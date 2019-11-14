هل تريد طلب بطاقة الدفع بايسيرا او ماستر كارد القوية؟؟الآن في الجزائرمتوفر طلب بطاقات Visa Card حقيقيةنقدم لكشحن البطاقة في أي وقت و بسعر مميزالبطاقة تصلك في حوالي بين 25 أيام إلى 30 .بطاقةتحمل إسمك و نوصلوها إلى عنوان بيتك في الجزائر .فتح حساب نتفلكس وسبوتيفاي ....إستعمال البطاقة في الشراء عبر الأنترنت عبر امازون و علي بابا والدفع لكل المواقع.حجز الفنادقو تجديد حساب BeinSportيمكن تحميل وطبع كشف الحساب المصرفيوإيداعه في ملف التأشيرة لأي بلديمكنكم سحب أموالكم في الخارج من كل أجهزة ATM..مدة صلاحية البطاقة طويلة و هي أربع سنوات.رسوم قليلة جدا في حدود 0.45 يورو شهريا.البطاقة تفعل Paypal تفعيلا كاملا.المساعدة التقنية.10 يورو لطلب البطاقة.عنوان أوروبي في ليثوانيا لطلب البطاقة إليه.المساعدة في ربط البطاقة مع Paypal.توصيل البطاقة عبر البريد المسجلأو التوصيل للمنزل في الـ 48 ولاية--------------------------للإستفسارات تواصل معنا في الموضوع