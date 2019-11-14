kacimo samy
:: عضو فعّال ::
وسيط معتمد
- إنضم
- 12 ماي 2018
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- محل الإقامة
- في ارض ربي
- الجنس
- ذكر
متجر باي زاد لخدمات الكترونية payzad
هل تريد طلب بطاقة الدفع بايسيرا او ماستر كارد القوية؟؟
الآن في الجزائر متوفر طلب بطاقات Visa Card حقيقية
نقدم لك :
شحن البطاقة في أي وقت و بسعر مميز
البطاقة تصلك في حوالي بين 25 أيام إلى 30 .
بطاقةتحمل إسمك و نوصلوها إلى عنوان بيتك في الجزائر .
فتح حساب نتفلكس وسبوتيفاي ....
إستعمال البطاقة في الشراء عبر الأنترنت عبر امازون و علي بابا والدفع لكل المواقع.
حجز الفنادق و تجديد حساب BeinSport
يمكن تحميل وطبع كشف الحساب المصرفي وإيداعه في ملف التأشيرة لأي بلد .
يمكنكم سحب أموالكم في الخارج من كل أجهزة ATM..
مدة صلاحية البطاقة طويلة و هي أربع سنوات.
رسوم قليلة جدا في حدود 0.45 يورو شهريا.
البطاقة تفعل Paypal تفعيلا كاملا.
المساعدة التقنية.
10 يورو لطلب البطاقة.
عنوان أوروبي في ليثوانيا لطلب البطاقة إليه.
المساعدة في ربط البطاقة مع Paypal.
توصيل البطاقة عبر البريد المسجل أو التوصيل للمنزل في الـ 48 ولاية
--------------------------
للإستفسارات تواصل معنا في الموضوع
هل تريد طلب بطاقة الدفع بايسيرا او ماستر كارد القوية؟؟
الآن في الجزائر متوفر طلب بطاقات Visa Card حقيقية
نقدم لك :
شحن البطاقة في أي وقت و بسعر مميز
البطاقة تصلك في حوالي بين 25 أيام إلى 30 .
بطاقةتحمل إسمك و نوصلوها إلى عنوان بيتك في الجزائر .
فتح حساب نتفلكس وسبوتيفاي ....
إستعمال البطاقة في الشراء عبر الأنترنت عبر امازون و علي بابا والدفع لكل المواقع.
حجز الفنادق و تجديد حساب BeinSport
يمكن تحميل وطبع كشف الحساب المصرفي وإيداعه في ملف التأشيرة لأي بلد .
يمكنكم سحب أموالكم في الخارج من كل أجهزة ATM..
مدة صلاحية البطاقة طويلة و هي أربع سنوات.
رسوم قليلة جدا في حدود 0.45 يورو شهريا.
البطاقة تفعل Paypal تفعيلا كاملا.
المساعدة التقنية.
10 يورو لطلب البطاقة.
عنوان أوروبي في ليثوانيا لطلب البطاقة إليه.
المساعدة في ربط البطاقة مع Paypal.
توصيل البطاقة عبر البريد المسجل أو التوصيل للمنزل في الـ 48 ولاية
--------------------------
للإستفسارات تواصل معنا في الموضوع