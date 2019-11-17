خدمة صيانة فريجيدير حلوان ( جوجل ) 01092279973 - 0235682820

العملاق للصيانة بمصر اكبر مركز صيانة اجهزة فريجيدير بمصر

0235682820 // 0235699066 || 01096922100 || 0235710008

0235700994 // 01220261030 ||01095999314 ||01154008110 \\ 01207619993 \\ 01223179993 \\ 01092279973 \\ 01023140280 || 01210999852

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نبذه عن تاريخ الشركة :

رائدون فى صيانة الاجهزة المنزلية جميع الماركات ( غسالة ملابس _ ديب فريزر _ ثلاجات _ غسالة اطباق ) الوكلاء فريجيدير 01220261030

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قطع غيار مستورده من اكبر الماركات العالمية لانتاج الاجهزة المنزلية

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برنامج صيانة فريجيدير

1.قطع غيار اصلية

2.ضمان عام كامل على الجهاز بالكامل

0235699066..01096922100 ..0235710008..01220261030 ..01095999314

3.متابعه كل ثلاثة شهور بدون اتصال من العميل ( هذه مهمه الكول سنتر)

4.سيارات مجهزه بجميع قطع الغيار للاجهزة المنزلية ..للاصلاح الجهاز بالمنزل ...رغم صعوبة العطل...متخصصون ...واثقون من قدرتهم

5.كمبيوتر كشف على الاجهزة لتحديد الاعطال

6.بند تجيد الجهاز بالكامل شكلا وموضوعا

7.خبراء فى تعديل دواير الغسالات والغسالات

8.فنيين ومهندسين مدربين على اصلاح جميع اعطال الاجهزه المنزلية

9.اسعارنا لاتقارن بأى شركه اخرى

10ضمانا حقيقى وفعال وسارى حتى اخر يوم

11.تمتاز الشركة بحفظ بيانات العملاء لمدة 10سنوات

12.كول سنتر 0235710008 . يلبى طلبات العملاء ويستقبل بلاغات الاعطال من العملاء

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سياسة ونظام الشركة:

يتم الكشف على الجهاز وتحديد العطل المبدئى او العطل النهائى عند العميل

ويتم الاصلاح حسب حاله الجهاز مع اخذ الضمان الشامل

الكشف والانتقالات ( 40 ) فى حاله عدم الاصلاح او تأجيل الاصلاح ساريه حتى 30يوم

ولو تم سحب الجهاز الى الشركة ..للاصلاحه وارجاعه الى العميل فى خلال 72ساعه

جوده فائقه فى الاصلاح وتحديد الاعطال والمسبب للاعطال وبتر العطل نهائيا

فريق عمل متكامل ومجهز ومدرب للاصلاح الجهاز بالمنزل

خبراء فى مجال الصيانة لمدة اكثر من 50 عاما

تكنولوجيا حديثة..ومعدات حديثة للاصلاح الفورى المضمون

شغلنا الشاغل راحه عملائنا الكرام ..ولكم منا الشكر على ثقكتكم فينا المدير المسئول

0235700994 || 01010916814 || 0235710008

01220261030 ||01095999314

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0235699066 ،، 01096922100 ،، 01220261030 ،، 0235710008 ،، & 1223179993



مع تحيات ادارة الشركة



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