عرض بيع متوفر خدمة طلب بطاقة فيزا بايسرا

kacimo samy

kacimo samy

:: عضو فعّال ::
وسيط معتمد
إنضم
12 ماي 2018
المشاركات
2,488
النقاط
591
محل الإقامة
في ارض ربي
الجنس
ذكر
متجر باي زاد لخدمات الكترونية payzad

هل تريد طلب بطاقة الدفع بايسيرا او ماستر كارد القوية؟؟
الآن في الجزائر 🇩🇿 متوفر طلب بطاقات Visa Card حقيقية
نقدم لك 💯 :
🔸شحن البطاقة في أي وقت و بسعر مميز
البطاقة تصلك في حوالي بين 25 أيام إلى 30 .
✔ بطاقة💳تحمل إسمك و نوصلوها إلى عنوان بيتك في الجزائر .
✔فتح حساب نتفلكس وسبوتيفاي ....
✔ إستعمال البطاقة في الشراء عبر الأنترنت عبر امازون و علي بابا والدفع لكل المواقع.🛍
✔حجز الفنادق 🍽🏝🏦 و تجديد حساب BeinSport
✔ يمكن تحميل وطبع كشف الحساب المصرفي 🏦 وإيداعه في ملف التأشيرة لأي بلد ✈.
✔ يمكنكم سحب أموالكم في الخارج من كل أجهزة ATM..
✔ مدة صلاحية البطاقة طويلة و هي أربع سنوات.
✔ رسوم قليلة جدا في حدود 0.45 يورو شهريا.
✔ البطاقة تفعل Paypal تفعيلا كاملا.
1️⃣ المساعدة التقنية.
2️⃣ 10 يورو لطلب البطاقة.
3️⃣ عنوان أوروبي في ليثوانيا لطلب البطاقة إليه.
4️⃣ المساعدة في ربط البطاقة مع Paypal.

🔴 توصيل البطاقة عبر البريد المسجل 📬 أو التوصيل للمنزل في الـ 48 ولاية 🇩🇿
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🇫🇮 🛫 🇩🇿🇩🇿🚕 🚕🇩🇿🇩🇿

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