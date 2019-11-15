روان امين
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 15 نوفمبر 2019
- المشاركات
- 7
- النقاط
- 0
- العمر
- 39
- محل الإقامة
- القاهره
- الجنس
- أنثى
هل مللت من البحث عن تصميمات الاثاث الحديثة سنوفر عليكم التعب والبحث الكثير في مواقع الانترنت وجوجل
جئنا اليكم بكل ما هو جديد في عالم الموبليا والاثاث المودرن التركى الحديث الذي يتماشى ويتناسب مع جميع الازواق
من غرف النوم و غرف السفرة والاطفال والركنه والمكتبه وكل مايخص عفش المنزل للعرائس والعرسان
اليكم بعض الصور عن موديلات الاثاث 2021 - 2022
زورونا على الفيس بوك : www.facebook.com/elngar
كما يمكنكم زيارة موقعنا : مجموعة النجار ديزاين للاثاث المودرن
افضل بيع اثاث مودرن , صور غرف نوم اطفال مودرن 2021|2022
مركز الخليج
افضل بيع اثاث مودرن , صور غرف نوم اطفال مودرن 2021|2022
مركز الخليج
افضل بيع اثاث مودرن , صور غرف نوم اطفال مودرن 2021|2022
مركز الخليج
افضل بيع اثاث مودرن , صور غرف نوم اطفال مودرن 2021|2022
مركز الخليج
أشكال غرف نوم اطفال
تختلف اشكال غرف نوم اطفال من حيث الذوق فمنها مغطى بالكامل سواء من القماش او الجلد كما
يوجد منها الغير مغطى فاحرص دائما على اختيار الانسب لك كي يتماشي مع ديكور منزلك
ألوان غرف نوم اطفال
من الضرورى جدا التركيز على اللون المناسب غرف نوم اطفال سواء ان كان مودرن او نيو كلاسيك
وهذا يعتمد علي ديكور منزلك وتناسقه مع الوان الحوائط واشكال الستائر والسجاد المختار
أنواع غرف نوم اطفال
تختلف انواع غرف نوم اطفال من حيث الشكل والنوع والخامات المستخدمة كلا منها على حدا فالبعض
يفضل المودرن والبعض الاخر يفضل الكلاسيك وظهر حديثا موديل يجمع بين المودرن والكلاسيك
يسمى النيو كلاسيك والذي جمع بين الاصالة و العصر الحديث
الخشب المستخدم
تختلف أنواع الاخشاب المستخدمة في صناعة غرف نوم اطفال المودرن او النيو الكلاسيك فالبعض
يستخدم الخشب الزان الاحمر والبعض يستخدم الخشب الابيض والبعض يستخدم خشب الارو
ولكن الاغلب من المستخدمين يفضلون نوعية الخشب الزان الاحمرلقوة تحمله اكثر وقت ممكن
القماش المستخدم
تختلف انواع الاقمشة المستخدمة في غرف نوم اطفال سواء كانت قماش طبيعي او جلد فجمال المظهر
يكتمل باختيارك لون ونوعية القماش الجيدة حتى تخرج بمنتج عالى الجودة غاية في الجمال يتناسب
مع الديكور الخاص بك كما يجب ان تحرص على اختيار اقمشة داكنة اللون حتى لا تتسخ بسهولة
جئنا اليكم بكل ما هو جديد في عالم الموبليا والاثاث المودرن التركى الحديث الذي يتماشى ويتناسب مع جميع الازواق
من غرف النوم و غرف السفرة والاطفال والركنه والمكتبه وكل مايخص عفش المنزل للعرائس والعرسان
اليكم بعض الصور عن موديلات الاثاث 2021 - 2022
زورونا على الفيس بوك : www.facebook.com/elngar
كما يمكنكم زيارة موقعنا : مجموعة النجار ديزاين للاثاث المودرن
افضل بيع اثاث مودرن , صور غرف نوم اطفال مودرن 2021|2022
مركز الخليج
افضل بيع اثاث مودرن , صور غرف نوم اطفال مودرن 2021|2022
مركز الخليج
افضل بيع اثاث مودرن , صور غرف نوم اطفال مودرن 2021|2022
مركز الخليج
افضل بيع اثاث مودرن , صور غرف نوم اطفال مودرن 2021|2022
مركز الخليج
أشكال غرف نوم اطفال
تختلف اشكال غرف نوم اطفال من حيث الذوق فمنها مغطى بالكامل سواء من القماش او الجلد كما
يوجد منها الغير مغطى فاحرص دائما على اختيار الانسب لك كي يتماشي مع ديكور منزلك
ألوان غرف نوم اطفال
من الضرورى جدا التركيز على اللون المناسب غرف نوم اطفال سواء ان كان مودرن او نيو كلاسيك
وهذا يعتمد علي ديكور منزلك وتناسقه مع الوان الحوائط واشكال الستائر والسجاد المختار
أنواع غرف نوم اطفال
تختلف انواع غرف نوم اطفال من حيث الشكل والنوع والخامات المستخدمة كلا منها على حدا فالبعض
يفضل المودرن والبعض الاخر يفضل الكلاسيك وظهر حديثا موديل يجمع بين المودرن والكلاسيك
يسمى النيو كلاسيك والذي جمع بين الاصالة و العصر الحديث
الخشب المستخدم
تختلف أنواع الاخشاب المستخدمة في صناعة غرف نوم اطفال المودرن او النيو الكلاسيك فالبعض
يستخدم الخشب الزان الاحمر والبعض يستخدم الخشب الابيض والبعض يستخدم خشب الارو
ولكن الاغلب من المستخدمين يفضلون نوعية الخشب الزان الاحمرلقوة تحمله اكثر وقت ممكن
القماش المستخدم
تختلف انواع الاقمشة المستخدمة في غرف نوم اطفال سواء كانت قماش طبيعي او جلد فجمال المظهر
يكتمل باختيارك لون ونوعية القماش الجيدة حتى تخرج بمنتج عالى الجودة غاية في الجمال يتناسب
مع الديكور الخاص بك كما يجب ان تحرص على اختيار اقمشة داكنة اللون حتى لا تتسخ بسهولة