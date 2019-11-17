خدمة صيانة الكتروستار طنطا ( جوجل ) 01154008110 - 01154008110

العملاق للصيانة بمصر اكبر مركز صيانة اجهزة الكتروستار بمصر

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نبذه عن تاريخ الشركة :

رائدون فى صيانة الاجهزة المنزلية جميع الماركات ( غسالة ملابس _ ديب فريزر _ ثلاجات _ غسالة اطباق ) الوكلاء الكتروستار 01220261030

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