اختبارات الفصل الاول للسنة الثالثة ابتدائي جميع المواد word

بسم الله الرحمن الرحيموالصلاة والسلام على اشرف المرسلينوعلى من تبعه من احسان الى يوم الديناقدم لكم اليوماختبارات الفصل الاول للسنة الثالثة ابتدائي جميع الموادمرفقة بالحلولالاختبارات وفق مناهج الجيل الثانيقابلة للتغير والتعديلبصيغة wordمجمعة في ملف rarالتحميل من