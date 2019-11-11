تحليل وقراءات أعضاء اللمة للعضوة ONjINE

تحليل وقراءات أعضاء لعضو من اللمة



الموضوع عبارة عن:

تحليل وقراءات أعضاء لتوقيع عضو من اللمة ..شاركنا قرءاتك ..!!

يتميز الكثير من أعضاء منتدى اللمة

بتوقيعات وصور شخصية واسماء عضوية لها بصمة خاصة على نفوسنا ،

، تختزل روح وفكر صاحبها في صورته الشخصية وفي اسمه او في كلمات قليلة معبرة في توقيعه

وهي تختلف من عضو لآخر



أسبوعيا نقوم بتحليل عضو مميز

العضو الذي سنختاره في اول عدد من السلسلة

سيتم تعيينه وفق اختياركم

بمعنى كل عضو يدخل للموضوع يقترح عضو ليتم تحليل اسمه، صورته وتوقيعه

والعضو الاكثر اقتراحا من قبلكم سنقوم بتحليل وقراءة له