صحيح

اسباب مرض السكري

علاج مرض السكري

علاج السكرى النوع الثانى

يوجد ثلاث أنواع لمرض السكرى وهم :اليوم سنتحدث عن الفرق بين النوع الأول والنوع الثانى من مرض السكرى وهما مرضان مزمنان يؤثران على الطريقة التي ينظم بها جسمك نسبة السكر في الدم أو الجلوكوز .يشترك كلا النوعين من مرض السكري ، إن لم يتم التحكم فيهما ، في العديد من الأعراض المماثلة ، بما في ذلك:قد يتعرض الأشخاص المصابون بداء السكري من النوع الأول أيضًا للتهيج وتغيير الحالة المزاجية ، وفقدان الوزن عن غير قصد ، وقد يعاني الأشخاص المصابون بداء السكري من النوع الثاني من وخز في أيديهم أو أقدامهم .على الرغم من أن العديد من أعراض داء السكري من النوع 1 والنوع 2 متشابهة ، إلا أن الأشخاص المصابون بداء السكرى النوع الثاني من الممكن أن لا تظهر عليهم آى أعراض مرض السكر فى البداية حتى تتطور المضاعفات ولكن غالبا ما تتطور الاعراض ببطئ فى النوع الثاني وعلى العكس تماما فإن النوع الاول تتطور الاعراض فيه بسرعة شديدة ، غالبا على مدار أسابيع .تختلف أسباب المرض مابين النوع الأول والثاني :جهاز المناعة هو حاجز الصد ضد الغزاة الأجانب من الأمراض مثل الفيروسات والبكتيريا الضارة ، في الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الأول ، يخطئ الجهاز المناعي في خلايا الجسم الصحية للغزاة الأجانب ، ويهاجم الجهاز المناعي خلايا بيتا المنتجة للأنسولين ويدمرها في البنكرياس ، بعد تدمير خلايا بيتا هذه ، لا يستطيع الجسم إنتاج الأنسولين .الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2 لديهم مقاومة للأنسولين ، ولا يزال الجسم ينتج الأنسولين ، لكنه غير قادر على استخدامه بفعالية وهناك عدة عوامل في نمط الحياة ، بما في ذلك الوزن الزائد والخمول قد تؤدى الى هذا النوع من السكر ، وأيضا العوامل الوراثية والبيئية الأخرى قد تسهم أيضًا.عندما تصاب بالنوع الثاني من داء السكري ، سيحاول البنكرياس التعويض عن طريق إنتاج المزيد من الأنسولين ، ولأن جسمك غير قادر على استخدام الأنسولين بشكل فعال ، سيتراكم الجلوكوز في مجرى الدم .لا يوجد علاج لمرضى السكرى النوع الأول لأن الأشخاص المصابون بالسكر من النوع الأول أجسامهم لاتنتج الأنسولين فلابد من تعويض ذلك بحقنهم بالأنسولين .يمكن السيطرة على داء السكري من النوع 2 عن طريق اتباع نظام غذائي وممارسة التمارين الرياضية ، لكن الكثير من الناس يحتاجون إلى دعم إضافي ، إذا لم تكن تغييرات نمط الحياة كافية ، فقد يصف لك الطبيب الأدوية التي تساعد جسمك على استخدام الأنسولين بشكل أكثر فعالية.تعد مراقبة نسبة السكر في الدم جزءًا أساسيًا من إدارة مرض السكري لأنها الطريقة الوحيدة لمعرفة ما إذا كنت تفي بمستوياتك المستهدفة ، وقد يوصي طبيبك باختبار نسبة السكر في الدم بين الحين والآخر إذا كانت نسبة السكر في الدم مرتفعة ، فقد يوصي طبيبك بحقن الأنسولين .من خلال المراقبة الدقيقة ، يمكنك إعادة مستويات السكر في الدم إلى وضعها الطبيعي ومنع حدوث مضاعفات خطيرة.