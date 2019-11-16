اختبارات الفصل الاول للسنة الثالثة ابتدائي جميع المواد word

bachir33

bachir33

:: عضو منتسِب ::
إنضم
16 نوفمبر 2019
المشاركات
2
النقاط
3
العمر
30
محل الإقامة
تلمسان
الجنس
ذكر
بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على اشرف المرسلين

وعلى من تبعه من احسان الى يوم الدين

اقدم لكم اليوم

اختبارات الفصل الاول للسنة الثالثة ابتدائي جميع المواد

مرفقة بالحلول

الاختبارات وفق مناهج الجيل الثاني

قابلة للتغير والتعديل

بصيغة word

مجمعة في ملف rar

التحميل من
اختبارات الفصل الاول للسنة الثالثة ابتدائي جميع المواد word
 
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