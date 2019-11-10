قنبلة الربح من الانترنات أكثر من طريقة للربح مع هذا الموقع

E-currency exchanger listing, best rates from reliable exchangers The exchanger monitor constantly monitors the rates from the best automatic e-currency exchange sites

E-currency exchanger listing, best rates from reliable exchangers The exchanger monitor constantly monitors the rates from the best automatic e-currency exchange sites

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهموقع اليوم هو موقع لمبادلة العملات مثلا تشتري الدولار مقابل الاورو او العكس وفنفس الوقت فهو موقع للربح من الانترنت بكل سهولة وبساطة اي شخص يشاهد فقط الموقع عن طريق رابطك ثم يخرج بعد 10 او20 ثانية ستربح 0,04$ اذن فلن تحتاج سوى 30 زيارة للوصول للحد الادنى للسحب الذي هو 1$.طرق الربح من الموقع:عن طريق احالة الأشخاص يسجلون للربح منه مثلكعن طريق احالة أشخاص للقيام بتبادل العملات منهعن طريق صنبور البيتكوين الذي يوفره الموقععن طريق إحالة الإحالةللتسجيل في الموقعملاحظات مهمة لطريقة حساب الارباح :عند دخول اي شخص على رابطك و تصفح الموقع لثواني تربح $0.04وإذا دعوة شخص للتسجيل تحصل على 0.04$إذا قام هذا الشخص باستخدام نظام تحويل العملات من الموقع تحصل على 0.02$إذا قام هذا الشخص بزيارة الموقع بعد 3 أيام من التسجيل تحصل 0.02$إذا زار هذا الشخص الموقع بعد 7 أيام من التسجيل تحصل 0.03$إذا زار هذا الشخص الموقع بعد 14 يوم من التسجيل تحصل 0.05$إذا زار هذا الشخص الموقع بعد 30 يوم من التسجيل تحصل 0.07$إذا زار هذا الشخص الموقع بعد 60 يوم من التسجيل تحصل 0.09$إذا زار هذا الشخص الموقع بعد 90 يوم من التسجيل تحصل 0.13$أي ستحصل على ما مجموعه 0.45$ عن طريق شخص واحد فقطوتربح منه ان قام بالتبادل داخل الموقع نسبة %15%وان قام احد بالتسجيل عن طريق احالتك تربح احالتك 15% عند قيام احالتها بالتبادل داخل الموقع وتربح انت 5% ايضاايضا لاحظت انه اذا عاد الزائر بعد دقيقة او 2 دقيقة او 3 دقيقة او 4 او 5 خمس دقائق او عشر دقائق او ربع ساعة او نصف ساعة او ساعة او اقل او اكثر من رابط دعوتك،تاخذ انت قيمة مالية بين 0.01$ الى 0.04$الموقع موثوق ويعمل من 2007وهذا إثبات الدفع