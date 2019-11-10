قنبلة الربح من الانترنات أكثر من طريقة للربح مع هذا الموقع

riaddz
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 9 نوفمبر 2019
- المشاركات
- 1
- النقاط
- 2
- العمر
- 24
- محل الإقامة
- alger
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
موقع اليوم هو موقع لمبادلة العملات مثلا تشتري الدولار مقابل الاورو او العكس وفنفس الوقت فهو موقع للربح من الانترنت بكل سهولة وبساطة اي شخص يشاهد فقط الموقع عن طريق رابطك ثم يخرج بعد 10 او20 ثانية ستربح 0,04$ اذن فلن تحتاج سوى 30 زيارة للوصول للحد الادنى للسحب الذي هو 1$.
طرق الربح من الموقع:
عن طريق احالة الأشخاص يسجلون للربح منه مثلك
عن طريق احالة أشخاص للقيام بتبادل العملات منه
عن طريق صنبور البيتكوين الذي يوفره الموقع
عن طريق إحالة الإحالة
للتسجيل في الموقع
ملاحظات مهمة لطريقة حساب الارباح :
عند دخول اي شخص على رابطك و تصفح الموقع لثواني تربح $0.04
وإذا دعوة شخص للتسجيل تحصل على 0.04$
إذا قام هذا الشخص باستخدام نظام تحويل العملات من الموقع تحصل على 0.02$
إذا قام هذا الشخص بزيارة الموقع بعد 3 أيام من التسجيل تحصل 0.02$
إذا زار هذا الشخص الموقع بعد 7 أيام من التسجيل تحصل 0.03$
إذا زار هذا الشخص الموقع بعد 14 يوم من التسجيل تحصل 0.05$
إذا زار هذا الشخص الموقع بعد 30 يوم من التسجيل تحصل 0.07$
إذا زار هذا الشخص الموقع بعد 60 يوم من التسجيل تحصل 0.09$
إذا زار هذا الشخص الموقع بعد 90 يوم من التسجيل تحصل 0.13$
أي ستحصل على ما مجموعه 0.45$ عن طريق شخص واحد فقط
وتربح منه ان قام بالتبادل داخل الموقع نسبة %15%
وان قام احد بالتسجيل عن طريق احالتك تربح احالتك 15% عند قيام احالتها بالتبادل داخل الموقع وتربح انت 5% ايضا
ايضا لاحظت انه اذا عاد الزائر بعد دقيقة او 2 دقيقة او 3 دقيقة او 4 او 5 خمس دقائق او عشر دقائق او ربع ساعة او نصف ساعة او ساعة او اقل او اكثر من رابط دعوتك،تاخذ انت قيمة مالية بين 0.01$ الى 0.04$
الموقع موثوق ويعمل من 2007
وهذا إثبات الدفع
موقع اليوم هو موقع لمبادلة العملات مثلا تشتري الدولار مقابل الاورو او العكس وفنفس الوقت فهو موقع للربح من الانترنت بكل سهولة وبساطة اي شخص يشاهد فقط الموقع عن طريق رابطك ثم يخرج بعد 10 او20 ثانية ستربح 0,04$ اذن فلن تحتاج سوى 30 زيارة للوصول للحد الادنى للسحب الذي هو 1$.
E-currency exchanger listing, best rates from reliable exchangers
The exchanger monitor constantly monitors the rates from the best automatic e-currency exchange sites
bit.ly
طرق الربح من الموقع:
عن طريق احالة الأشخاص يسجلون للربح منه مثلك
عن طريق احالة أشخاص للقيام بتبادل العملات منه
عن طريق صنبور البيتكوين الذي يوفره الموقع
عن طريق إحالة الإحالة
للتسجيل في الموقع
E-currency exchanger listing, best rates from reliable exchangers
The exchanger monitor constantly monitors the rates from the best automatic e-currency exchange sites
bit.ly
ملاحظات مهمة لطريقة حساب الارباح :
عند دخول اي شخص على رابطك و تصفح الموقع لثواني تربح $0.04
وإذا دعوة شخص للتسجيل تحصل على 0.04$
إذا قام هذا الشخص باستخدام نظام تحويل العملات من الموقع تحصل على 0.02$
إذا قام هذا الشخص بزيارة الموقع بعد 3 أيام من التسجيل تحصل 0.02$
إذا زار هذا الشخص الموقع بعد 7 أيام من التسجيل تحصل 0.03$
إذا زار هذا الشخص الموقع بعد 14 يوم من التسجيل تحصل 0.05$
إذا زار هذا الشخص الموقع بعد 30 يوم من التسجيل تحصل 0.07$
إذا زار هذا الشخص الموقع بعد 60 يوم من التسجيل تحصل 0.09$
إذا زار هذا الشخص الموقع بعد 90 يوم من التسجيل تحصل 0.13$
أي ستحصل على ما مجموعه 0.45$ عن طريق شخص واحد فقط
وتربح منه ان قام بالتبادل داخل الموقع نسبة %15%
وان قام احد بالتسجيل عن طريق احالتك تربح احالتك 15% عند قيام احالتها بالتبادل داخل الموقع وتربح انت 5% ايضا
ايضا لاحظت انه اذا عاد الزائر بعد دقيقة او 2 دقيقة او 3 دقيقة او 4 او 5 خمس دقائق او عشر دقائق او ربع ساعة او نصف ساعة او ساعة او اقل او اكثر من رابط دعوتك،تاخذ انت قيمة مالية بين 0.01$ الى 0.04$
الموقع موثوق ويعمل من 2007
وهذا إثبات الدفع